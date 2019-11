Antonio Ruz, protagonista de la apertura de la nueva edición de Museo en Danza

Actualizada 07/11/2019 a las 15:09

El Premio Nacional de Danza Antonio Ruz mostró fotografías de autores del siglo XX de la Colección del Museo Universidad de Navarra a los bailarines Irene Tena y Albert Hernández, del Ballet Nacional de España. “Ahora, improvisad”, les pidió. Así comenzó a gestarse Transmutación, la nueva creación de Ruz, que surge de su residencia en el Museo y que estrenará este sábado 9, a las 19:30 horas, en el ciclo Museo en Danza, patrocinado por Obra Social LaCaixa, Fundación Caja Navarra e INAEM.

El bailarín y coreógrafo ha explicado las claves de esta obra en la presentación de la segunda edición de este ciclo centrado en la creación actual de danza contemporánea, que se desarrolla del 7 al 28 de noviembre en el Museo. En el encuentro ha estado acompañado por Javier Arana, director adjunto del Museo, y Teresa Lasheras, adjunta a José Manuel Garrido, director artístico de Artes Escénicas y Música.

“El título evoca al proceso, cómo una foto puede inspirar una coreografía. Elegí una serie de fotografías en las que hay movimiento, acción, y el cuerpo está muy presente”, apunta Ruz. Son obras de Dolcet, Masana Fargas, Catalá Roca, Colom i Altamir, Nyssen, Mariné y Ortiz-Echagüe. Algunas imágenes de este último artista, como las mujeres cobijadas, ya le habían inspirado para su anterior trabajo, Electra, por el que fue reconocido con el Premio Nacional de Danza en la categoría de Creación. “Fue perfecto para volcar esa riqueza visual, humana, de folclore y de vestuario de esos personajes que Ortiz Echagüe rescató y atesoró con su obra”.

Sobre Transmutación, destaca que tiene “un carácter de improvisación, de proceso, en la que el público será guiado por las salas del museo a través de diferentes coreografías, transiciones y sonido. Es un trabajo muy evocador y queremos que sea un disparador para que los espectadores imaginen el proceso”, detalla el coreógrafo.

En esta línea, el director adjunto del Museo ha subrayado que creaciones como esta entroncan con el ADN del Museo, que “busca la conexión entre las artes plásticas y escénicas. Es un honor que los artistas encuentren una fuente de inspiración en nuestra Colección”. Asimismo, destaca que estas obras “responden a la vocación del Museo de ser un lugar de creación artística”.

ESPECTÁCULO Y COREOGRAFÍA BAILADA

Además de Transmutación, Ruz abre el ciclo este jueves en el Teatro, a las 19:30, con Presente, un trabajo que ha realizado con su compañía: “Habla del presente que estamos viviendo. Es una obra coreográfica y escenográfica en la que los intérpretes construyen el espacio escénico de una manera mutante, filosófica y casi psicológica. Está llena de simbología, con una música y vestuarios hechos a medida”.

Finalmente, el domingo, Antonio Ruz mantendrá un encuentro especial con el público, en el escenario del Teatro, acompañado de los bailarines Irene Tena y Albert Hernández. Será una conferencia bailada en la se representarán extractos de Electra y en la que el coreógrafo compartirá su trayectoria creativa. “Lo haremos a modo de ensayo. Les corregiré, les daré indicaciones y luego pondremos la música y bailarán. Electra es una obra en la que las artes dialogan. Hay bailarines, pero también cine, fotografía, pintura y una orquesta en el foso”, señala Ruz.

UN CICLO DEDICADO A LA DANZA CONTEMPORÁNEA

Teresa Lasheras ha subrayado que precisamente uno de los objetivos de Museo en Danza es “ayudar a los creadores e invitar cada año a un artista para que genere una obra nueva inspirada en la Colección del Museo”, así como “acercar al público la danza” y “mostrar el panorama de la danza contemporánea en España”. En este sentido, además de los espectáculos se han programado encuentros con artistas que permiten conocer cómo trabajan los distintos oficios que forman parte del mundo de las artes escénicas, como coreógrafos, bailarines, figurinistas, y conocer de primera mano su trayectoria.

Además de Antonio Ruz, en el ciclo van a participar algunas de las compañías y artistas más destacados del escenario nacional, como el estreno absoluto de No hay flores inútiles, de Elephant in the Black Box Company, una pieza sobre las mujeres exiliadas tras la Guerra Civil española.

También podrán disfrutarse trabajos procedentes de Canarias: Bending the Walls y Beyond, de Lava Compañía de Danza, cuyo director artístico, Daniel Abreu, mantendrá un encuentro con el público; y Las alegrías, que interpretará Paula Quintana. Asimismo, se pondrá el foco en la danza inclusiva con Trasunto #2, de la coreógrafa chilena María Siebald, que trabaja con bailarines sordos y que ha llevado al lenguaje de signos coreografiado seis poemas contemporáneos. En salas expositivas, Matxalen Bilbao presentará Fugas + Serenity Suite y Taiat Dansa la obra No Half Measures. Además, Ana Cabo y Jean Philippe Dury, de Elephant in the Black Box Company, impartirán un taller sobre cómo se produce y se crea un espectáculo de danza contemporánea basándose en el espectáculo No hay flores inútiles.

CALENDARIO

Jueves 7, 19:30 h, teatro: Presente, de la Compañía Antonio Ruz

Sábado 9, 19:30 h, salas expositivas: Transmutación, nueva creación de Antonio Ruz. Estreno absoluto.

Domingo 10, 12 h, teatro: Encuentro con Antonio Ruz. Conferencia bailada con los bailarines Irene Tena y Albert Hernández.

Jueves, 14, 12:00 h, salas expositivas: Fugas + Serenity Suite de Matxalen Bilbao.

13:00 h, taller de danza contemporánea con Ana Cabo y Jean Philippe Dury, de Elephant in the Black Box Company.

Viernes 15, 19:30 h, teatro: No hay flores inútiles de Elephant in the Black Box Company.

Viernes 22, 19:30 h, teatro: Bending the Walls + Beyond de Lava Compañía de Danza. El coreógrafo, bailarín y director artístico de la compañía, Daniel Abreu, mantendrá un encuentro con el público a las 12 h en el aula 2.

Sábado 23, 19:30 h, teatro: Las alegrías de Paula Quintana.

Miércoles 27, 19:30 h, salas expositivas: No Half Measures de Taiat Dansa.

Jueves 28, 19:30 h, teatro: Trasunto#2 de María Siebald.

Selección DN+