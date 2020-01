BTS gira 2020: las fechas de sus conciertos en España

Actualizada 22/01/2020 a las 10:29

La banda de K-pop BTS ha anunciado este miércoles que actuará por primera vez en España con dos conciertos en Barcelona los días 17 y 18 de julio que están incluidos dentro de su nueva gira mundial 'Map of the Soul' presentada en Seúl.

Estos dos espectáculos tendrán lugar en el Estadio Olímpico Lluis Companys de la capital catalana, según especificó la agencia de representación de la banda, Big Hit Entertainment. BTS, que se ha convertido en un fenómeno global, ha incluido Barcelona dentro del tramo europeo de la gira, que incluye también paradas en Londres (3 y 4 de julio) y Berlín (11 y 12 de julio).

'Map of the Soul' incluye 37 recitales en 17 ciudades y arrancará desde el 11 de abril con cuatro fechas en el Estadio Olímpico de Seúl.

Por otra parte, el grupo tiene programados dos "concierto secretos" el 13 y 14 de junio, ya que su agencia, Big Hit Entertainment, no ha querido revelar la localización. Se cree que las dos misteriosas fechas podrían estar reservadas para un país latinoamericano teniendo en cuenta que en esta gira no hay ninguna parada programada en la región, a diferencia de tours anteriores.

Tras las fechas de Barcelona, la gira mundial se cerrará en Japón con seis conciertos en Osaka, dos en Saitama (al norte de Tokio), y los dos últimos en la capital nipona los días 1 y 2 de septiembre.

'Map of the Soul' sigue a 'Love Yourself', la gira mundial que transcurrió entre agosto de 2018 y octubre de 2019 y que vendió más de 2 millones de entradas.

