Ben Affleck y Ana de Armas, juntos en el nuevo thriller erótico

03/08/2019 a las 06:00

Ben Affleck y Ana De Armas están en negociaciones para protagonizar el thriller erótico 'Deep Water'. El filme estará dirigido por Adrian Lyne, responsable de títulos como 'Nueve semanas y media', 'Una proposición indecente' o 'Lolita' y que regresará al cine tras su último trabajo, 'Infiel', que data de 2002.



Según Variety, si se completan los acuerdos, la producción del filme comenzaría en noviembre. Zach Helm y Sam Levinson están detrás del guión, que se basa en una novela homónima de 1957 escrita por Patricia Highsmith.



La historia sigue a Vic y Melinda Van Allen, una joven pareja de un pueblo pequeño atrapados en un matrimonio sin amor en el que a la esposa se le permite tener amantes siempre que no abandone a la familia. Sin embargo, surgen complicaciones cuando al esposo se atribuye el asesinato sin resolver de uno de los antiguos amantes.



Affleck tiene pendiente el estreno con Warner Bros. del filme titulado 'The Way Back', en el que interpreta a un entrenador de baloncesto de la escuela secundaria que además es un un adicto en recuperación. La cinta estará dirigida por Gavin O'Connor, con quien Affleck ya coincidió en la cinta de acción 'El contable'. Además, el actor pronto se reunirá en la gran pantalla con Matt Damon en la nueva cinta de Ridley Scott, 'The Last Duel'.



De Armas, que saltó a la fama en 'Blade Runner 2049', está a punto de comenzar a rodar la película de Netflix 'Blonde', en la que interpreta a Marilyn Monroe. La actriz también será uno de los rostros que acompañe a Daniel Craig en Bond 25.



La filmografía de Lyne como realizador incluye títulos como 'Atracción fatal', 'Nueve semanas y media', 'Flashdance', 'Una proposición indecente' y 'La escalera de Jacob'. Su última película fue 'Infiel', estrenada en 2002. Protagonizada por Diane Lane, su interpretación le valió una nominación al Óscar.

Selección DN+