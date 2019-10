La navarra Marta Borruel da el salto a la novela con 'Tú no tienes la culpa'

Actualizada 10/10/2019 a las 12:14

‘Tú no tienes la culpa’ es el sugerente título de la primera novela de la periodista pamplonesa Marta Borruel Álvarez de Eulate, quien confiesa que llevaba “tiempo” con ganas de dar el salto a la escritura de novela después de una amplia trayectoria en el periodismo.



Lo ha hecho, según explica, con una historia publicada por Caligrama, en la que la culpa y las consecuencias del pasado son elementos conductores de la trama, una obra que se presenta este jueves en el Nuevo Casino Principal de Pamplona.



Está claro que la escritura es algo que lleva en la sangre desde siempre, aunque ahora desde un ámbito totalmente diferente al que ha vivido.



Sí, llevo toda la vida escribiendo. Me acerqué al periodismo precisamente por esa afición a la lectura y a la escritura, aparte de porque me gustaba la comunicación. Pero hasta ahora no había dado este salto a la novela, me apetecía mucho hacerlo y estoy muy satisfecha y contenta con el proceso y el resultado. Ya el hecho de haber conseguido pasar de una página en blanco a una historia completa ha supuesto mucho trabajo y satisfacción.



¿Tenía la historia que se cuenta en esta obra metida en la cabeza desde hace tiempo?

Tenía el final de la historia, que lógicamente no puedo contar. A partir de ahí, hice el proceso hacia atrás y traté de avanzar hacia un principio de la historia que me llevara al final que yo manejaba. No sé si es el método más habitual, pero es el que me surgió a mí. Lo que más me costó fue redondear la historia, conectarla, pero después, conforme fui estructurando la narración, fue saliendo todo.



Y, sin caer en ‘spoilers’, ¿a qué tipo de novela y a qué punto de partida le condujo ese final ya imaginado?

La definiría como una novela contemporánea, verosímil, que narra la historia de una familia cualquiera, de una persona cualquiera. Pero tras la superficie de lo que ocurre se oculta mucho más, la historia se va ramificando, lo que parece que es no es y todo tiene una relación clara con la culpa y con algo que ocurrió en el pasado, que acaba regresando para cobrarse aquello que había dejado pasar. No es una novela negra clásica de género, pero sí tiene suspense y un misterio que se va desvelando.



Siempre se pregunta a los escritores por el proceso. En su caso, ¿vivió momentos de bloqueo?

De una tirada, durante unos meses pero bastante de corrido, llegué a escribir 500 páginas que, tras el proceso de edición se han quedado en unas 350. La escritura de la historia no me costó tanto como la posterior edición, revisión y corrección. Con eso he tardado mucho más. Incluso llegué a hacer una última ‘poda’ de páginas a última hora, para no descentrar al lector de lo realmente importante.



Creo que esa labor de pulir es importante, porque a veces en lo que escupes de primeras sobre un papel hay demasiada carga dramática y es necesario analizar bien el tempo, la estructura, la evolución de los personajes… son muchos aspectos importantes para revisar.



¿Es una novela abierta a la continuidad en una saga?

No, es una historia cerrada, redonda. No da para una segunda parte.



Aún así, ahora que ha publicado su primera obra, ¿se lanzará a por la segunda?

Sí, de hecho ya está escrita y ya está en proceso de análisis por algunas editoriales. Aunque sigue teniendo un componente de misterio y suspense, es una historia totalmente diferente.



En la presentación va a estar acompañada por José Luis Orihuela y Patxi Pérez, dos personas ligadas al periodismo. ¿Por qué?

José Luis fue mi profesor en la universidad, hemos colaborado mucho durante toda mi trayectoria profesional y para mí es un referente. Es un honor que esté a mi lado. Y quería que también estuviera representada la Asociación de Periodistas de Navarra, porque siento mucho el oficio, lo defiendo y me da una pena enorme que esté tan devaluado y precarizado.

Me apetecía que se diese esa presencia periodística porque valoro mucho el trabajo del gremio y creo que merece que se valore más.

Etiquetas Literatura

Selección DN+