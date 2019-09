Lana del Rey, Ariana Grande y Miley Cyrus, 'ángeles de Charlie' de la música

Actualizada 11/09/2019 a las 14:11

Lana del Rey, Ariana Grande y Miley Cyrus conforman el sorprendente trío que pondrá música a las nuevas aventuras de la saga cinematográfica 'Los ángeles de Charlie' a partir de este viernes, cuando vea la luz su tema 'Don't Call Me Angel'.

Así lo ha anticipado Cyrus a través de su perfil oficial en Twitter, en el que ha colgado un brevísimo extracto del videoclip que acompañará esta canción, con las tres intérpretes vestidas de negro y ataviadas con unas alas.

Será el 15 de noviembre cuando se estrene en salas la nueva versión de 'Los ángeles de Charlie', con Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinksi en los papeles principales bajo la dirección de Elizabeth Banks.

Toman el relevo así a Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu, protagonistas en el año 2000 de la anterior encarnación cinematográfica de estos personajes, que en realidad nacieron en televisión en los años 70.

Entonces las encargadas de poner música a la película fue otro trío, Destiny's Child, con el tema 'Independent Women Pt. 1' y Beyonce, Michelle Williams y Kelly Rowland como integrantes de la formación.

Lana del Rey está de actualidad tras publicar hace solo unas semanas su aplaudido último disco de estudio, 'Norman Fucking Rockwell'.

Cyrus, por su parte, lanzó en mayo el EP 'She Is Coming' y, tras su reciente y sonado divorcio del actor Liam Hemsworth, volvió a sorprender con el descarnado tema 'Slide Away'.

Ariana Grande, que ha ejercido de productora ejecutiva de la banda sonora de 'Los ángeles de Charlie' junto a Savan Kotecha, Ilya y Max Martin, lanzó en agosto su último tema inédito, 'Boyfriend', y recibió tres Video Music Awards de la cadena MTV por su último álbum de estudio, 'Thank U, Next' (2019).

