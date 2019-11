Rosalía recibe una nominación al Grammy a mejor nueva artista

Actualizada 20/11/2019 a las 15:27

La cantante española Rosalía será candidata al premio a mejor nueva artista en la 62 edición de los Grammy, anunció este miércoles la Academia de la Grabación de Estados Unidos.



Rosalía se enfrentará en esta cotizada categoría de los galardones más importantes de la música a Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Tank And The Bangas y Yola.



Además, la española también recibió una nominación al Grammy al mejor disco latino de rock, urbano o alternativo por su álbum 'El mal querer'.



En este apartado, Rosalía tendrá como rivales a 'X 100pre' de Bad Bunny, 'Oasis' de Bad Bunny y J Balvin, 'Indestructible' de Flor de Toloache y 'Almadura' de iLe.



La 62 edición de los Grammy se celebrará el próximo 26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.) y contará, por segundo año consecutivo, con la cantante Alicia Keys como maestra de ceremonias.



Rosalía se presentará en esta gran gala de la música con dos nominaciones y después de triunfar la semana pasada en los Latin Grammy, donde se llevó tres premios, incluido el galardón al álbum del año por "El mal querer".



La española, todo un fenómeno de carácter internacional, se anotó también en los Latin Grammy los reconocimientos a mejor álbum vocal pop contemporáneo por "El mal querer" y mejor canción urbana por "Con altura" (junto al colombiano J Balvin).



Además, "El mal querer", una ambiciosa producción conceptual que entrelazaba el flamenco con el sonido urbano, obtuvo otros dos Latin Grammy no directamente relacionados con Rosalía: mejor diseño de empaque (Man Mourentan y Tamara Pérez) y mejor ingeniería de grabación para un álbum (El Guincho, Brian Hernández, Jaycen Joshua y Chris Athens).



"Estoy en 'shock', es lo último que me esperaba, os lo juro por Dios", exclamó una muy emocionada Rosalía sobre el escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (EE.UU.).



"Muchas gracias a la gente que apoya mi música. Estoy trabajando muy duro para estar a la altura de vuestro apoyo", añadió la cantante, que en la gala de los Latin Grammy interpretó en directo las canciones "A palé" y "Con altura".



