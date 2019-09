El cine que queda en 2019: taquillazos, obras arriesgadas y material de Óscar

Actualizada 08/09/2019 a las 10:45

Taquillazos seguros como 'Star Wars: El ascenso de Skywalker', 'Frozen II' o 'Jumanji: Siguiente nivel', proyectos arriesgados como 'Ad Astra' o 'Géminis' y cintas nacionales como 'Mientras dure la guerra', de Alejandro Amenábar, llenarán las salas españolas antes de que acabe el año.



El reciente estreno este viernes de 'It. Capítulo 2' promete ser uno de los grandes éxitos de la temporada tras el magnífico rendimiento de la primera entrega con más de 700 millones de dólares en todo el mundo.



Otros títulos que prometen arrastrar de forma masiva al público a las salas son 'Rambo: Last blood' (27 septiembre), el último baile de Sylvester Stallone en la piel de uno de sus personajes más célebres y con Paz Vega en el reparto; 'Maléfica: Maestra del mal' (18 octubre), de nuevo con Angelina Jolie al frente, esta vez viéndose las caras con Michelle Pfeiffer, y 'Los Ángeles de Charlie' (29 noviembre), con Kristen Stewart dando el relevo a Cameron Díaz.



En septiembre llegará la continuación cinematográfica de la magnífica serie británica 'Downton Abbey' y en noviembre coincidirán otros dos títulos relevantes: 'Knives Out', una cinta de misterio de Rian Johnson, con Chris Evans y Ana de Armas, y 'Midway', un nuevo espectáculo de Roland Emmerich, centrado esta vez en la II Guerra Mundial.



Pero, sin duda, los estrenos más esperados son los de 'Star Wars: El ascenso de Skywalker' (20 diciembre), la novena y última entrega de la saga Skywalker que debe resolver aún varios enigmas sobre personajes como Rey o Kylo Ren; 'Frozen II' (22 noviembre), que indaga en las razones por las que Elsa cuenta con poderes mágicos, y 'Jumanji: Siguiente nivel' (13 diciembre), secuela del inesperado 'hit' protagonizado por Dwayne Johnson hace un par de años.



Hay también una serie de producciones sumamente interesantes y arriesgadas, lideradas por 'Ad Astra', de James Gray, con Brad Pitt y Tommy Lee Jones, un filme que llegará el 20 de septiembre y que plasma la épica aventura de un astronauta que viaja a los confines del sistema solar en busca de su padre.



El 31 de octubre aterrizará 'Doctor sueño', secuela de 'El resplandor', con Ewan McGregor, y el 11 de octubre será el momento de 'Géminis', la nueva propuesta de Ang Lee con una versión joven de Will Smith creada digitalmente.



Aunque para riesgos, el que ha asumido Paramount Pictures con 'Terminator: Destino oscuro' (31 octubre) tras la renqueante recaudación de la anterior entrega, 'Terminator: Genisys', que estuvo a punto de dar carpetazo final a la famosa saga de ciencia ficción creada por James Cameron, involucrado esta vez con el control creativo de la historia y confiando en Tim Miller ('Deadpool') tras las cámaras.



Vuelven Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Edward Furlong en esta historia que se presenta como secuela directa de 'Terminator 2' y que ignorará los acontecimientos que ocurrieron en las tres siguientes películas de la saga. ¿Será suficiente para enganchar de nuevo a los espectadores?.



Las obras que sí tienen garantizado el interés del público son 'Joker' (4 octubre), un recital interpretativo de un Joaquin Phoenix a tenor de las críticas que ha recibido en Venecia, donde se ha alzado con el León de Oro y que podría llevarle a los Óscar; 'Le Mans '66' (15 noviembre), con un magnético mano a mano entre Matt Damon y Christian Bale en el mundo del automovilismo, y 'Mujercitas' (25 diciembre), la enésima versión del clásico de Louisa May Alcott, con un reparto de altura que incluye a Saoirse Ronan, Emma Stone, Meryl Streep o Timothée Chalamet.



También el cine español ha elegido la temporada otoño/invierno para presentar una docena de películas de directores como José Luis Garci, Paco Plaza, Daniel Calparsoro, Rodrigo Sorogoyen o el trío de ganadores vascos Aitor Arregi, Jon Garaño y Josemari Goenaga, que estrenan 'La trinchera infinita'.



Uno de los más esperados llega a finales de septiembre. El ganador de un Óscar, Alejandro Amenábar, regresa con la esperada 'Mientras dure la guerra', sobre la postura de Miguel de Unamuno durante el Golpe de Estado militar de Franco en 1936 contra el Gobierno de la República.

También habrá cintas con actores como Mario Casas, Belén Rueda, Karra Elejalde, Antonio de la Torre, Verónica Forqué, Rosa María Sardá, Luis Tosar, Carlos Santos o Aura Garrido, que estarán en primera línea en la lucha por los Goya.



Y el 15 de noviembre se lanzará 'Madre', la película de Rodrigo Sorogoyen que nació a partir de la premisa expuesta en su corto homónimo que llegó a los Óscar en la ceremonia del pasado mes de febrero.



Precisamente en esa batalla por llegar a los Óscar no cabe duda de que Netflix posee algunas de las mejores bazas disponibles, empezando por 'El irlandés', el ansiado regreso de Martin Scorsese al mundo del crimen, con un elenco de campanillas liderado por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci.



Otras obras con opciones son 'Historia de un matrimonio', con un excepcional Adam Driver, 'Yo soy Dolomite', con un Eddie Murphy de vuelta en todo su esplendor, y 'Los dos papas', que enfrenta a Anthony Hopkins con Jonathan Pryce en un duelo para santiguarse.

