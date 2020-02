Guitarricadelafuente triunfa en la sala Zentral de Pamplona en el debut de su íntima y personal "girica"

Actualizada 08/02/2020 a las 10:52

Guitarricadelafuente triunfó este viernes en Pamplona en el debut de su íntima y personal "girica" y se dejó la voz y el alma en el escenario de Zentral, donde ofreció un repertorio muy cuidado que más bien supuso un retrato musical de la personalidad del artista y de sus raíces.



A falta de media hora para la apertura de puertas previa al concierto, más de un centenar de personas se encontraban haciendo ya cola, alcanzando más de la mitad de la calle de la Mañueta. Era la primera vez en solitario de Guitarricadelafuente en Pamplona y las entradas estaban agotadas casi desde el mismo día en el que el artista anunció la fecha de la capital navarra.



Se hizo de rogar el de Benicassim, y hasta las 22:27 horas no se apagaron las luces de Zentral, cuando el telón se movió para desvelar un escenario sencillo y lleno de humo azul, mientras sonaba un punteo de guitarra y comenzaban a salir los cuatro músicos que acompañan a Álvaro (o Guitarrica) en este primer concierto de la "girica" que lo llevará por las diferentes ciudades españolas.



La primera frase de la canción elegida para debutar, "Nacido pa ganar", ya era toda una declaración de intenciones de lo que tenía preparado: "Hoy desperté con ganas de vencer", y así lo demostró durante la hora y media restante, en donde no dejó de decir: muchas gracias al término de cada pieza.



Seguidamente, regaló al público de Zentral tres nuevas canciones que todavía no están publicadas y a las que, en su setlist del concierto, llama "Caballito", "Desde las alturas" y "Sopita", que dejó ver la línea musical que pretendía continuar en un futuro, bastante continuista con su estilo actual.



Su andadura en la música comenzó subiendo versiones (o covers) en su cuenta de Instagram y, por ello, escogió también un repertorio de canciones que demostró su gusto y su cultura musical con 'A mi manera', de Frank Sinatra; 'Tu frialdad' de Triana; o un popurrí que incluyó 'El patio de Godella' y 'Mi estrella Blanca', de Fondo Flamenco.



Pero hubo una que destacó sobre todas las demás y formó una atmósfera mágica, que, sin duda, fue uno de los mejores momentos del concierto. "La canción que voy a cantar ahora es de José Antonio Labordeta y habla de la vida en el campo y de los pueblos que están vacíos y abandonados", dijo Álvaro antes de comenzar a interpretar su emotiva versión de 'La Albada'.



Y siguió con "otra explicación" para introducir 'El Conticinio', ese "momento de la noche en el que se queda todo en silencio", que precedió a 'ABC' y otra de sus nuevas canciones, la que habla de la enigmática "María", junto con "Catalina", de Manuel Vallejo, una de las primeras versiones que publicó en Spotify y con la que comenzó a hacerse conocido para el público.



Cualquiera que estuviese en el concierto y viese la forma tan apasionada y bruta en la que el joven toca a su guitarra, temió por la vida de alguna de las seis cuerdas, que parecían estar a punto de desquebrajarse en uno de sus potentes rasgueos, especialmente durante los puentes musicales de la canción de Vallejo.



"Estamos en Pamplona. Aquí hay gente con mucho talento y mucho arte, y he tenido la suerte de haber podido coincidir con esta persona", dijo el artista antes de introducir a Natalia Lacunza, exfinalista de Operación Triunfo y con quien tiene publicado el íntimo dueto "nana triste", así, en minúsculas, porque la intimidad que desprende es casi trascendental.



Se guardó la santísima trinidad de sus temas más conocidos para el colofón final, donde pronunció ese "en lo alto de la gloria y en lo bajo de este bar" de 'Sixtinain'; trasladó a todo el público pamplonés al pequeño pueblo turolense de su abuela, las Cuevas de Cañart, en 'Guantanamera' e invitó a calentar el alma de los presentes con 'Agua y Mezcal', y se atrevió con un rap.



La jota de 'Los Amantes de Teruel' comenzó a sonar mientras los músicos se abrazaban y se despedían del público, en lo que significó un broche de oro a un excelente debut de su "girica", que más bien es un espectáculo íntimo y autobiográfico que invita a conocer sus raíces más profundas y puras, tanto musicales como personales y que le augura un futuro extremadamente prometedor.

