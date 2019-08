Penelope Isles, el grupo que ha creado la banda sonora de todos los veranos

Actualizada 12/08/2019 a las 09:16

Esta formación de cuatro músicos acaba de sacar su primer álbum 'Until The Tide Creeps In'. Una odisea nostálgica que recuerda a los primeros pasos de Arcade Fire o Bloc Party pasando por The XX. Los dos fundadores del grupo son Lily y Jack Wolter, dos hermanos irlandeses que tocaban en los bares de su pueblo hasta unirse con dos compañeros de universidad, Becky Redford y Jack Sowton. Aunque los looks y el rubio de sus melenas podrían ser californianos, la banda reside ahora en Brighton, Inglaterra.

El nombre de la banda es un homenaje a la madre de Lily y Jack, Penelope, y a su isla de nacimiento, la Isla de Man (Isle of Man). De hecho, sus recuerdos y raíces son una fuente de inspiración para crear sus canciones, en las que cuentan la experiencia de abandonar la isla para poder dedicarse a la producción y a sus conciertos en una ciudad más cosmopolita.

El escenario es el patio de recreo de los cuatro músicos, la sinergia existente entre ellos se transmite al público: hablan mucho entre ellos, se hacen bromas, se vacilan. Penelope Isles se lo pasa muy bien y comparte su música sin ningún complejo. La fase de grabación es una formalidad para esta banda tan sólida que intentó trabajar con un productor externo y terminó dando a Jack el mando del estudio.

El resultado es fresco, radiante y pegadizo. El primer álbum de Penelope Isles, ‘Until The Tide Creeps In', es tan íntimo como universal y suena como una evidencia. A pesar de su reciente aparición en el mundo de la industria musical, estos artistas han logrado hacer un disco sincero, que les gusta. Un pop soñador y nostálgico sin caer en un pathos adolescente.

