Bon Jovi se adueñó del show en Rock in Río

Actualizada 30/09/2019 a las 08:36

Bon Jovi volvió este domingo a Rock in Río para deleitar a sus fans con lo mejor de su repertorio en un concierto diseñado para cantar con la afición y donde miles de voces se unieron a la banda en un espectáculo cargado de emotividad que cerró la primera etapa del festival en Río de Janeiro.



En el tercer día de conciertos en la Ciudad del Rock, Dave Matthews Band (DMB) sorprendió a la platea y Goo Goo Dolls, emocionó con su icónica balada "Iris".



La estrella de la noche entre las tres bandas participantes, todas estadounidenses, sin lugar a dudas fue Bon Jovi, que por quinta vez llegó a los escenarios de Rock in Río, donde continúa siendo tan ovacionada como la primera que se presentó en el festival, en 2008.



Jon Bon Jovi, su carismático líder y quien a pesar de sus canas aún sigue levantando suspiros, integró al público desde un comienzo a su espectáculo con "This House is not for sale", una canción que llevó a los asistentes a interactuar con la banda aun a pesar de no ser conocida.



Pero la locura fue total cuando el público escuchó los primeros acordes de "You give love a bad name", uno de los hits de la banda que llevó al éxtasis a la tribuna.



Más tarde, hacia la mitad del concierto, los aficionados brasileños se rindieron a los pies de su ídolo cuando tomó una bandera de Brasil del público y la puso sobre sus hombros.



"Bed of roses", una de las baladas más esperadas de la noche, fue el escenario que el líder de la banda aprovechó para invitar a una de sus fans al escenario y cantarle la balada al oído mientras bailaba abrazado a ella, finalizando el encuentro con un beso.



"It's my life", "Wanted dead or alive" y "Ban Medicine" estuvieron entre los temas aclamados a gritos por los espectadores y que corearon con la banda todas sus letras.



En el concierto también fueron protagonistas el guitarrista de la banda, Phil X, y Tico Torres, el baterista, cuyas actuaciones hicieron vibrar a un público que respondió con vivas y aplausos.



El grupo estadounidense cantó varios de los temas que forman parte de los conciertos de su actual gira, tour que incluyó Recife, Sao Paulo y Curitiba, ciudades brasileñas donde la banda tocó antes de su presentación en la Ciudad del Rock.



Entre los otros artistas que participaron en la tercera jornada de conciertos en Rock in Río, la Dave Matthews Band (DMB), grupo de rock progresivo, en el que por momentos el jazz se funde con folk, sorprendió a los espectadores que poco conocían a la banda y que habían llegado a la Ciudad del Rock solo para ver a Bon Jovi.



Aunque ya ha visitado Brasil en dos oportunidades, esta es la primera vez que DMB se incorpora al repertorio artístico de Rock in Río, un escenario que aclamó la voz de su líder y la calidad del espectáculo.



"Crash into me", "Grey Street", "So much to say" fueron algunos de los éxitos interpretados en la noche del domingo por la banda estadounidense, que, como acostumbra, hizo varias improvisaciones a lo largo del concierto.



Un arreglo de la banda con los acordes de "Back in black" de AC/DC y los versos de "Stayin' alive", de los Bee Gees, levantó los ánimos en la platea antes de despedir el show con "Ants marching".



Otra banda que actuó en el palco principal de la Ciudad del Rock en la noche del domingo fue la legendaria Goo Goo Dolls, grupo que por primera vez pisó un escenario de Rock in Río.



Con un repertorio en su mayoría de aquellos clásicos que lo llevaron a la fama en los años 90, el grupo también estadounidense fue recibido efusivamente por el público cuando Johny Rzeznik, rasgó las cuerdas de su guitarra con los primeros acordes de "Big machine".



No obstante los ánimos bajaron pronto y la mayor parte del concierto fue acompañada por un público sentado y poco animado, salvo por algunos momentos en que los fans reaccionaron a canciones como "Black baloon", que fue sorpresa para los asistentes pues no estaba incluida en el programa.



Los ánimos del público también se levantaron con "Iris", la icónica balada que inmortaliza a la banda y con la que Goo Goo Dolls cerró su presentación.



Los más de 300 shows programados para esta edición de Rock in Río se presentan en siete días que fueron segmentados en dos partes.

La primera, que empezó el viernes, terminó este domingo con el concierto de Bon Jovi, y la segunda abrirá las puertas el jueves 3 de octubre y se extenderá hasta el día 6, cuando la banda británica Muse clausurará esta edición de Rock in Río.

Selección DN+