Echegui: "No hace falta censura porque hay formas más subliminales de callar"

La actriz Verónica Echegui, quien participa en Pamplona en el rodaje de 'Explota, explota', cree que "no hace falta la censura porque hay formas más subliminales de callar" como, añade, es "la autocensura".



Los actriz, quien saltó a la fama por su papel protagonista en 'Yo soy la Juani', rueda en el aeropuerto, junto a Ingrid García-Jonsson y Fernando Guallar, la primera escena de 'Explota, explota', película que llevará el fondo musical de Raffaella Carrá y repasará desde la trama los años de la censura, los últimos coletazos del franquismo y la entrada de aire nuevo.



Para Echegui "la autocensura hace mucho, sobre todo porque el sistema político establecido da poco espacio para la opinión libre", apunta, porque en el momento en que "se muestra una opinión concreta, hay una avalancha contra esa persona".



En conversación con EFE, acompañada de sus compañeros de rodaje, también critica duramente que "haya raperos juzgados por rapear contra la democracia, algo muy bestia".



Sobre la censura, Guallar cree que "no existe a tal nivel, ni tiene nada que ver con el año 72, el de la película" pero sí "hay muchas cosas que interesa que no salgan, pequeñas llamadas de atención".

García-Jonsson aporta al debate que "sí que siguen censurándose aspectos, y la gente no tiene toda la voz posible". Opina, además, que los artistas tienen la responsabilidad de "reflejar la voz y la realidad de estos personajes".



El machismo es otro de los temas que la película "toca desde el humor y la comedia", algo que Guallar cree que ocurre hoy mismo, "cuando hay hombres y chavales que dicen a sus parejas qué pueden hacer o vestir".



El actor considera que mostrar este tipo de mensajes desde una película "festiva y divertida", como es 'Explota, explota', es importante porque cree que hay que dejar claro que "esas acciones están mal, que muestran quién es el malo".



Para García-Jonsson "el público actual es muy exigente" por lo que ha apuntado que "no solo hay que ofrecer diversión y ocio a través del cine, sino mensajes" que, ha ahondado, "si pueden hacerse a través de una sonrisa, mejor".



La actriz interpreta a María, la protagonista, un personaje que le ha conllevado "una gran responsabilidad", ya que Raffaella Carrá, fondo musical de toda la trama, es una de sus referentes y tiene "carpetas llenas con sus fotos".



García-Jonsson reconoce que este proyecto "es muy ilusionante", aunque poder cantar sus canciones ha supuesto "una responsabilidad, a pesar de que las canciones son fáciles". La actriz ha destacado "la alegría y lo irónico del personaje de Carrá", que se ha contagiado al equipo de rodaje.



La actriz comenta que el personaje aún "no está del todo definido y se irá viendo según avance el rodaje". María intenta ser bailarina en televisión, y su personaje, "muy divertido" a juicio de García-Jonsson, "lucha mucho contra la censura y contra la ideología imperante" en los años 70 y espera que "tenga una evolución bonita".



El personaje de María irá siempre acompañado de Amparo, interpretada por Verónica Echegui, y que se convierte "en su Sanchopanza particular", ha destacado la actriz que saltó a la fama por 'Yo soy la Juani'.



La obsesión de Amparo será "casarse, encontrar un buen mozo y tener familia", una personalidad que choca en parte con la apertura de María, pero "que irán aprendiendo una de otra, se contagian a través de una hermosa amistad", apunta Echegui.



Por su parte, Guallar interpreta a Pablo, un personaje que "conecta en lo personal con María, pero en lo profesional es muy difícil que acabe casando", porque Pablo "corta las alas de lo artístico de María desde la censura", ha contado.



Un personaje "muy interesante" de interpretar para él, porque ha podido comprobar "cómo se normalizaban algunas escenas machistas, que eran habituales en la época". En la película, dice, puede verse "cómo un hombre llega y dice a una mujer cómo tiene que vestir, moverse y bailar, algo normalizado entonces".

