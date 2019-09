Qué hacer en Pamplona y Navarra este lunes 2 de septiembre

Actualizada 01/09/2019 a las 17:53

Este lunes 2 de septiembre



Música Antigua

Raquel Andueza y Jesús Fernández Baena Capilla de la Residencia Santo Domingo de Estella (solo para residentes y sus familias). 17.30 horas. Obras de Claudio Monteverdi, Francesco Cavalli, G. G. Kapsberger, Domenico Anglesi y Benedetto Ferrari.

The Tallis Scholars Iglesia de Santa Clara de Estella. 20.15 horas. Compositores que escribieron para la Capilla Sixtina. Con Palestrina como eje, un recorrido por la polifonía perfecta del renacimiento italiano. Las bóvedas se hacen música y la música nos recuerda una construcción arquitectónica. Obras de G.P. da Palestrina, C. de Morales, C. Festa, Carpentras, G. Allegri, A. Campkin y J. des Prés.



Danza

‘El equilibrio entre sujetar y soltar’ Piscina de Ansoáin. 18 horas. Frescura, expresión, creatividad, soltura, fuerza… Todos los ingredientes para una danza que llega a todos los públicos. Trabajo de la residencia artística de la compañía Kon-Moción.

Arte



Nuevas exposiciones

Del negro al color. Otra mirada a las Pinturas Negras de Goya’ Nuevo Casino de Pamplona. Exposición de Fernando Escribano. Hasta el 29 de septiembre. Horario de lunes a sábado, de 19 a 21 horas. Domingos y festivos, de 12 a 14 horas.

‘Diversidad’ Señorío de Bértiz. Exposición de pinturas de Pedro Arizkuren. Hasta el 30 de septiembre. Horario: de 10 a 19.30.

Bodegas con arte’ Casa de Antonio Laita en Ciraugui (Santa Catalina, 11). Laborables, de 18 a 21 horas; festivos, de 12 a 14 y de 18 a 21 horas.

‘Sí, ¿saharaui? Bai. Mujeres, cultura y salud’ Hospital San Juan de Dios. “Médicos del Mundo Navarra” ha puesto en marcha el proyecto de sensibilización “Sí, ¿saharaui? Bai. Mujeres, cultura y salud” con el pretende poner en primer plano la situación de las mujeres saharauis. El respeto a su cultura y sus derechos a la salud y a una vida digna, se ven vulnerados en muchas ocasiones en su exilio en los campos de refugiados de Tinduf en Argelia. La muestra intenta acercar a los ciudadanos de Navarra a esta realidad, ofreciendo un motivo de reflexión y debate. Hasta el 16 de septiembre.



Exposiciones

Tomás Sobrino Casa de Cultura Arizkunenea de Elizondo. Pintura. Exposición titulada Silencios que muestra una selección de su obra más reciente. Una selección de paisajes del artista baztanés realizados en contacto con la naturaleza. Sobrino muestra una naturaleza suave, llena de silencios secretos y sugerencias. Unas obras realizadas a golpes de espátula que indican fuerza y precisión, con una paleta de colores muy personal. Hasta el 1 de septiembre. Horario: lunes a viernes, 18 a 21 horas. Sábados y festivos, 11.30 a 13.30 horas y 18 a 21 horas.

‘Familia’. Vestíbulo del Hotel Maisonnave de Pamplona. Exposición de Itziar Rincón Serrano (Castejón, 1978), centrada en el retrato, con una pintura cuidada en detalles y cercana al hiperrealismo. A través de A través de unos cuadros de corte realista y costumbrista, Itziar Rincón rescata la mirada, las manos, los gestos o las expresiones de sus personajes y los convierte en el centro de atención de una pintura cercan al público y que muestra detalles tan cotidianos, como por ejemplo, un abuelo afeitándose en el baño o una madre cosiendo... Hasta el mes de septiembre.

‘Flores, manzanas, abrazos’. Erraztu. Exposición de pintura de Diana Iniesta Benedicto con la obra más reciente de octubre a julio de 2019, incluyendo retrato realizado y expuesto en Nueva York, bodegones de flores y manzanas y paisaje de Baztan, entre otros. Hasta el 1 de septiembre. Horario: todos los días, 18.30 a 21 horas. Visitas guiadas los días 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 28, 29 y 30 de agosto a las 19 horas.

‘TRANSports. Del transporte al deporte’. Archivo Real y General de Navarra (c/Dos de Mayo s/n,). Pamplona. Orígenes y evolución de diferentes disciplinas deportivas, entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Muestra la evolución de algunos medios de transporte en el tránsito de los siglos XIX al XX, una transformación que partió de la tracción humana, la tracción animal y la tracción mecánica para dar lugar a los ocho deportes que se incluyen en la exposición: atletismo, montañismo, remo, esquí, ciclismo, hípica, automovilismo y aviación. La muestra se compone de 8 paneles informativos (uno por cada deporte), 3 audiovisuales y 3 vitrinas. Hasta el 1 de septiembre. Horario: todos los días, 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

‘Cien años con La Pamplonesa’ Civivox Condestable. Exposición retrospectiva que conmemora los cien años de historia de la banda de música. El patio central acoge más de cien metros lineales de fotografías que recorren cronológicamente la historia de la institución, así como un espacio dedicado a la actividad de la banda en San Fermín. La sala Gótica muestra el devenir de la banda a través de sus directores, la discografía, los programas musicales acontecidos, los reconocimientos recibidos y los lugares en los que ha tocado. También muestra distintos objetos relacionados con la actividad de la banda y dedica un rincón a Manuel Turrillas, uno de sus miembros más célebres. Se completa con un documental sobre la historia centenaria de esta formación musical. Hasta el 8 de septiembre. Horario: lunes a domingo, 9 a 14 horas y 17 a 21 horas.

Xabier Soubelet. Casa Sasternea Etxea, Arizkun. Exposición de pintura. Hasta el 8 de septiembre. Horario visitas: jueves a domingo, 11 a 13.30 horas y 16 a 20 horas. Exposición enmarcada en La Ruta del Arte de Baztan.

Ana Mari Marín. Casa estudio Vergarenea de Elizondo. Exposición con los últimos trabajos de la pintora baztanesa. Hasta el 15 de septiembre.

‘Navarra Film Commission- 10 años’ Vestíbulo de Baluarte. A través de paneles informativos se muestran 18 localizaciones en las que se han rodado películas o series, con información sobre la localización, un mapa con su ubicación, información de la producción rodada ahí, imágenes de la película/serie e imágenes del rodaje. Hasta el 17 de septiembre.

Exposición colectiva en Michel Menendez Galería Michel Menendez (Calle de San Antón, 61) Obras de Fidel Latiesas, Luis Pardo, Ana Prado, Arantza Saez De Lafuente, Marta Argentina, Dan Isturiz, Isabel Erro, Iñaki Alvarez, Jesus Coyto, Jose Manuel Arevalo, Leire Flores, Leopoldo Gonzalez Andrades, Mabiee, Maria Rosa Rosim Moreno, May-Ki, Fuensanta R. Urien, Pedro Maiva, Pilar Ripodas, Rosa Casado y Laura Moret. Hasta el 20 de septiembre.

‘Oteiza y la estatuaria de Arantzazu, 1950-1969’. Museo Oteiza, Alzuza. Exposición que analiza y explica la intervención escultórica que Oteiza realizó para la fachada de la basílica de Arantzazu, la obra pública más importante realizada por el artista. La muestra constan de más de 200 piezas, muchas de ellas inéditas., y analiza en profundidad la evolución del proyecto escultórico, su vinculación con lo arquitectónico, las reflexiones estéticas del escultor, las prohibiciones eclesiásticas que impidieron instalar la obra, las soluciones planteadas... hasta que finalmente se pudo instalar en el año 1969. En torno a la exposición se van a desarrollar acciones como visitas guiadas gratuitas, talleres pedagógicos, conferencias... Hasta el 27 de octubre.

‘Impresiones realizadas’ Clínica Sannas Dentofacial. Madres de la Plaza de Mayo, Nuevo Artica. Un conjunto de trece óleos transportan al espectador a distintos escenarios, entre los que predomina la geografía navarra. Composiciones geométricas en las que las líneas curvas y rectas buscan la abstracción de los objetos. La artista concede gran importancia a la luz, a la vez que muestra el valor oculto y misterioso de las cosas a través de la armonía del color. Horario: lunes a viernes, de 8 a 20 horas.

Elena Nuin. Bar Stik-Bol (Iturralde y Suit, 9). Óleos. Hasta el 21 de septiembre. Horario: de 8 a 16 y de 19 a 24 horas.

‘Miradas’. Biblioteca de Ansóain. Acción educativa artística en fomento de la lectura realizada por el colectivo de jóvenes artistas de El Cuervo Blanco. La muestra reúne 40 grabados reinterpretados de distintos libros además de una transformación artística del espac io de la biblioteca. La muestra se acompaña de un juego. Del techo aparecen suspendidas 40 bolsas de papel; en cada una de ellas hay representada una imagen y una frase relacionadas con un mismo libro. Quien quiera participar en el juego deberá solicitar una hoja en recepción, identificar 5 libros dentro de la selección y escribir los títulos a los cree que pertenecen los números que acompañan a cada bolsa. La exposición está dirigida a todos los públicos y ha sido realizada con la colaboración del Ayuntamiento local y de la Escuela de Arte de Pamplona. Hasta el 30 de septiembre.

‘Multiprisma. Miradas actuales al carlismo (1808-1977)’. Museo del Carlismo de Estella. Proyecto artístico contemporáneo basado en los contenidos del Museo. Autores: Jabi Landa ‘Corte’, Döner, Jon Zabalegui , Leire Urbeltz, Malmö.

‘Fototeca de Navarra. Imágenes para la Historia’. Archivo General de Navarra ( c/Dos de Mayo s/n). Exposición que recoge 137 imágenes de los años 1865 a 1950 y que permite visitar los distintos ámbitos de trabajo sobre los fondos fotográficos que custodia el archivo. También permite realizar un recorrido sobre las imágenes que se muestran en vitrinas versátiles y paneles retroiluminados. Muestra objetos como una cámara fotográfica, un visor de estereoscopias, así como diseños del Salón del Palacio de Navarra o las encargadas para la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Incluye fotografías del marqués de Santa María del Villar o del fotógrafo amateur, pionero en Navarra, Julio Altadill. Hasta finales de año. Horario: todos los días, 10 a 14 y 17 a 20 horas.

Mercedes Laspalas Tainta. Pintura de abstracción. Sala de la calle Pintor Asenjo 4 bajo. Para verla, contactar en el teléfono 656826458,

‘Small Data Lab’. Museo Universidad de Navarra. Daniel Canogar inició su residencia en la Colección del Museo Universidad de Navarra durante el curso 2015-2016. Su visita a la colección facilitó la revisión de los parámetros en los que se había desarrollado su trabajo Small Data y le permitió generar nuevas piezas que continuaran aquella serie. Hasta el 6 de octubre.

‘Los años dorados. Urrezko urteak 1947-1956’. Museo de Navarra. Exposición temporal que incluye casi una treintena de instantáneas de la primera etapa artística de la fotógrafa navarra Lydia Anoz -fallecida en 2017- y que forman parte de los fondos que han sido donados por su familia al Museo. Hasta el 13 de octubre.

‘Abstracción y Modernidad’. Museo Universidad de Navarra (MUN). La colección de María Josefa Huarte, que se compone de un total de 48 obras de 19 artistas, constituye un ejemplo muy singular de colección privada que debe entenderse en el contexto de coleccionismo y mecenazgo que desarrolló la familia Huarte entre las décadas de 1950 y 1970. La colección fue iniciada a finales de los años 50 siguiendo fundamentalmente su gusto personal, privilegiando el arte geométrico y abstracto.

‘Espacio Ortiz Echagüe’. MUN. Espacio destinado a mostrar la obra fotográfica de José Ortiz Echagüe, legada en 1981 a la Universidad de Navarra y origen de su Fondo Fotográfico, hoy integrado en el Museo.

‘Oro’ (Totalidad). Museo de las Brujas de Zugarramurdi. Artista: Agurtzane Anduetza. Exposición permanente

‘Fundación Miguel Echauri. C/San Antón 6, Pamplona. Visitas guiadas de una hora de duración todos los días laborables a las 12 y a las 19 horas. Edificio histórico del siglo XVII adaptado para albergar esta colección permanente de las obras más importantes del pintor navarro.



Museos

Centro de Arte Contemporáneo Huarte Calle Calvario, 2. Huarte. Equipamiento cultural concebido para difundir y promover el arte contemporáneo, mediante exposiciones, actividades o residencias. Concebido como un espacio abierto, tienen cabida las artes plásticas y otras disciplinas artísticas como las artes escénicas y la música, el performance, las nuevas tecnologías, el graffitti, la literatura, el cine, el diseño o la arquitectura. Especial atención al arte actual, el arte emergente y la creación multidisciplinar. Julio y agosto abierto solo para actividades y en horario de oficina de 9.30 a 13.30 horas.

Museo de la Almadía Plaza de la Villa, 1. Burgui. Sala museo que acoge una exposición que muestra un proceso que abarca todas las operaciones de los maderistas y almedieros: desde que los árboles eran subastados o vendidos hasta que se transformaban y vendian a otros lugares. Textos, fotografías y herramientas muestran el trabajo de los almadieros. Un recuerdo histórico y un homenaje a los almadieros de los valles de Roncal, Salazar y Aezkoa. Información sobre horarios y visitas para grupos en el teléfono 948 47 71 53 o en la dirección electrónica info@almadiasnavarras.com. Precio: 2 euros (adultos) y 1,50 euros (niños).

Centro de Interpretación de la Forja. Forjas Brun, en Izurdiaga (Bª Estación 19). Se tratas de un lugar en el conocer uno de los oficios artesanales más antiguos, la forja. Ofrecen visitas guiadas (previa concertación), formación, exhibiciones, etc. Más información: 948 500 176, 666 530 728, 666 530 733 y en su web (www.centrodeinterpretaciondelaforja.eu).

Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Navarra. Formado por el Museo de Zoología y la Colección de Ciencias Naturales, nace en 1998 e incluye entre sus fondos expuestos una colección zoológica, una sección de minerales, rocas y fósiles y una muestra de antiguos recipientes, textos, útiles y aparatos usados antaño en farmacia, química y fotografía. De todo el fondo con el que cuenta el Museo, se exponen 7.000 piezas procedentes de todo el mundo a lo largo de 94 vitrinas repartidas por cinco plantas del edificio de Ciencias (Hexágono), en el campus de Pamplona. La totalidad de la colección se aloja en las cinco plantas del Edificio de Ciencias. Se pueden concertar visitas guiadas para grupos y también se puede realizar una visita virtual. Horario de visitas: septiembre a junio: de lunes a viernes de 9 a 20 horas, sábados de 9.00 a 13.30 horas. Entrada libre. Se pueden concertar visitas guiadas para grupos de lunes a viernes a través de ciencias@unav.es o en el teléfono 948 425646.

Museo de la Viña y el Vino de Navarra. Plaza Teobaldos 10, Olite. Teléfono: 948 741 273. Horario: lunes a sábados, de 10 a 14 y de 16 a 19 horas; domingos y festivos, 10 a 14 horas.

Selección DN+