Qué hacer en Pamplona y Navarra este viernes 2 de agosto

Clásica

Paulo Gaio Lima & Luis Pipa Iglesia de San Pedro de Mendigorría. 20.45 horas. Concierto titulado Clara enamorada. Concierto para cello y piano, con obras de Clara Schumann, su marido Robert Schumann, y Brahms. Festival Internacional de Música de Mendigorría. Entrada: 10 euros.



Pop-rock

Pablo Líquido Cortes. Concierto de versiones en el marco de las fiestas de la juventud de la localidad.



Otras músicas

The Eclectic Celtic Band Plaza de Puente la Reina. 20.30 horas. Concierto del citado grupo de música folk de Navarra. El grupo se nutre de la música tradicional inglesa, intercalada eclécticamente con otros tipos de música, tanto tradicionales como modernos. Melodías y aires del acervo cultural de Irlanda, Escocia, Euskal Herria o Bretaña, entre otros. Programa Kultur 2019. Entrada libre.



Last Infusion Jardines del Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa. 20.30 horas. Concierto de la citada banda nacida en 2016 que cuenta con un repertorio de temas propios, con influencias de la música negra, sonidos electrónicos y toques de jazz. Grupo formado por Nerea Abecia (voz), Javi Ortega (batería), Nando Ortega (bajo) y Jon Aloa (teclados). Ciclo Música para Jardín. Entrada libre.



Burlada Blues Festival Parque municipal de Burlada. 22.30 horas, concierto del grupo de Durango The Cheap & Nasty Boys, cuyo repertorio incluye temas instrumentales de Link Wray, Los Straitjackets, The Diamonds o Link Protrudi, entre otros. 00 horas, concierto de Los Deltonos, grupo que ha evolucionado en su estilo y que incorpora influencias cercanas al funk, el Power Pop, así como sonidos sureños en sus composiciones, con letras siempre en castellano. Entrada libre.



Chuchín Ibáñez Plaza de Don Julio Esteban. Buñuel. 22 horas. Concierto de música mexicana y otros estilos. Ciclo Noches de verano. Organiza: Ayuntamiento de Buñuel.



Hutsun Txalaparta Iglesia de San Martín de Viana. 20 horas. Espectáculo que se convertirá en un paseo musical guiada por la historia de la txalaparta. Desde sus orígenes hasta los ritmos actuales creados a base de madera, piedra y hierro. Ciclo Vierneando. Entrada gratuita.



Teatro

‘Circociencia’ Plaza de la O. Pamplona. 19 a 22.30 horas. Espectáculo de circo teatro a cargo de Phízate en el marco de un programa de acción cultural que integra ciencia, arte, nuevas tecnologías y energías renovables. La zona cuenta con diferentes espacios para acomodar exposiciones, actividades infantiles, espectáculos, además de una pequeña instalación solar fotovoltaica que proporciona la energía eléctrica necesaria. Programa Atardecer Pamplona. Entrada gratuita.



‘Babo Royal’ Frontón de Larragueta. 18.30 horas. Espectáculo de calle que gira en torno a un imperio, un rey lunático y un trovador muy singular. Un juego en el que las jerarquías se invierten, lo previsible sorprende y están prohibidas la cordura y la normalidad. A cargo de Ganso & Cía. Entrada libre.



Danza

‘Fui piedra’ Baluarte de Guadalupe. 21.30 horas (la zona se abrirá a las 20.30 horas, con servicio de terraza y hostelería). Danza vertical. La compañía sevillana B612 estrena dicho espectáculo construido a partir de la letra de la soleá que popularizó Pastora Pavón, “La niña de los peines”. Un viaje artístico multidisciplinar en el que cuatro intérpretes se moverán por la pared de la muralla en unos movimientos de danza en vertical y en horizontal, con saltos acrobáticos y vuelos suspendidos en el aire. Un espacio sonoro flamenco en intermitencia con el electrónico. Espectáculo telonero con el ilusionista Pedro III y música a cargo del Dj Funk Fatale. Ciclo La muralla en Danza. Entrada: 16 euros (espectáculo, consumición y pincho). Bono para los tres días: 36 euros.





Cine

Sarasate, el rey del violín’ Casa de Cultura de Auritz-Burguete. 19 horas. Proyección del citado documental sobre el compositor navarro, la historia de un niño prodigio convertido en genio. Con Javie Coll, Inma Isla, Rubén Sanz y Unai Madurga. Director: Joaquín Calderón. El director presentará la película al público.



‘Horman erlojua duen etxea’ Plaza de la Casa de Cultura de Burlada. 22 horas. Cine en euskera. Ciclo Cine de verano al aire libre. Entrada gratuita.



‘Señor, dame paciencia’ Pista polideportiva de Badostain (en caso de mal tiempo, sala Jesús Górriz). 22 horas. Comedia en la que un padre pasa un fin de semana con sus hijas y sus respectivas parejas y comienzan los problemas. Ciclo Cine de verano en el Valle de Egüés. Entrada libre.



‘Luces de la ciudad’ Civivox Condestable. 20 horas. Proyección de la citada película (Estados Unidos, 1931) que cuenta una historia de amor coprotagonizada por la actriz Virginia Cherrill, cuya dirección, guión y música son también de Chaplin. Ciclo Charles Chaplin. Entrada libre, previa retirada de invitación desde las 19 horas.



Golem Verano-Udako Golem Golem Yamaguchi. V.O.S. 17.30 horas, proyección de Razzia. 19.45 horas, película An Animal Studio. 22.30 horas, proyección de Blaze. Entrada: 5,50 euros (lunes).



‘Ferdinand’ Parque de Etxabakoitz. Proyección de la citada película (2018, EEUU). Ciclo Noches de cine. Gratuito.



Literatura

‘Atardeceres poéticos o el embrujo del medievo’ en Artajona Cerco de Artajona. 20 horas. Velada póetica que combina la música y la poesía. Participará el escritor Tomás Yerro, Isabel Blanco, con su obra reciente Brigid o el fuego de la transformación, y los músicos Santos Oficialdegui y Alberto Tolosana. Organiza: Amigos de Artajona.



FESTIVAL DE TEATRO OLITE



‘La tradición del Teatro itinerante en las dos orillas: del Siglo de Oro a Lorca y Vasconcelos’ Casa de Cultura de Olite. 19 horas. David Rodríguez Solás- Universidad de Massachusetts Amherst (EE UU). Conferencia previa a la representación en Olite de ‘El Merolico’- Entremeses cervantinos bululuados’ por la compañía mexicana EFE Tres Teatro.



‘Merolico-Entremeses bululuados’ Pórtico Santa María, Olite. 20.30 horas. EFE Tres Teatro (México). La compañía mexicana rescata el estilo del ñaque y el bululú (un comediante itinerante que interpretaba él solo todos los personajes) para mostrar la esencia del teatro clásico español a través de montajes contemporáneos, ágiles y lúcidos. El protagonista es un merolico, un vendedor al estilo de los adivinos o barberos medievales, un charlatán. . Condenado a la soledad y al exilio, el merolico es orillado a la observación y a la reflexión de la naturaleza humana, sin importar su estado de ánimo. Cada día tendrá que hacer frente a un nuevo público que espera la mejor de sus actuaciones.

Dirección: Fernando Villa.



‘Retrato de Ludmilla en Nina Simone’ La Cava, Olite. 22.30 horas. Espectáculo a cargo de la compañía La Comédie de Caen. En francés con subtítulos en castellano. La gura de la legendaria Nina Simone y la de Ludmilla Dabo, cantante de Harlem Quartet y actriz, se superponen sobre el escenario, compartiendo un alma de blues, jazz y soul, con Molière en la emblemática escena de Agnès en La escuela de las mujeres. El director y músico David Lescot, además de acompañar a Dabo a la guitarra, dibuja aquí un retrato musical doble en el que la historia no se cuenta a través de un monólogo, sino a modo de entrevista, como en un juego de ida y vuelta, en el que las canciones de Nina son respuestas no solo a los acontecimientos de su vida, sino a los de su siglo. Entradas: 18 euros.



Varios

‘Cantar, contar y catar una muralla’ Visita guiada. Punto de encuentro: baluarte del Redín, junto al Caballo Blanco. Pamplona. 19.30 horas. Un paseo en el que se recorrerá el tramo que va desde el baluarte del Redín hasta el Jito Alai y el frontón Labrit, con un acercamiento a la ciudad y al patrimonio fortificado desde distintas miradas (histórica, arquitectónica, actoral, emocional e interpretativa). Se contará la historia, se cantará la banda sonora que tienen las murallas y se catará con los sentidos el entorno de la zona. La visita concluirá a las 21.30 horas. Dirigida a público adulto. Entrada: 8 euros (menores de 12 años, gratuito). Venta de entradas en www.pamplona.es/turismo, en el enlace https:// ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/ o en la Oficina de Turismo (c/San Saturnino, 2).



Fiestas

Bera 11.30 h., ofrenda floral en recuerdo de los/as olvidados/as en la escultura de la plaza del Ayuntamiento. 12 h., desde el balcón del ayuntamiento, disparo del cohete anunciador de las fiestas de San Esteban, con repique de campanas. Habrá caramelos para las niñas y niños. A continuación, salida de los gigantes y cabezudos que recorrerán las calles de la villa con la txaranga Incansables y los gaiteros Ezpelur. 17 h., actuación de los Gaiteros Ezpelur en la residencia San José 19 h., kalejira con los txistularis de Bera desde Illekueta hasta la iglesia de San Esteban. 19.30 h., batukada con el grupo Batuklang. 21 h., bailes populares en la calle de Altzate con fandango, arin-arin, Larrain dantza, etc, con la música de los gaiteros de Ezpelur. 23 h., conciertos en la Plaza de Altzate con las bandas Eskean Kristo y Pleura. Durante todo el día, amenización por las calles con la txaranga Incansables amenizará las calles.

Beriáin (Casco Antiguo) 12´00 a 14´00.- Actividades infantiles en la plaza José Luis Zoraquiain. 12´00.- Preparación de los calderetes. 12´00.- Misa de las personas mayores en honor a San Martín. 13’00.- Vermut musical con “Chema y Cristina” en la carpa. 14´30.- Comida de la tercera edad en el bar El Txoko. 15´00.- Comida de calderetes en el frontón. 17´00.- Ronda copera con la Txaranga Igandea. 17´30.- Juegos para niñas/os con el “Grupo de Tiempo Libre Los Kaskicos”. 20´30.- Baile de tarde con la orquesta EnEsenzia. 22´30.- Toro de fuego-zezenzusko. 01´00 a 05´00.- Baile de noche con la orquesta EnEsenzia.



Cortes Fiestas de la Juventud. Piscinas municipales. 16 a 20 horas, Fiesta Sonora FM. Fiesta con karaoke, animación infantil, hinchables y programa de radio. 22 horas, en Las 4 esquinas, cena de la juventud. Durante la velada se realizará una partida de bingo. 2 h., concierto de Pablo Líquido.



Esparza de Salazar 15 h., comida de gaztes. 17 h., ronda copera con los trotamúsicos del valle. 21 h., chupinazo y caramelada. 22 h., cena popular. 00 h., bailables con Oharkabe. 2 h., concierto de Afu. 3.30 h.,bailables con Oharkabe.

Estella Viernes de Gigantes. 12 h., desde el balcón de la Casa Consistorial, cohete anunciador de las fiestas, con volteo general de campanas. Saludo a la Ciudad a cargo de la Banda de Clarineros y Timbaleros, Jota Vieja del típico baile de la Era a cargo de los grupos de danzas. Inicio del pasacalles por la ciudad con los gaiteros, txistularis, rondallas, fanfarres, banda de música y exdanzaris. 12.15 h., disparo de una colección de bombas japonesas en la plaza de los Fueros. 13 h., homenaje a Francisco Beruete Calleja en la plaza de los Fueros, con interpretación del Baile de La Era a cargo de la asociación de exdanzaris de Estella Francisco Beruete. 13 h., plaza San Martín, actuación del grupo de jotas La Ribera Canta. 16.30 h., salida de la comparsa de gigantes y cabezudos desde el Ayuntamiento. 17.45 h., salida de ayuntamiento, en cuerpo de comunidad, acompañado de clarineros, timbaleros, maceros, guardias de respeto, gaiteros, dantzaris, banda de música y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. 18.15 h., solemnes Vísperas en la basílica de Nuestra Señora la Real del Puy, con interpretación de la Salve de Ugarte a cargo de un coro estellés. A continuación quema de una colección de bombas japonesas en la explanada del Puy. Al finalizar, tradicional Bajadica del Puy. 19.30 h., animación infantil con Jolgorio Mix en la plaza Plaza San Martín. 20.15 h., actuación de la orquesta F&F Boulevard en la plaza de los Fueros. 20.30 h., subida del ganado por el trayecto del encierro. 20.30 h., verbena con Trikiteens. 21 h., salida de las peñas La Bota y San Andrés y desde la Casa Consistorial donde se les hará entrega de sendos pañuelos conmemorativos. 22 h, toro de fuego. 00 h., verbena con Trikiteens en la plaza Santiago. 00 h., música con Levinen, Madmuasel y La Tokotera en el recinto de las txosnas, organizado por Lizarrako Festagiro Taldea. 00 h., baile con la orquesta F&F Boulevard en la plaza de los Fueros. 1 h., Desmayo, Baile de la Era y Popurrí estellés por los Gaiteros Iturrieta en la plaza de los Fueros. A continuación Bajadica del Che con la peña La Bota. 1.30 h., discomóvil con Feelback Events.



Gaztelu Por la mañana y por la tarde, juegos e hinchables. 19 h., chocolatada. 20 h., bailables con Agerralde.



Larraintzar 11 h., hinchables. 12 h., misa solemne. 14.40 h., calderete infantil. 15 h., comida de jóvenes en la posada. 17 h., ronda copera con trikitilaris. 17.30 h., hinchables. 18.30 h., batidada en la posada. 19 h., encierrico. 20 h., bailables con Hauspolariek, 23.30 h., bailables con Dj Julen.



Lazagurría Prefiestas Piscinas. 22 h., concierto de Jorge Sánchez y Eva Niño.



Lodosa 8.30 h., dianas con la txaranga Aburrecalles, acabando en la plaza de toros. 9 h., tercer encierro con novillos-toros. 9.30 h., campeonato local de pesca en el Medianil. 10 h, almuerzo popular y partidos de exhibición de pelota a mano en el frontón. 11 h., salida de la Comparsa de Gigantes y cabezudos y recorrido por las calles. 12 h., gymkana organizada por el Club Ciclista en la plaza de Los Fueros. (Acudir con bicicleta y casco). 12 h., concierto de la Banda Municipal de Música en el Paseo. 13 h., actuación de Los Artistas del Gremio en El Paseo y, después, pasacalles con el grupo hasta el ferial. 15 h., comida popular en El Ferial. Al finalizar, actuación de Rockalean, que luego acompañarán hasta la plazuela. 20.30 h., encierro de toros con varias pasadas de la ganadería El Tolco. En la calle Mayor, toros de fantasía. 22 h., toro de fuego. 00.30 h., concierto de Celtas Cortos en El Paseo. Al finalizar, actuación de la txaranga Aburrecalles. Después, Dj en El Paseo.



Navascués 11.30 h., juegos infantiles. 13 h., hinchable. 15 h., costillada en la asociación Turrumbel. 17.30 h., campeonato de brisca. 19 h., chocolatada infantil. 20 h., pintxo-pote en la barraca. 20 h., apertura de la coooperativa. 20.30 h., bailables con Dj Martín. 22 h., toro de fuego. 1 h., bailables con Dj Martín.



Urzainki Día del Niño. 12 h., chupinazo infantil. 12.30 a 14.30 h., hinchables. 15 h., comida de barrios. 17 a 20 h., reanudación de los hinchables. 18 h., disfraces y chocolate. 19 h., campeonato de mus y paschís. 22 h., torico de fuego. 22.30 h., calderetes. 00 h., música con Dj Felix.

Clásica

Coral Valle de Aranguren Iglesia del Monasterio de Iranzu. 12 horas. Concierto de la citada coral fundada en 1993 que interpretará un variado repertorio, bajo la dirección de Gonzalo Esparza Imas. Programa Kultur.



Paulo Gaio Lima Iglesia de Santa María de Eunate. 20.45 horas. Concierto de cello titulado Caminando al encuentro de Bach. Interpretación de suites para cello solo de J.S. Bach. Festival Internacional de Música de Mendigorría. Entrada: 10 euros.



Ander Erburu y Miguel Ángel Aguirre Iglesia de Auritzberri-Espinal. 20 horas. Concierto de flauta y piano a cargo de Ander Erburu, joven pamplonés descendiente de Espinal y actual flauta de la Hong Kong Philharmonic Orchestra; y Miguel Ángel Aguirre, pianista acompañante en el Conservatorio Superior de Música de Navarra. Interpretación de obras de J.S. Bach, P. Gaubert y Pablo Sarasate, entre otros. Celebración del 750 aniversario de la Fundación Espinal.



Pop-rock

Pablo Líquido Carpa fiesta de fútbol de Funes. 23.30 horas. Concierto con un variado repertorio. Entrada libre.



OTRAS MÚSICAS



Burlada Blues Festival Parque municipal de Burlada. 22.30 horas, concierto de Mississippi Queen &The Wet Dogs, banda bilbaina de funky rock&soul con un repertorio que abarca muchas ramas de la música negra y versiones de blues, soul, funk y rock. 00 horas, concierto de Peaches Staten & Bluz Explosion feat Víctor Puertas. La artista de fama internacional, muy arraigada al blues y el soul, compartirá escenario con Bluz Explosion, una Backing Band. Entrada libre.

Chuchín Ibáñez Camping El Molino. Mendigorría. 23 horas. Concierto con entrada libre.





Teatro

‘Etxarri 19: teatro de variedades’ Plaza del frontón de Etxarri de Etxauri. 18.30 horas. Estreno del nuevo espectáculo de la Compañía de Teatro Popular de Etxarri, integrada por vecinos de la localidad de distintas edades. El valor del deporte, las distintas maneras de amar y un recuerdo a Arturo Fernández son los temas que centran el nuevo espectáculo. Dirección: Iñaki de Miguel.





CINE



Golem Verano-Udako Golem Golem Yamaguchi. V.O.S. 17.15 horas, proyección de Blaze. 20 horas, película Razzia. 22.30 horas, proyección de An Animal Studio. Entrada: 5,50 euros (lunes).



festival de teatro olite

‘Descubriendo a Hamlet’ Palacio Real de Olite. 20.15 horas. Adriana Salvo y Daniel Granda sobre “Hamlet” de William Shakespeare. Boga-Boga. Ciclo Poéticas Teatrales. Sobre el escenario, un actor y una actriz. Teatro dentro del teatro. Dos compañeros de trabajo que se encuentran desarrollando una larga investigación sobre “Hamlet” son incapaces de despedirse de unos personajes que los han atrapado con su misterio. Esta adaptación libre, que incluye algunos textos en euskera, descubre detalles desconocidos sobre esta obra universal. Entradas: 5 euros.

‘Federico García’ La Cava, Olite. 22 horas. Una producción de Mika Proyect y Oblideuvos de nosaltres SLU. Una propuesta que mezcla lenguajes como la música, cante, baile y recitado . También incluye videos con testimonios de aquellos que le conocieron o estudiaron su obra. La voz de Tosar introduce al público en los episodios más importantes de la vida y obra lorquianas, desde su infancia en Fuentevaqueros a su asesinato en 1936, pasando por su época universitaria y sus viajes a Nueva York o Cuba, relacionando sus vivencias con las obras que escribió en cada periodo. Entrada: 18 euros.

‘Gelajauziak’ Plaza Carlos III, Olite. 23:55 horas. Espectáculo de calle a cargo de la compañía Kukai Dantza. En la plaza, en la calle, se encuentran Kukai y el coreógrafo Cesc Gelabert, para quien la danza“como todo en la vida, es bastarda”. Dirección de proyecto: Jon Maya. Los bailarines del espectáculo son Alain Maya, Eneko Gil, Ibon Huarte, Jon Maya, Nerea Vesga y Urko Mitxelena.





Varios

Juego de escape ‘Los secretos de la Taconera’ Punto de encuentro: portal de San Nicolás en la Taconera. De 19.30 a 20.45 horas. Juego en el que se deberá recorrer un tramo del parque resolviendo enigmas, juegos, adivinanzas y jeroglíficos. La trama está ambientada en 1512, con la invasión de Navarra ordenada por Fernando el Católico. Por ello, 12.000 soldados llegan a Pamplona y acampan en la Taconera, a las puertas de la ciudad. El duque de Alba, al mando de las tropas, exige la rendición incondicional o atacará la ciudad. A partir de aquí, los jugadores deberán impedir el asalto y defender la ciudad. Para mayores de 18 años, por parejas, cuadrillas de amigos, amigas, familias, etc. Precio: 5 euros.

Exposición de artesanía en Burguete Casa de Cultura de Burguete. Exposición de artesanía local, que también podrá visitarse el 11 de agosto. Horario: 12 a 14 y 18 a 20 horas.

Arte





NUEVAS EXPOSICIONES



Josu Rekalde Horno de la Ciudadela. Exposición titulada ¿Dónde está el ahora?. Instalación con la que el artista propone al público una reflexión sobre el tiempo, aprovechando la tecnología, con un sencillo método de grabación y posterior reproducción retardada. La instalación consiste en una plataforma giratoria en la que, a ambos lados de su estructura, están instaladas en oposición una cámara de vídeo y un proyector. Las otras cuatro piezas que acompañan al faro central conforman una constelación escultórica y videográfica. Hasta el 8 de septiembre. Horario: martes a viernes, 18.30 a 21 horas. Sábados, 12 a 14 y 18.30 a 21 horas.Domingos y festivos: 12 a 14 horas.

Tomás Sobrino Casa de Cultura Arizkunenea de Elizondo. Pintura. Exposición titulada Silencios que muestra una selección de su obra más reciente. Una selección de paisajes del artista baztanés realizados en contacto con la naturaleza. Sobrino muestra una naturaleza suave, llena de silencios secretos y sugerencias. Unas obras realizadas a golpes de espátula que indican fuerza y precisión, con una paleta de colores muy personal. Hasta el 1 de septiembre. Horario: lunes a viernes, 18 a 21 horas. Sábados y festivos, 11.30 a 13.30 horas y 18 a 21 horas. La Ruta del Arte de Baztán.



‘Flores, manzanas, abrazos’. Erraztu. Exposición de pintura de Diana Iniesta Benedicto con la obra más reciente de octubre a julio de 2019, incluyendo retrato realizado y expuesto en Nueva York, bodegones de flores y manzanas y paisaje de Baztan, entre otros. Hasta el 1 de septiembre. Horario: todos los días, 18.30 a 21 horas. La Ruta del Arte 2019.

