Antonio Ruz convierte en danza el archivo del Museo Universidad de Navarra

Actualizada 07/11/2019 a las 15:29

El bailarín y coreógrafo Antonio Ruz, Premio Nacional de Danza 2018 por ‘Electra’, convertirá en movimiento varias de las fotografías del fondo del Museo Universidad de Navarra en ‘Transmutación’, una creación que se podrá disfrutar este sábado 9 de noviembre dentro de la segunda edición del ciclo Museo en Danza.



La obra, en la que actuarán los bailarines Irene Tena y Albert Hernández, ha sido presentada por su creador, que ha estado acompañado por la responsable de producción de artes escénicas del museo, Teresa Las Heras.



La evocación y la improvisación llenarán las distintas salas del museo con esta obra efímera, creada expresamente para este espacio y que, según ha señalado el artista, solo los asistentes a este pase podrán ver en directo debido a que si el material se traslada a otro lugar “no va a tener el mismo sentido”.



“Es verdad que tenemos esa pena de que tanto trabajo se quede en 40 minutos, pero no siento que deba viajar”, ha reconocido, aunque la actuación quedará registrada en vídeo e imágenes “para que pueda llegar a más personas”.



Para la creación de ‘Transmutación’ Ruz se ha inspirado en una selección de fotografías en blanco y negro del siglo XX de la colección del museo de fotógrafos como Dolcet, Santos, Catalá Roca, Colom i Atamir, Nyssen, Weston y Ortiz-Echagüe con temáticas tan dispares como retratos, escenas de la vida diaria o un bodegón con pimientos.



En la ideación de las coreografías, ha explicado, se ha inspirado tanto en los movimientos que muestran las imágenes como en las sensaciones que transmiten y la puesta en escena contará con cierta improvisación por parte de los bailarines, quienes también ha formado parte del proceso creativo de las piezas.



“Es un trabajo muy evocador, más que narrativo queremos que sea un disparador para que el público pueda llegar a imaginar cómo ha sido ese proceso de creación entre al fotografía y el movimiento”, ha explicado Ruz, quien ha señalado que el título hace precisamente referencia a esa transformación de las dos dimensiones estáticas a la danza.



Antonio Ruz también estará presente este jueves en la apertura del ciclo Museo en Danza con ‘Presente’, que según sus palabras “habla del tiempo y del presente que estamos viviendo” con un espectáculo de danza muy escenográfico, en el que “los bailarines construyen el propio espacio”.



Ruz ha reconocido que para él no ha sido fácil el proceso creativo de esta obra, que llegó después del gran montaje con el Ballet Nacional de ‘Electra’ y en un momento de “vacío y abismo”, un conflicto interno que, asegura, ha quedado plasmado en el montaje.



El ciclo incluye también el domingo una conferencia con Ruz en la que compartirá con el público cómo es el proceso creativo de sus obras ayudado por Irene Tena y Albert Hernández, con quienes ensayará algunos fragmentos de ‘Electra’, un aspecto que para el bailarín y coreógrafo es muy interesante, ya que “en los ensayos se ve esa energía y complicidad que hay con los bailarines”.



Según ha explicado Las Heras, este ciclo pretende acercar la danza contemporánea al público, por lo que valoran muy positivamente la cercanía de los artistas y los aspectos pedagógicos que puedan ayudar a entender esta forma de expresión.



Museo en Danza continuará la semana que viene con ‘Fugas’ y ‘Serenity suite’, de la compañía Matxalen Bilbao; el estreno absoluto de ‘No hay flores inútiles’, de Elephant in the black company ;‘Bending the walls’ y ‘Beyond’, de Lava Compañía de Danza y que contará con un encuentro previo con su director, Daniel Abreu; ‘Las alegrías’ de Paula Quintana; ‘No half measures’, de Taiat Dansa; y ‘Trasunto #2’, de María Siebald.

