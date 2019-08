Qué hacer en Pamplona y Navarra este lunes 19 de agosto

18/08/2019 a las 18:36

Este lunes



CINE



‘Mi querida cofradía’ Boulevard de Iturrama. 22 horas. Película de 2017 (España). Ciclo Noches de cine. Entrada libre.



Golem Verano-Udako Golem Golem Yamaguchi. V.O.S. 16.30 y 18.30 horas, proyección de Buscando la perfección (L’empire de la perfection). 20.30 horas, película La Des-Educación de Cameron Post (The Miseducation of Cameron Post). 22.30 horas, proyección de Bienvenido a Marwen (Welcome to Marwen). Entrada: 4,50 euros.



OTRAS MÚSICAS



A Beatle Bit Plaza de San José. 20 horas. Versiones de los Beatles. A Beatle Bit está formada por Tincho Remírez de Ganuza, Usoa Wissenbach, Álvaro Iribarren y Matías Elgueta. Ciclo Versionando.



Floridablanca Patio de Civican. 20.30 horas. Los madrileños (antiguos integrantes del grupo Sin Rumbo) tienen claro estilísticamente cuál es su nuevo camino: el del pop. Entrada libre.



Joselito el Mariachi Club de jubilados de Tafalla. 17 horas.



Las Migas Calle Yanguas y Miranda (junto al club Indara). 20.45 horas. Roser Loscos (violín), Marta Robles (guitarra), Alicia Grillo (guitarra) y Carolina Fernández‘La Chispa (voz), forman un cuarteto insólito de mujeres jóvenes, talentosas, valientes, descaradas y creativas.

Este martes

CLÁSICA



XII Ciclo de órgano Diego Gómez Primer concierto del ciclo. Dúo Túbox (Asturias): Rubén Díez (órgano) y Antonio Cánovas (Saxofón). 19.30 horas. Iglesia de San Miguel Arcángel de Larraga. Una hora antes del concierto tendrá lugar una visita guiada a la parroquia.



OTRAS MÚSICAS



Alos Quartet y Amaia Elizarán Escenario 2 de la Ciudadela (junto a la Sala de Armas). 21 horas. Espectáculo de música y danza. Alos Quartet, cuarteto de cuerda acompañado de bajo y percusión, está formado por músicos con una amplia trayectoria tanto en la música clásica como moderna y cuyo repertorio abarca estilos musicales desde clásico a contemporáneo. En el espectáculo de la Ciudadela contarán con la danza contemporánea de Amaia Elizarán, compañía que surgió por la necesidad de investigar un lenguaje propio de improvisación a través de la creación de coreografías. Festival de las Murallas. Entrada libre.



FLAMENCO ON FIRE



Inauguración y homenaje a la Campana Gabriela. 12 horas. Fachada de la Catedral. En este acto participarán los artistas Josemi y Juan Carmona (del grupo Ketama), Rancapino Chico y David de Jacoba. Por su parte, la Capilla de Música de la Catedral interpretará tres invocaciones del ángelus, tres melodías populares de tres zonas distintas de Navarra en latín, castellano y euskera.



‘Sombras’, con Sara Baras. Baluarte. 21 horas. Tras su estreno hace dos años y su andar por los escenarios más reconocidos del mundo entero nu triéndose de pasión y sentimiento, ‘Sombras’ se ha enriquecido con la impronta del público. Entradas agotadas.



‘Por mi amor al arte’, con Rancapino Chico Hotel Tres Reyes. 23.30 horas. Rancapino Chico es uno de los cantaores de esta generación. En él, los grandes maestros del cante jondo han depositado la herencia de la pureza y las claves para preservar las raíces del flamenco.



Rancapino Civican. 19 horas. De Chiclana de la Frontera, el Maestro Rancapino es cante puro y jondo, es sabiduría, es historia del flamenco. Su voz lleva impregnadas las raíces de la tradición.



CIRCO



‘Ovvio’ Escenario 3 de la Ciudadela (junto a la sala Lidia Birrun). 20 horas. Espectáculo de circo para todos los públicos a cargo de la compañía Kolektiv Laspo Cirk. Dos personajes en escena se sumergen en un juego sin esconder su humanidad, sus miedos y sus sentimientos recíprocos, dos personalidades opuestas que llevan dentro la misma necesidad de riesgo y la urgencia de descubrir hasta dónde pueden llegar antes de que la física y la casualidad los derrote. Festival de las Murallas. Entrada libre.



CINE



Golem Verano-Udako Golem Golem Yamaguchi. V.O.S. 16.30 y 18.30 horas, proyección de Matangi/Maya/M.I.A. 20.30 horas, película Yomeddine (El día del juicio final). 22.30 horas, proyección de White Boy Rich. Entrada: 5,50 euros.



‘Hurrak eta lapurrak 2’ Plaza de Arriurdiñeta. Txantrea. 22 horas. En euskera. Película de 2017 (Canadá). Ciclo Noches de cine. Entrada libre.



‘Ant-Man’ y la avispa Plaza Mutiloa de Mutilva. Proyección de esta película de superhéroes dirigida por Peyton Reed y protagonizada por Paul Rudd y Michael Douglas. No recomendada para menores de 7 años.



VARIOS



Bailables de txistu y gaita Plaza del Castillo. De 19 a 21 horas. Como es usual se interpretarán pasacalles, jotas, porrusaldas, polkas y pasodobles.



ARTE



Nuevas exposiciones



Exposición colectiva en Michel Menendez Galería Michel Menendez (Calle de San Antón, 61) Obras de Fidel Latiesas, Luis Pardo, Ana Prado, Arantza Saez De Lafuente, Marta Argentina, Dan Isturiz, Isabel Erro, Iñaki Alvarez, Jesus Coyto, Jose Manuel Arevalo, Leire Flores, Leopoldo Gonzalez Andrades, Mabiee, Maria Rosa Rosim Moreno, May-Ki, Fuensanta R. Urien, Pedro Maiva, Pilar Ripodas, Rosa Casado y Laura Moret. Hasta el 20 de septiembre.



Ana Mari Marín. Casa estudio Vergarenea de Elizondo. Exposición con los últimos trabajos de la pintora baztanesa.



Manuel Bermejo & Xabier Celestino. Casa de Cultura Arizkunenea Elizondo. Desde el 14 al 31 de agosto. Abierto de lunes a viernes de 18:00 a 21:00. Sábados y domingos 11:30-13:30/18:00-21:00.



Exposiciones



20 Carteles Finalistas y el Ganador del Concurso Internacional San Fermín. Civivox Condestable. Muestra que recoge los 25 carteles que pasaron a la segunda fase del concurso internacional de San Fermín, incluido el ganador de este año, Ayer soñé con un 6 de julio, de Edurne Taínta Balda. Hasta el 25 de agosto. Horario: lunes a viernes, 9 a 14 horas y 17 a 22 horas. Sábados, 9 a 14 horas.



‘La vida cotidiana de la Sangüesa medieval’ Palacio Vallesantoro de Sangüesa. Muestra que ofrece una cercana visión de la historia de Sangüesa desde su fundación en el siglo XII y su posterior desarrollo, así como por las formas de vida a través de la alimentación, la moneda o la indumentaria. A través de paneles informativos, la muestra hace un recorrido por el día a día de las gentes que habitaron la villa entre los siglos XII y XV. Hasta el 25 de agosto. Horario: martes a sábado, 11.30 a 14 horas y 19 a 21 horas. Domingos y festivos, 12 a 14 horas.



‘Bailando ante las cámaras’. Palacio del Señorío de Bertiz. Exposición de fotografía sobre imágenes de la película Dantza del fotógrafo Xabier Artola Zubillaga. Las 32 fotografías de la muestra fueron obtenidas durante el rodaje del filme, dirigidido por Telmo Esnal. En el marco del programa Kultur 2019. Hasta el 25 de agosto. Horario: de 10:30 a 13.30 y de 16 a 19 h. La expo es gratuita, se abona el acceso al Jardín Histórico.



‘Universo SF’. Palacio del Condestable, Pamplona. Exposición del fotógrafo pamplonés Luis Azanza (Pamplona, 1961) que recorre a través de 20 imágenes la emoción, la alegría, la adrenalina y la magia de las fiestas de San Fermín. Se trata de un recorrido por los Sanfermines de finales del siglo XX y principios del XXI a través de fotografías de gran formato, en blanco y negro, con momentos, emociones, sentimientos y tradiciones de unas fiestas sin igual. Se podrá visitar hasta el próximo 25 de agosto. Horario: lunes a viernes, 9 a 14 y 17 a 22 horas.

Sábados, 9 a 14 horas.



Colectiva de verano Galería Ormolú (c/Paulino Caballero, 42 bajo). Pamplona. Exposición de verano en la que participan más de veinte artistas con distintos estilos, temáticas y técnicas. Los artistas que forman parte de la exposición son Juanjo Lazcano, Mikel Olazábal, Roge García, Magda Mlotek, Armando San Salvador, Gabriela del Cañizo, Juan de la Rica, Joseja Casado, Héctor Urra, Manuel Martínes Regueira, Esperanza Yunta, Luis Morea, Larry Karlin, Tatiana Blanqué, Iñaki Pardos, Iñaki Lazkoz, Xabier Celestino, Javier Laforet, Eduardo Lacoma, José Joaquín Azkárate, Iñigo Manterola, David Anocíbar, Pedro Salaberri y Martxe Arana. Hasta el 30 de agosto. Horario: lunes a viernes, 10 a 13.30 horas y 17 a 20 horas. Sábado (primero y último de cada mes), 10 a 13.30 horas.

Selección DN+