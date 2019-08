Qué hacer en Pamplona y Navarra este jueves 1 de agosto

01/08/2019 a las 06:00

DANZA

Kukai Dantza. Fosos de la Ciudadela, junto al puente de la puerta del Socorro. Pamplona. 22 horas. Espectáculo Piedra viva, un montaje de danza y proyecciones en una noche en la que la piedra cambia su manera de ser. Baila, canta y se despoja del gris para llenarse de color. Espectáculo inaugural del Festival de las Murallas. Entrada libre.



OTRAS MÚSICAS

La Dinamo. Plaza de Elizondo. 20.30 horas. Espectáculo de funk en movimiento y música en bicicletas. Músicos sobre ruedas que ofrecen un concierto itinerante a ritmo de funk. Programa Kultur. Entrada libre.



Burlada Blues Festival. Parque municipal de Burlada. 19.30 horas. Cine. Proyección de Life in 12 bar (Eric Clapton). Entrada libre.



Multigangas Iturria. Posada de Larraintzar. Ultzama. 20.30 horas. Entrada libre.



CINE

Golem Verano-Udako Golem Golem Yamaguchi. V.O.S. 17.30 horas, proyección de Nico. 20 horas, película La mirada de Orson Welles (The eyes of Orson Welles). 22.30 horas, proyección de La tragedia de Peterloo (Peterloo). Entrada: 4,50 euros (lunes).

FESTIVAL DE TEATRO OLITE

‘Último tren a Treblinka’. La Cava. Olite. 22 horas. Montaje de la compañía Vaivén Producciones. Dirección: Mireia Gabilondo. Idea original: Ana Pimenta. La compañía vasca nos sumerge en el Orfanato Judío de Varsovia, en agosto de 1942. Lo hace de la mano de Janusz Korczak, médico, pediatra y pedagogo polaco que se enfrenta a su último día en dicho orfanato, cuando recibe la peor noticias. Deberá dirigirse, junto a los 200 menores que allí residen, al tren que los llevará a las cámaras de gas del campo de concentración nazi de Treblinka. La obra se convierte en un homenaje a Korczak, que luchó hasta su muerte por dignificar la vida de los niños y niñas y por acabar con la situación de indefensión de todos ellos. Entradas: 15 euros.



VISITAS GUIADAS





‘Monumentos Jacobeos’. Hasta 34 son los monumentos, iglesias, etc. abiertos en verano, con o sin visitas guiadas. Como la Catedral de Pamplona y la de Tudela, la también pamplonesa iglesia de San Nicolás, las de San Pedro y Santiago de Puente la Reina, el Monasterio de Leyre, el Castillo de Javier, etc. Todos ellos se recogen en un folleto editado por Gobierno de Navarra titulada Abrimos en Verano. Monumentos Jacobeos. La guía, del 1 de julio al 1 de septiembre, detalla horarios, precios, etc. Se incluye además Teatro en el Camino, actividad los viernes a las 17 horas, gratis, que irá por distintas localidades a partir del 5 de julio. Información en www.turismonavarra.es



Museo de Navarra. Verano 2019. Un recorrido por el museo de la mano de estudiantes de Historia en prácticas de la Universidad del País Vasco. Hasta el 31 de agosto. Martes a sábados: 11 , 12.30 y 17.30 horas. Domingos: 11 horas, El Mapa de Abauntz, La Estatua de Turbil, La Estela de Lerga, El Capitel Románico de Job, La Arqueta de Leire y El Retrato del Marqués de San Adrián. Todo el arte es contemporáneo: Miércoles: 17.30 h. Domingos: 12.30 h. Euskera: El mapa de Abauntz, la estatua de Turbil, la estela de Lerga, el capitel románico de Job, la arqueta de Leire y el retrato del marqués de San Adrián: 19 de julio, 2, 16 y 30 de agosto a las 11 h. ‘Todo es arte es contemporáneo’: 21 de julio, 4 y 18 de agosto a las 12.30 h. Entrada gratuita.



Real Fábrica de Armas, Eugi (Esteribar). Visitas a cargo de los arqueólogos que están dirigiendo las excavaciones. Lugar de inscripción: Centro de Referencia Histórica Olondo. Programa de visitas hasta septiembre. Agosto: lunes a domingo de 11 a 14 y de 16.30 a 20 horas. Horarios especiales del 1 al 15 de septiembre: lunes a domingo de 11 a 14 horas. Sábados, domingos y festivos de 16:30 a 20 h. Visitas gratuitas. Dirigido a cualquier tipo de público con interés en el patrimonio arquitectónico. Teléfonos 948 372458 y 628059918 o centrodereferenciadeeugui@gmail.com



Pamplona. Distintas propuestas de visitas guiadas. ‘Camino de Santiago y Centro Ultreia’. Días: miércoles hasta el 25 de septiembre (castellano); martes desde el 16 de julio al 10 de septiembre (inglés). Hora: 17.30 h. Precio: visita gratuita. ‘Ciudadela y murallas’: martes del 16 de julio al 1 de septiembre. Hora: 17.30 h. Precio: 10 € para público adulto, 5 € para jóvenes de 13 a 17 años y gratis para menores hasta 12 años. ‘El explorador de los parques’: 1 de agosto (Media Luna) y 8 de agosto (Yamaguchi). Hora: 11 h. Precio: 3 €, con los menores de 7 años gratis. ‘Pamplona al completo’: Todos los días, a las 11.30 y 17.30 horas. Precio: 10 € para público adulto, 5 € para jóvenes de 13 a 17 años y gratis para menores hasta 12 años. Descuento con la tarjeta PIC. ‘Iruñeko Erresuma Familian’: días 11.30 horas. Precio: 3 € (menores de 6 años, gratis). ‘Murallas: caballeros y armaduras’: días: 4, 11, 18 y 25 de agosto. Hora: 11 horas. Precio: 3 € (gratuito hasta 6 años). ‘Cantar, contar y catar una muralla’: días: 2 y 9 de agosto y 20 de septiembre. Hora: de 19.30 a 21.30 horas. Precio: 8 € (gratuito menores de 12 años). ‘Juego de escape: los secretos de la Taconera’: días 3, 10, 17, 24 y 31 de agosto. De 19.30 a 20.45 horas. Precio: 5 € (gratuito menores de 12 años). ‘Pamplona es verde. Grandes parques’: días 15, 22 y 29 de agosto, y 5 de septiembre. Hora: 18.30 horas. Precio: 3 € (gratuito menores de 12 años). ‘Capital mundial de la pelota: recorrido por la historia de la pelota’: 14 de septiembre. 11.30 a 13.30 horas. Precio: 8 € (gratuito menores de 12 años). Venta de entradas en la Oficina de Turismo (c/San Saturnino, 2), www.pamplona.es/turismo y https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/, en 948 420 700 o oficinaturismo@pamplona.es.

FOCES

Observación de Aves con Telescopio. Sábados, hasta el 31 de agosto. A partir de las 18.30 horas, Foz de Lumbier (desde el aparcamiento).

ERMITAS

Abiertas al Público: Ermita de Santa María del Campo (Navascués). Sábados de 12 a 14 h. Ermita de San Pedro de Usún. Sábados y domingos de 11 a 12 h a partir del 15 de julio (solicitar al guarda su apertura). Visitas guiadas a la Foz de Benasa: martes hasta el 27 de agosto. 10 horas. Inscripción revia en el teléfono 948 890641/ oit.ochagavia@navarra.es Organiza: Centro de Interpretación de Ochagavía. Visitas guiadas a la Foz de Lumbier: lunes hasta el 26 de agosto. 11 horas, con inicio en el aparcameitno icio en el aparcamiento. Inscripción previa en el teléfono 948 880874/ cinlumbi@navarra.es Visitas Guiadas al Centro de Interpretación de las Foces: hasta el 31 de agosto. Horas: 10 y 12 horas, los martes, jueves, viernes, sábados y domingos. Consultar en: 948 880874/ cinlumbi@navarra.es





Este viernes







CLÁSICA

Paulo Gaio Lima & Luis Pipa Iglesia de San Pedro de Mendigorría. 20.45 horas. Concierto titulado Clara enamorada. Concierto para cello y piano, con obras de Clara Schumann, su marido Robert Schumann, y Brahms. Festival Internacional de Música de Mendigorría. Entrada: 10 euros.



POP-ROCK

Pablo Líquido Cortes. Concierto de versiones en el marco de las fiestas de la juventud de la localidad.



OTRAS MÚSICAS

The Eclectic Celtic Band Plaza de Puente la Reina. 20.30 horas. Concierto del citado grupo de música folk de Navarra. El grupo se nutre de la música tradicional inglesa, intercalada eclécticamente con otros tipos de música, tanto tradicionales como modernos. Melodías y aires del acervo cultural de Irlanda, Escocia, Euskal Herria o Bretaña, entre otros. Programa Kultur. Entrada libre.



Last Infusion Jardines del Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa. 20.30 horas. Concierto de la citada banda nacida en 2016 que cuenta con un repertorio de temas propios, con influencias de la música negra, sonidos electrónicos y toques de jazz. Grupo formado por Nerea Abecia (voz), Javi Ortega (batería), Nando Ortega (bajo) y Jon Aloa (teclados). Ciclo Música para Jardín. Entrada libre.



Burlada Blues Festival Parque municipal de Burlada. 22.30 horas, concierto del grupo de Durango The Cheap & Nasty Boys, con un repertorio de temas instrumentales de Link Wray, Los Straitjackets, The Diamonds o Link Protrudi, entre otros. 00 horas, concierto de Los Deltonos, grupo que ha evolucionado en su estilo y que incorpora influencias cercanas al funk, el Power Pop, así como sonidos sureños en sus composiciones, con letras siempre en castellano. Entrada libre.



Chuchín Ibáñez Plaza de Don Julio Esteban. Buñuel. 22 horas. Concierto de música mexicana y otros estilos. Ciclo Noches de verano. Organiza: Ayuntamiento de Buñuel.



Hutsun Txalaparta Iglesia de San Martín de Viana. 20 horas. Espectáculo que se convertirá en un paseo musical guiada por la historia de la txalaparta. Desde sus orígenes hasta los ritmos actuales creados a base de madera, piedra y hierro. Ciclo Vierneando. Entrada gratuita.



DANZA

‘Fui piedra’ Baluarte de Guadalupe. 21.30 horas (la zona se abrirá a las 20.30 horas). La compañía sevillana B612 estrena dicho espectáculo construido a partir de la letra de la soleá que popularizó Pastora Pavón, “La niña de los peines”. Un viaje artístico multidisciplinar en el que cuatro intérpretes se moverán por la pared de la muralla en unos movimientos de danza en vertical y en horizontal, con saltos acrobáticos y vuelos suspendidos en el aire. Un espacio sonoro flamenco en intermitencia con el electrónico. Espectáculo telonero con el ilusionista Pedro III y música a cargo del Dj Funk Fatale. Ciclo La muralla en Danza. Entrada: 16 euros (espectáculo, consumición y pincho). Bono para los tres días: 36 euros.

VARIOS





‘Cantar, contar y catar una muralla’ Visita guiada. Punto de encuentro: baluarte del Redín, junto al Caballo Blanco. Pamplona. 19.30 a 21.30 horas. Un paseo en el que se recorrerá el tramo que va desde el baluarte del Redín hasta el Jito Alai y el frontón Labrit, con un acercamiento a la ciudad y al patrimonio fortificado desde distintas miradas (histórica, arquitectónica, actoral, emocional e interpretativa). Se contará la historia, se cantará la banda sonora que tienen las murallas y se catará con los sentidos el entorno de la zona. Entrada: 8 euros (menores de 12 años, gratuito). Venta de entradas en www.pamplona.es/turismo, en el enlace https:// ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/ o en la Oficina de Turismo (c/San Saturnino, 2).



ARTE

NUEVAS EXPOSICIONES





Josu Rekalde Horno de la Ciudadela. Exposición titulada ¿Dónde está el ahora?. Instalación con la que el artista propone al público una reflexión sobre el tiempo, aprovechando la tecnología, con un sencillo método de grabación y posterior reproducción retardada. La instalación, creada específicamente para el espacio del Horno, consiste en una plataforma giratoria en la que, a ambos lados de su estructura, están instaladas en oposición una cámara de vídeo y un proyector. Las otras cuatro piezas que acompañan al faro central conforman una constelación escultórica y videográfica. Hasta el 8 de septiembre. Horario: martes a viernes, 18.30 a 21 horas. Sábados, 12 a 14 y 18.30 a 21 horas.Domingos y festivos: 12 a 14 horas.



Tomás Sobrino Casa de Cultura Arizkunenea de Elizondo. Pintura. Exposición titulada Silencios que muestra una selección de su obra más reciente. Una selección de paisajes del artista baztanés realizados en contacto con la naturaleza. Sobrino muestra una naturaleza suave, llena de silencios secretos y sugerencias. Unas obras realizadas a golpes de espátula que indican fuerza y precisión, con una paleta de colores muy personal. Hasta el 1 de septiembre. Horario: lunes a viernes, 18 a 21 horas. Sábados y festivos, 11.30 a 13.30 horas y 18 a 21 horas.



‘Flores, manzanas, abrazos’. Erraztu. Exposición de pintura de Diana Iniesta Benedicto con la obra más reciente de octubre a julio de 2019, incluyendo retrato realizado y expuesto en Nueva York, bodegones de flores y manzanas y paisaje de Baztan, entre otros. Hasta el 1 de septiembre. Todos los días, de 18.30 a 21 h. La Ruta del Arte 2019.



Trajes e Indumentarias de Antaño. Abaurrea Alta. Exposición sobre indumentaria típica del valle de Aezkoa. Hasta el próximo 15 de septiembre, día del Aezkoako Eguna. Horario: martes a jueves, de 17 a 20 h, viernes de 17 a 20.30 h, sábados de 11 a 14.30 y de 17 a 20.30 h y domingos de 11 a 14 h. La entrada cuesta 2 €.



Eva Irazoki Palacio de Arizkunenea. Elizondo. Pintura. Hasta el 11 de agosto. H orario: todos los días, 19 a 21 horas. Fines de semana, 12 a 13.30 horas y 19 a 21 horas. La Ruta del Arte de Baztán.



Xabier Soubelet. Casa Sasternea Etxea, Arizkun. Exposición de pintura. Hasta el 8 de septiembre. Horario visitas: jueves a domingo, 11 a 13.30 horas y 16 a 20 horas. La Ruta del Arte de Baztan.



José Luis Alzugaray. Jaime Urrutia 3, Elizondo. Exposición de pintura. Abierto todos los días 19-21 h. Fines de semana 12 a 13.30 horas y 19-21 horas . La Ruta del Arte de Baztán.



‘N-estetika 3’. Jaime Urrutia 15, Elizondo. Exposición de escultura de Lesagibel. Hasta el 18 de agosto. Todos los días 11 a 14 horas y 17 a 20 horas. La Ruta del Arte.



Teresa Lafragua. Santxotena Parke Museoa, Arizkun, Bº Bozate. Exposición de pintura. Hasta el 31 de agosto. Horario: martes a sábados 11 a 14 y 16.30 a 19.30 h. Domingos 11 a 14 h. La Ruta del Arte 2019-Baztan.



Santxotena Parque Escultórico. Bozate, Arizkun. Hasta el 31 de agosto. Horario: martes a sábados 11 a 14 y 16.30 a 19.30 h. Domingos 11 a 14 h. La Ruta del Arte 2019-Baztan.



‘Aves de Navarra’. Centro de Interpretación de las Foces, Plaza Mayor de Lumbier. Colección de fotografías de José Ignacio Moreno que componen la exposición que se mostró durante el II Congreso de Ornitología de Navarra, organizado por la Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti con el objetivo de poner en valor la riqueza ornitológica de la Comunidad foral. La citada exposición se puede ver ahora en el Centro hasta el próximo 31 de agosto. Horario visitas: lunes a jueves y domingos, de 10 a 14 h; viernes y sábados, de 10 a 14 y de 16.30 a 19.30 horas.

EXPOSICIONES





‘Colores de acuarela a nuestra historia’. Espacios Media Luna, Avenida Baja Navarra 34-36, Pamplona. Exposición de pintura de Conchi Aguirre. Hasta el 30 de julio. Horario: lunes a viernes, 18 a 20 horas. Sábados, 11.30 a 13.30 horas.

‘Estampas sanfermineras’. El Ambigú Café-bar, Rinaldi 15 (entrada por San Juan Bosco), Pamplona. Hasta el 31 de julio. Exposición de pintura con óleos de Loli Turrillas y Olga Gutiérrez. Horario: 9 a 14 horas y 18 a 22 horas.

XXII Concurso de pintura al aire libre. Molino de San Andrés, Villava. Hasta el 31 de julio. Exposición de las obras ganadoras y seleccionadas presentadas al concurso.



‘La belleza del toro en pintura’. Galería Michel Menéndez, c/ San Antón 61, Pamplona. Muestra de pintura y escultura de varios artistas sobre el toro y su entorno. Pintura: Marta Argentina, Gustavo Gil, Enrique Huesa, Gloria Ferrer, Albert Sesma, José Rafael Iglesias, Savinka Borisova y Miguel Oliver. Escultura: Julian Ortiz, Coderch & Malavia. Hasta el 2 de agosto. Horario de verano: martes a sábado de 12 a 14 y de 19 a 21 horas. Lunes de 19 a 21 horas. Domingo cerrado.



Exposición de Acuarelas y Fotografías. Casa de Cultura Carmen Thyssen-Bornemisza de Los Arcos. Exponen: María Urmeneta y Mikaela Urmeneta (acuarelas) y Javier Molina (fotografías). Hasta el 3 de agosto. Horario: martes a sábados, de 18 a 20 horas.



Sergio Vera Idoate. Esculturas en mármol, arenisca, alabastro y bronce. Hasta el 4 de agosto. Horario: martes a sábado, 11 a 14 y 18 a 20.30 horas. Domingos, 12 a 14 horas.



‘Los héroes de Baler: La historia de los últimos de Filipinas’. Edificio de la Comandancia Militar de Navarra (c/ General Chinchilla 12), Pamplona. Exposición itinerante con la que el Museo del Ejército quiere conmemorar los 120 años del fin del asedio de Baler. También busca acercar al gran público el asedio sufrido en la iglesia de Baler (isla de Luzón, Filipina), por parte de un destacamento de 50 soldados españoles quienes, totalmente incomunicados, resistieron 337 de encierro en una iglesia. Más de once meses de asedio por parte de los rebeldes tagalos entre julio de 1898 y junio de 1899. La exposición aporta piezas pertenecientes en su gran mayoría a la colección del Museo del Ejército, como objetos y testimonios de la época, mapas, una maqueta del escenario, fotografías del batallón, armamento de igual modelo al usado por los combatientes... Hasta el 15 de agosto (salvo 29 de julio, y 5 y 12 de agosto). Horario visitas: martes a domingos, 10 a 14 horas y 17 a 20.30 horas.



Gaspar y Jesús Montes 2019. Casa Estudio Karakoetxea, Mirador del Baztan, Zigaurre de Ziga. Esta vez Jesús Montes cede parte de su estudio a su padre y ambos exponen juntos sus obras pictóricas. Óleos de playas, montes, pueblos, bodegones florales... Hasta el 16 de agosto. Horario: lunes a viernes, 17 a 21 horas. Sábados y domingos, 12 a 14 y 17 a 21 horas.



‘Adéntrate’ Sala de Exposiciones, 2º planta, del Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa. Exposición de fotografías de la Asociación Fotográfica de Sangüesa. Hasta el oróximo 18 de agosto. Horario: martes a sábado, 11.30 a 14 horas y 19 a 21 horas. Domingos y festivos de 12 a 14 horas.



20 Carteles Finalistas y el Ganador del Concurso Internacional San Fermín. Civivox Condestable. Hasta el 25 de agosto se pueden ver los 25 carteles que pasaron a la segunda fase del concurso internacional de San Fermín, incluido el ganador de este año, Ayer soñé con un 6 de julio, de Edurne Taínta Balda. Horario: lunes a viernes, 9 a 14 horas y 17 a 22 horas. Sábados, 9 a 14 horas.



‘Bailando ante las cámaras’. Palacio del Señorío de Bertiz. Exposición de fotografía sobre imágenes de la película Dantza del fotógrafo Xabier Artola Zubillaga. Las 32 fotografías de la muestra fueron obtenidas durante el rodaje del filme, dirigidido por Telmo Esnal. En el marco del programa Kultur 2019. Hasta el 25 de agosto. Horario: de 10:30 a 13.30 y de 16 a 19 h. La expo es gratuita, se abona el acceso al Jardín Histórico.



‘Xarma’. Galería de Exposiciones de Bodegas Piedemonte, Olite. Exposición de 15 óleos sobre lienzo y madera de la artista Marga Aldaburu. “Nuestra galería se ha llenado de realismo y delicado minimalismo”. “Una paleta cromática de colores puros e intensos contrastan elementos de la naturaleza y objetos cotidianos con fondos blancos y limpios. A través de combinaciones armoniosas, simples, jugando con reflejos y transparencias, la artista guipuzcoana intenta transmitir sensaciones al espectador”. Hasta el 31 de agosto. La entrada a la expo es gratuita. Horario: lunes a viernes de 9 a 15 h, sábados y domingos, 10 a 14 h.



‘‘Santa Criz de Eslava, reflejos de Roma en territorio vascón’. Trujal Cooperativo, junto a la Bodega de Eslava. Conjunto de más de 120 piezas procedentes del yacimiento de la época romana de Santa Criz de Eslava. La muestra, apoyada por Fundación Caja Navarra y cofinanciada por Gobierno de Navarra y el Fondo Europeo FEADER -gestionado por Cederna Garalur-, ha sido promovida por el Ayuntamiento de Eslava, como un acontecimiento que el pueblo ha anhelado desde hace más de veinte años. Entre las piezas destacan, por ejemplo, un pulvino con representación astral -fragmento decorativo de un altar funerario de la necrópolis, “probablemente una alegoría de la luna”- y la pieza que ha inspirado el logotipo de Santa Criz de Eslava, el togado de Santa Criz, fechada en los años cuarenta del siglo I después de Cristo y que parece representar a un magistrado o emperador... Horario visitas: en verano (hasta el 30 de agosto) miércoles, viernes, sábados y domingos, de 12 a 16 horas. Visitas guiadas, a las 10 horas (inscripciones en el tfno. 660 403 434). Entradas: exposición 2 euros, yacimiento 4 euros. Eexposición y yacimiento, 5 euros.

