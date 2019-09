Rebeca Esnaola: “Navarra es territorio de creación, pero hay que darle impulso y visibilidad”

10/09/2019 a las 06:00

El pasado 30 de julio, Rebeca Esnaola recibía una llamada del PSN, en concreto de Ramón Alzórriz y de María Chivite, para reunirse con ellos. “Cuando me plantearon la idea que ellos tenían para el ámbito de Cultura y Deporte, y que pensaban en mí para liderarlo, la verdad es que fue toda una sorpresa. Yo no milito en ningún partido político”, señala. “Mi familia también me animó y me motivó mucho”. Una semana después, tomaba posesión como consejera con una hoja de ruta cla

Selección DN+