Estaciones Sonoras comienza 2020 bajo el misterio de una banda sorpresa

El festival navarro Estaciones Sonoras de Cascante comienza su triple edición de 2020 este 7 y 8 de febrero, bajo el misterio de una banda sorpresa cuya identidad se desvelará minutos antes de su concierto el sábado y que se unirá a músicos como Elliot Murphy o La Habitación Roja en el cartel de invierno.

Este 2020 arranca con un acto que combina cine, fotografía y música, a cargo de La Habitación Roja, que presenta el documental biográfico 'In the middle of Norway', el libro de fotografía "B" y finaliza con un concierto acústico de la banda, que además cumple 25 años de una carrera con numerosos reconocimientos.

El sábado 8 de febrero, se subirá al escenario de las Bodegas Malón de Echaide, en un concierto que marinará vino y rock con Eliott Murphy, una de las "leyendas vivas del rock" en todo el mundo acompañado por su fiel Olivier Durán, para presentar su último trabajo “Ricochet”.

"En nuestro compromiso con el enoturismo, hemos organizado concursos fotográficos, encuentros literarios y ahora, con Estaciones Sonoras, apostamos un año más por la música, ya que la mejor manera de disfrutar de un buen maridaje, es hacerlo con los cinco sentidos”, comenta el director de las bodegas, Mario Bellido.

Pero además este fin de semana quiénes visiten Cascante podrán disfrutar de una zona gamer gratuita, foodtrucks en la zona de conciertos, fideguá popular, actividades gastronómicas, y numerosas sorpresas.

El ciclo de invierno contará además con numerosas sesiones DJ’s, fiestas postconciertos y rondas gastronómicas por los locales de la zona y se cerrará el domingo 9 de febrero con los monólogos de Marianico El Corto y Aroa Berrozpe, desde el Auditorio.

“2020 será el año más internacional de Estaciones Sonoras”, explica Anselmo Pinilla, director del festival. “Hemos apostado por grandes artistas, que permitirán atraer nuevos públicos de todo el mundo. Nuestro objetivo es consolidar el festival como uno de los eventos con más personalidad y encanto de la Comunidad Foral".

Las entradas para el sábado ya se han agotado pero aún quedan algunas disponibles para el resto de las actividades de la edición de invierno. Además se ha abierto la venta para la edición de primavera y de verano, que hacen que el evento supere los 11.000 asistentes cada año y que ya ha conquistado a numerosos artistas por su formato reducido.

