Toni Acosta: “Me veo montando series, soy intuitiva con los contenidos”

03/11/2019 a las 06:00

¿Cómo ha ido la deliberación?

Ha sido larga, pero no complicada. De hecho, ha sido una deliberación muy enriquecedora. Sí que había muchas opiniones diferentes, pero ha sido fantástico escuchar el punto de vista de nueve mujeres de edades muy distintas, todas relacionadas con el medio pero no de la misma manera. Me ha encantado como experiencia.



¿Hay alguna película que le haya impactado especialmente?

Dos de las películas por las que hemos votado, La hija de un ladrón y Ojos negros, son de dos directoras jovencísimas. En el caso de La hija de un ladrón, de Belén Funes, me ha sorprendido cómo se va desarrollando la película, que acaba en un clímax total. Hay historias que se desinflan, pero ésta te deja con ganas de seguir viendo más. Lo más bonito es que la película es su protagonista, Greta Fernández, que está impresionante. En los dos casos, he visto un ejercicio de cine puro, de dejar que la cámara siga al personaje, sin trucos ni artificios. Me recordaban al cine francés de la nouvelle vague. Son personajes a los que les ves vivir, no actuar. Me ha fascinado porque es la vida misma.



¿Cómo ve a los futuros talentos del cine español?

Cada vez son más jóvenes. Vivimos en una era en la que los niños ya aprenden a vivir con cámaras y se graban a sí mismos. Yo lo he descubierto trabajando en la tele, con directores y creadores que tienen 30 años y se marcan una temporada de 13 capítulos de Señoras del (h) AMPA. Yo les digo: “¿Pero vosotros cómo escribís y filmáis tan bien?”. También lo veo en mis hijos, que ya se les ocurren planos para sus ejercicios de clase porque el audiovisual forma parte de sus vidas.



Sobre Señoras del (h) AMPA... Usted fue la inspiradora de la idea original de la serie, o más bien, el maletero de su coche...

Sí, mi maletero y mi vida corriendo por las calles para intentar conciliar... Creo que algún día debería sacar ese disfraz, que lo tengo guardado. En concreto, era un disfraz de bol de palomitas. Yo estaba con los creadores de la serie (Carlos del Hoyo y Abril Zamora), y cuando abrí el maletero de mi coche estaban el disfraz, la careta de esgrima de mi hijo, unos vestidazos míos para devolver... Había tal mezcla que ellos pensaron: “¿Por qué no homenajeamos a estas mujeres que tiran del carro?”. Yo les contaba un montón de cosas: la puerta del cole, las reuniones del AMPA... Pero luego, Abril y Carlos tienen unas cabezas prodigiosas que vuelan y vuelan...



¿En quién se inspiró para crear a Mayte Soldevilla?

En mi madre y en mi barrio. Cuando yo trabajé con Pilar Bardem, ella me recordaba mucho a mi madre. Son mujeres para las que la palabra conciliación ni siquiera ha existido, simplemente tiraban para adelante... Querían ser madres y también querían trabajar. En cuanto a Mayte, yo siempre digo que ella no acabó el instituto. Su mirada es la de una persona sin estudios, que no lee. Es una valiente y tira para adelante, pero le falta nivel cultural para saber expresar sus necesidades. Ella nunca se ha planteado si es feliz o no, porque su vida es una constante supervivencia. Ahora estamos grabando la segunda temporada y entonces se parará a pensar qué quiere ella de la vida. El personaje de Mayte me llena mucho el corazón como actriz.



¿La mezcla de géneros es otra de las claves del éxito de Señoras del (h) AMPA?

Hay otras series de madres que han sido inspiradoras, como Mujeres desesperadas, pero ellas llevan una vida de lujo de la que estamos muy lejos. Señoras del (h) AMPA es una comedia muy reconocible, pero nadie se había planteado que estas señoras mataran a alguien y tuvieran que esconder el cadáver. De repente hay escenas que son de terror. De cara a la crítica, la serie destaca por la mezcla de géneros y también creo que todas las actrices hemos conseguido un tono. Y de cara a la calle, yo destacaría la empatía. Creo que las mujeres que me paran por el súper, aunque no hayan matado a nadie, sí se reconocen en los personajes.



Porque también les habrán entrado muchas ganas de matar...

Al ver los nuevos capítulos, Paco León me dijo: “¡Si lo de menos es que maten a alguien!”. Generacionalmente, la serie está muy bien pensada, desde la abuela a la madre más joven. Esa madre que entró en la maternidad muy ilusionada y se le ha caído ese sueño idealizado, que creo que cada vez se va desmontando más. Yo siempre digo que la maternidad para mí ha sido maravillosa, pero tienes que asumir que tu vida cambia totalmente.



¿Y usted cómo compagina su ritmo frenético con la vida familiar?

Yo llevaba como cuatro meses sin rodar, me he permitido unas vacaciones estupendas... Cuando estás de promoción, parece que todos esos proyectos los has hecho a la vez, pero yo me protejo mucho. Voy a pocos eventos porque prefiero estar en casa cenando con mis hijos. Noto que están cumpliendo años y veo que se me van a ir enseguida, así que quiero disfrutar de ellos. No es tan real todo lo que trasciende a través de Instagram o de las revistas. Mi vida es bastante cotidiana.



Está en una edad (47) que puede ser complicada para las actrices, pero en su caso está siendo todo lo contrario...

Siempre me acuerdo del cuento de la hormiga y la cigarra. Todo ha sido el resultado de mucho trabajo que a veces es invisible: buscar proyectos, leer textos teatrales, ir al teatro, formarme... También influye el hecho de que mis hijos ya son mayores. Cuando ellos eran pequeños, yo renuncié a muchas cosas, pero ahora me siento más libre para aceptar proyectos. Por otro lado, las plataformas están aportando mucho, porque hay más lugares donde trabajar. Yo soy una mujer muy curiosa y me encanta proponer, buscar contenidos...



¿Se ve creando una serie?

¡Totalmente! Yo respeto mucho a los directores y guionistas, no sé si sería capaz, pero sí me veo controlando el cotarro, de productora. Soy muy intuitiva con los contenidos. Ahora me gustaría volver al teatro, que para mí es mi gimnasio. Ya tengo un texto, que por primera vez he comprado yo los derechos, y estará protagonizado por cuatro actrices. Es una comedia con un trasfondo muy actual.



¿Volverá al cine en breve?

Sí, tengo la segunda parte de Padre no hay más que uno, y estamos preparando dos proyectos más que habrá que encajarlos (se ríe).



Después de estos días en Tudela, rodeada de tanta visión femenina de la profesión, ¿qué reflexión le gustaría lanzar sobre la situación de la mujer?

Esto que ha pasado en Tudela, un jurado formado solo por mujeres, me parece una foto muy simbólica. Creo que esto significa que ya hemos llegado, que la mujer está capacitada para que le den el lugar que se merece. Además, nuestra visión de los asuntos es muy interesante. Y ahora, con las elecciones, no puede ser que en el siglo XXI la foto de los cinco candidatos sea la de cinco tíos. Casi nunca me pronuncio en temas de política, pero hay dos partidos en los que creo que el candidato tendría que haber sido una mujer. Te dan ganas de no votar. En todos los ámbitos se están poniendo mujeres al frente, desde los informativos a la banca, así que ya les vale. Yo pertenezco a la generación que se creyó el cuentito de “todos somos iguales”... Mi hermana y yo fuimos a la universidad, pero luego, cuando te enfrentas al mundo laboral, te das cuenta de que no. Ya estamos ahí, ahora que nos dejen desempeñar esos puestos de poder, de decisión y de responsabilidad.

Selección DN+