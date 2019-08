03/08/2019 a las 06:00

Lo que está viviendo Toni Acosta (Tenerife, 1972) a sus 47 años es sorprendente. Después de una carrera dedicada casi por entero al teatro y la televisión, la actriz de La Orotava estrenó el pasado año cuatro películas. Y no parece que la racha se vaya a detener. En 'Padre no hay más que uno', repite con Santiago Segura y da vida a Marisa, una madre un tanto controladora que se va de viaje, dejando a su esposo a cargo de los cinco hijos.



Usted está abonada a Santiago Segura. ¿Qué tiene este director?



Que nos entendemos muy bien. Santiago y yo coincidimos en 'Sin rodeos' y yo ahí tenía un personaje pequeñito. Él es un director que te pide muy claramente lo que quiere y a mí me gusta mucho trabajar con gente así. Lo que yo no esperaba es repetir tan pronto. Cuando tuvo este proyecto entre manos, me lo mandó. Y yo, feliz, porque me gusta mucho esta comedia familiar.



Se prodigaba mucho en televisión, pero el cine se le resistía un poco. ¿Que explicación le encuentra a esta racha?



No sé por qué ha sido ahora y no antes. No tengo ni idea. Creo que todo ha ido sucediendo de una manera bastante natural. A lo mejor yo tampoco estaba preparada para hacer cine. No te lo sé explicar. A mí me encanta hacer de todo. Quiero ser todoterreno, pero lo que siempre me ha parecido más difícil es el cine. Esos primeros planos en los que no puedes ocultar nada y se ve la trampa... Todo lo que he hecho me ha ido sirviendo de entrenamiento. Es verdad que el año pasado estrené cuatro películas, que es algo que no sé si se repetirá en mi vida. A raíz de eso te ven en la gran pantalla y te piensan para otras cosas.



Rompe además con otro estereotipo, que es aquel que dice que las mujeres de más de cuarenta son invisibles en la industria. ¿Están cambiando las cosas?



Sí, yo considero que están cambiando mucho las cosas y que soy muy afortunada porque me toca vivir mis más de cuarenta años en un momento en el que interesan las historias de mujeres de estas edades. Creo que todas las actrices anteriores a mí, que alzaron la voz diciendo que de repente deja de haber papeles para nosotras, han contribuido para que ahora haya más personajes con historias interesantes que interesan a todos los públicos.



La película habla de ese esfuerzo que hacen millones de madres para que el hogar no se venga abajo. ¿Crees que calará por fin el mensaje en los varones?



Estoy convencida porque además está hecho desde el humor, que es como mejor llega el mensaje. No se acusa al padre, sino que el padre es totalmente inconsciente de que no hace el 50% en casa. De esto me he ido dando cuenta con el tiempo: a un hombre que trabaja y tiene hijos jamás se le pregunta: "¿Y tu cómo concilias tu vida familiar con tu trabajo?". Solo se les pregunta a ellas. Es un cambio de mentalidad y, como pasa en la película, ella también tiene que aprender a delegar y a darse cuenta de que no pasa nada porque se vaya de casa. Va a ser muy divertido para muchos matrimonios verse reflejados.



Decía que somos incoscientes. ¿No cree que nos hacemos los locos?



(Ríe) No, tengo mucha fe en las nuevas generaciones. Cada vez hay más hombres conscientes y consecuentes. Quiero pensar que muchas veces es inconsciencia. Eso sí, a partir de ahora si te haces el loco, pues atente a las consecuencias porque estamos alzando la voz.



¿Tiene mucho en común con Marisa?¿Es igual de controladora?



He trabajado mucho conmigo misma para tratar de evitarlo. He tenido que aprender a hacerlo porque me voy de gira y, aunque lo dejo todo atado y organizado, cuando sales por la puerta te lías la manta a la cabeza y esperas que todo salga bien. Así que sí. Y de hecho muchas veces me pasa como a ella, que cuando te vas y sale todo bien hasta te jode, cuando en realidad debería disfrutarlo. Es complicado, pero a mí me vale la pena porque me encanta ser madre.



¿Y qué estresa más, trabajar o criar hijos?



Criar hijos. Estresa más estar todo el día en casa pendiente de que todo salga bien. Creo que encontrar el equilibrio es maravilloso, que tu profesión te llene. Y todos hacemos sacrificios: cuando eran bebés, pues no me fui tanto de gira. Además, llega un día que se van.



Está usted muy volcada en la comedia. ¿Busca ese tipo de papeles o le encuentran?



Me buscan a mí, la verdad, pero yo estoy muy reconciliada con eso. A mí me encanta hacer comedia.



¿Y por qué cree que está tan denostada entre la crítica y los premios?



No tengo ni idea, pero eso pasa. Es muy difícil que se premie una comedia o que se le den cinco estrellas. Aunque la crítica te pone bien, luego les cuesta dar buena nota. Quizá los críticos deberían reírse más.

Etiquetas Cine

Selección DN+