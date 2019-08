Qué hacer en Pamplona y Navarra este miércoles 14 de agosto

13/08/2019 a las 19:15

Este miércoles

POP-ROCK



‘Con X The Banjo’ Escenario 2 de la Ciudadela (junto a la Sala de Armas). 21 horas. Concierto del grupo de rock & roll formado por Alejo Huerta (guitarra y voz), Luis Pérez-Nievas (bajo y coros), Andoni Zubiría (batería) y Germán San Martín (teclados y coros). Una incipiente trayectoria como grupo independiente que ofrecerá en el concierto canciones de El Epicentro, su último trabajo. Festival de las Murallas. Entrada libre.



CIRCO



‘Emportats’ Escenario 1 de la Ciudadela (Lienzo Murallas). 20 horas. Espectáculo de circo que combina diferentes disciplinas como acrobacia, malabar, música y trabajo con objetos (puertas). A través del juego con lo visible y lo invisible, el montaje explora en lenguajes como la música, el humor o la poesía. Puesta en escena a cargo de la compañía La Trócola Circ. Festival de las Murallas. Entrada libre.



CINE



‘Bohemian Rhapsody’ Plaza de los Fueros de Irurtzun. 22 horas. Proyección de la citada película dentro del ciclo Cine de verano. Entrada libre.



Golem Verano-Udako Golem Golem Yamaguchi. V.O.S. 17.30 horas, proyección de 'Bienvenido a Marwen' (Welcome to Marwen). 20 horas, película 'Buscando la perfección' (L’empire de la perfection). 22.30 horas, La 'Des-Educación de Cameron Post' (The Miseducation of Cameron Post). Entrada: 4,10 euros.

Este jueves

OTRAS MÚSICAS



Joshua Edelman Ruinas de San Pedro. Viana. 20 horas. Puesta en escena a dúo entre Joshua Edelman (piano) y Yelsy Heredia (contrabajo). Presentación de Self Portrait, el disco más íntimo y autobiográfico del artista neoyorkino, una apuesta de Edelman por el estilo de jazz clásico al más puro estilo de su Manhattan natal, con otros influencias americanas y europeas. Programa Kultur.



Iruña Brass Band Por los jardines de la Ciudadela. 19.30 y 21 horas. Pasacalles con la citada formación que ofrece un repertorio que va desde la música tradicional hasta las tendencias más actuales de estas bandas al más puro estilo New Orleans. Un recorrido con jazz, groove, swing, funk, soul, entre otros ritmos. La formación ofrecerá un Pasacalles Second Line de 90 minutos de duración, repartidos antes y después de un espectáculo circenses. Festival de las Murallas. Entrada libre.



TEATRO



In concert Plaza Consistorial de Villava. 20 horas. Teatro en euskera. Espectáculo de calle a cargo de la compañía Trokolo.

