Antonio Resines: "España ha sido muy injusta con Fernando Trueba"

Antonio Resines cree que España ha sido "muy injusta" con el realizador Fernando Trueba, quien, tras "una carrera de 40 años importantísima para el cine español", tuvo que enfrentarse a una campaña de boicot por unas declaraciones "sacadas de contexto" que el ganador del Oscar hizo sobre el nacionalismo.



El actor se refiere al discurso con el que el Trueba aceptó el premio Nacional de Cinematografía en 2015, en el que aseguró "tener conflictos con la palabra nacional" y no sentirse más "español" que de otro país. Unas palabras que se castigaron llamando al boicot en taquilla de 'La reina de España'; una campaña que, según asegura Resines, "estuvo auspiciada por algún organismo" importante.



"Es imposible que una persona o una entidad particular pueda hacer una campaña de ese calibre -ha explicado el actor, amigo de Trueba e intérprete habitual en sus cintas-. No todo el mundo tiene potencia para lanzar millones de tweets: hubo una orden para que se cargasen esa película. Hicieron lo mismo con '1898. Los últimos de Filipinas', porque se mete con el ejército español".



Una injusticia a la que Resines y Ana Pérez-Lorente han querido responder codirigiendo un documental que llega este viernes a las salas y que, bajo el nombre de "Historia de nuestro cine", trata de colocar a Trueba en el "lugar que se merece en el cine español".



"Fernando es el hilo conductor de la película porque nos parecía absolutamente injusto, incluso admitiendo que metiese la pata, lo que tuvo que pasar por unas declaraciones", ha explicado el actor cántabro, que presidió la Academia de Cine entre 2015 y 2016.



Pérez-Lorente se sitúa detrás de las cámaras para grabar a su pareja desde hace 30 años, quien entrevista para el documental a algunos de los productores, intérpretes y directores más importantes del panorama nacional actual. Con ellos revisita la historia del cine español desde su origen en 1896, con la proyección de las primeras imágenes en movimiento en el madrileño circo Price.







El documental, o como prefieren llamarlo sus realizadores, "una charla cómica entre amigos", cuenta con las intervenciones de más de cuarenta personajes del mundo del cine, entre los que destacan Julia y Emilio Gutiérrez Caba, Carmen Maura, Fernando y David Trueba o Maribel Verdú. Todos ellos participan en este recorrido por la historia del cine español con sus anécdotas personales.



Cuentan, por ejemplo, cómo Loles León acosó a Pedro Almodóvar hasta que le hizo una prueba, el "ligue" de Fernando Colomo y Carmen Maura en su primera película juntos o los recuerdos infantiles de David Trueba, que se escondía debajo de la mesa para escuchar al grupo de amigos de su hermano mayor (Resines o el crítico Carlos Bollero, entre otros) charlar sobre Godard.



Por su parte, Fernando Trueba -"uno de los mayores conocedores del cine español", asegura Resines- cuenta que Alfonso XIII fue uno de los primeros productores de cine -en concreto, de porno-, que más de dos terceras partes de la producción cinematográfica previa a la década de los treinta desapareció en incendios o que Franco era un gran aficionado al cine, llegando a ver una cinta al día, Buñuel incluido.



Conversaciones que superaban las veintiuna horas de metraje, aunque finalmente Pérez-Lorente tuvo que reducirlas a dos. "Es una pena la cantidad de metraje que se ha quedado fuera", han reconocido los realizadores, que pretenden construir una serie a partir de las horas perdidas. El proyecto, explican, se lo han ofrecido a TVE, que produce la película junto a Enrique Cerezo y FlixOlé.



Resines, que se convirtió en actor "sin querer" protagonizando la primera cinta de Fernando Trueba, "Ópera prima", debuta ahora en la dirección con un documental que se lleva forjando varios años: desde que Pérez-Lorente escribió "Pa'habernos matao", las memorias de su pareja, en 2017.



"Ante la falta de recuerdos de Antonio, que está desmemoriado, contacté con todos sus amigos y les entrevisté -ha explicado la realizadora-. Después, me di cuenta de que había una película".

