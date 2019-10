Dos ventanas indiscretas con vistas al encierro

06/10/2019 a las 06:00

Difícilmente podían llegar a imaginar Julia y Anadela el protagonismo que iban a adquirir cuando abrieron de par en par las ventanas de su casa, en Los Arcos, para disfrutar del paso de las vacas durante las fiestas de este verano. Abajo, en la plaza de Santa María, los recortadores hacían las delicias de los presentes. Y enfrente de las dos vecinas, Miguel García se afanaba por inmortalizar las piruetas de los jóvenes ante las astas. Pero a veces, la mejor foto está donde menos lo esperas o, mejor dicho, durante la espera.

“Una conocida me había ofrecido su balcón para hacer fotos desde allí, porque en esta plaza suelen reunirse los buenos recortadores a esperar que quede alguna vaca suelta. Pero suele ocurrir en este tipo de encierros que puede pasar un buen rato hasta que aparecen, y en ese momento observé que enfrente tenía esa curiosa escena. Saqué la foto, me gustó y pregunté a las dos vecinas si no les importaba que la presentara, porque al final es una escena casi íntima”.

Miguel García Jiménez, estellés de 44 años con raíces en Los Arcos, decidió finalmente presentarse con 'Esperando al encierro' y no con las imágenes de los recortadores. “Me pareció más original, supuse que de tema taurino habría más fotos”. Una elección acertada, con la que ha obtenido el premio de la votación popular de la categoría Fiestas y Tradiciones, la primera que se ha decidido del Concurso fotográfico Conocer Navarra 2019.

Este fotógrafo aficionado, que ya ha recibido premios en los concursos de fotografía de Los Arcos y de la Mancomunidad de Montejurra, será obsequiado con una comida para dos personas en VerduArte, restaurante de alta cocina ubicado en el edificio de Baluarte.

Por otro lado, el jurado profesional de este certamen también ha hecho públicas las diez fotografías de Fiestas y Tradiciones que pasan a la fase final del concurso y que podrán optar a los premios absolutos. Las imágenes seleccionadas son: Al espárrago, Almadieros, Burguete en llamas, Fue azotado, La multitud, La Revoltosa II, Momotxorro en San Pedro, Poca hierba, Satán y Zaku.

Una vez cerrada la primera categoría, llega el turno de las fotografías dedicadas a Patrimonio. Desde este lunes, 7 de octubre, ya será posible disfrutar de todos los originales llegados a la redacción de Conocer Navarra. Se podrá disfrutar de galería de fotos y votar por las imágenes favoritas a través de la web concursos.diariodenavarra.es/conocer-navarra-2019. Las fotografías permanecerán expuestas y la votación abierta hasta el próximo día 18 de octubre. La imagen más votada por los internautas en esta segunda tanda y las siguientes diez finalistas se darán a conocer el domingo 20 de octubre.

La última de las secciones del concurso por desarrollar es Paisajes. Todavía es posible enviar originales a esta tercera categoría hasta el próximo 18 de octubre. Una vez que quede resuelta, dará inicio la fase final, que determinará los ganadores absolutos de 2019.

Este concurso fotográfico, que alcanza la duodécima edición, está organizado por la revista de turismo Conocer Navarra y Diario de Navarra y patrocinada por Turismo de Navarra y Eroski. Cuenta asimismo con la participación de Camera, tienda de fotografía profesional que apoya el concurso desde su primera edición. Y en este 2019 se han sumado dos nuevos colaboradores: Casa Rural Aldekoa de Ziga y el Restaurante VerduArte.

Por cuarto año consecutivo, este certamen también hará entrega de un premio especial a la 'Mejor foto gastronómica Reyno Gourmet'. La instantánea que se alce con este galardón se llevará un lote de productos de la mencionada marca valorado en 500 euros. El objetivo, encontrar la imagen que mejor exprese la riqueza gastronómica de nuestra comunidad. Los originales que recojan esta temática podrán ser enviados a cualquiera de las categorías del concurso.

