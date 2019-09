La edición de este año de Pumpk! quiere iluminar lo que ocurre en la sombra

Actualizada 11/09/2019 a las 07:52

La cuarta edición del Festival de Autoedición de Pamplona, Pumpk!, quiere dar espacio a lo no visible, y no por eso inexistente, el viernes y el sábado. De ahí llamarse este año 'Lo que ocurre en la sombra', “cosas importantes de las que no se habla suficiente”. Este proyecto independiente y autogestionado que surgió de la necesidad de un punto de encuentro y de intercambio de autores y pequeños editores “de Pamplona y el universo”, en palabras de la organización, quiere que la venta de material, las presentaciones, los conciertos, las mesas redondas, las exposiciones y los talleres en torno al mundo de la autoedición “tengan lugar a lo largo de un fin de semana dedicado a la difusión y encuentro de cultura alternativa”. Celebrado en Jazar (avenida Aróstegui, 12, Echavacoiz, Pamplona), Pumpk! reivindica “el valor de la periferia como el lugar en el que verdaderamente pasan cosas”.

Festival “abiertamente feminista”, la organización busca “un alto porcentaje de mujeres participantes”, como se observa en varias de las actividades de esta edición. Es el caso de la mesa redonda de arranque donde las invitadas hablarán sobre feminismo decolonial, saberes ancestrales y oralidades transmitidas de generación en generación de mujeres. O de alguno de los grupos musicales que llegan de Pamplona, Logroño y Barcelona, sin olvidar la música de dj, para esta edición desde San Sebastián.

Otra de las mesas redondas será un foro abierto sobre organizadores de festivales de autoedición, ya que son citas que vienen celebrándose desde los últimos seis años en distintas ciudades. Los invitados proceden de Barcelona, San Sebastián, Valencia y Madrid. Con espacio para la poesía, Pumpk! acogerá también una proyección con una performance, un vídeo en memoria del primer amante del artista que murió a causa de la tina, “una droga que está afectando al colectivo homosexual”. Y en su colaboración por primera vez con el proyecto Erraiak del Centro Huarte, actuará el colectivo Krii, de San Sebastián.

Estas actividades sin olvidar la columna vertebral del festival: la feria donde los artistas venden sus publicaciones, con cuarenta expositores ahora, muchos llegados de fuera de Navarra. Y es que para la organización el festival “está cada vez más consolidado fuera de Pamplona y más ignorado en Pamplona”. “Por algún tipo de razón, a la ciudad no le debe interesar mucho este festival, ya que se han montado otros coincidiendo con nuestra fecha [el Pim Pam Ville una ocasión y el Beltza Weekend esta]. Y aunque es algo que nos entristece, quien nos sigue lo hace muy férreamente, con cada vez más gente de fuera”.

CLAVES



VIERNES

18.00 horas, mesa redonda: Feminismo decolonial, saberes ancestrales y bordado de guerrilla. Con Tania Berta Judith (Madrid), Jessica Espinoza (Santiago de Chile - Barcelona), Paula Mauleón (Pamplona) y Rurru Mipanochia (México D.F. - Bilbao). Modera: Andrea Ganuza.

20.30 horas, ¡Batalla de dibujantes!

22.00 horas, Oráculo venéreo de la Niña Lagarto y las cabezas seccionadas.

22.00, concierto de Crimen Acústico.

22.30 horas, concierto de El Potro Inestable (Pamplona).

00.00 horas, concierto de Türbot (Logroño)

01.30 horas, cierre.

Continuación en el bar Motobomba de la calle Jarauta.



SÁBADO

11.00 horas, foro abierto sobre festivales de autoedición y lo que venga. Guillotina (Donosti), Gutter Fest (Barcelona), Fresca (Barcelona), Tenderete (Valencia), Pichi Fest (Madrid) y PUMPK (Pamplona).

13.30 horas, concierto con Fria Jane.

16.30 horas, Uraren oldean (concierto musical/visual a cargo de Peru Galbete), performance de danza y jam de poesía coordinada por Toni Junyent (Barcelona).

18.00-20.00, Krii dj’s (Donosti), workshop y espacio de afinidades en torno a la música electrónica. Colabora Erraiak. Mapeo de agentes artísticos.

18.30-20.00, Oráculo venéreo de la Niña Lagarto y las cabezas seccionadas.

21.00 horas, Un Slam Y Tres Bailes En Recuerdo De Alberto. Video-performance y coloquio con Jose Begega (Oviedo)

22.30 horas, concierto de Hijas del No (Logroño)

00.00 horas, concierto de Chicos raros (Barcelona).

1.00 horas, Dj’s: Clank weeaboo selektors sugoi dj Nyan soundsystem turbo plus (Madrid) y Krii Kolektiboa (Donosti).

4.00 horas, cierre.

