Actualizada 01/08/2019 a las 10:46

La velocidad de una de las sagas más emblemáticas de Hollywood vuelve a la cartelera con 'Fast & Furious: Hobbs & Shaw' un filme derivado que tendrá que plantar cara al humor de Santiago Segura en la comedia 'Padre no hay más que uno' y al amor capaz de resistir las embestidas del tiempo de 'Remember me'.



'FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW', VUELVE LA ACCIÓN MÁS TREPIDANTE

Dwayne Johnson, 'La Roca', y Jason Statham se vuelven a meter en la piel de Hobbs y Shaw, el policía firme y el mercenario sin ley de la taquillera saga de 'Fast & Furious' en la película derivada 'Fast & Furious: Hobbs & Shaw'.

Aunque los insultos y los golpes no han cesado desde que se conocen, una terrible amenaza les hará unir fuerzas para detener una peligrosa arma biológica propiedad de Brixton (Idris Elba).



'PADRE NO HAY MÁS QUE UNO' Y ES EL CATASTRÓFICO SANTIAGO SEGURA

El creador de la saga más popular del cine español, los cinco 'Torrentes', vuelve a tomarle el pulso a la comedia en 'Padre no hay más que uno', una producción en la que retoma el rol de hombre orquesta al frente de la producción, la dirección, el guion y del reparto con el papel protagonista.

A Santiago Segura le acompañan sus hijas, Calma y Sirena, y Toni Costa en la historia de un padre que nunca se ha ocupado del cuidado de sus cinco hijos, pero al que no le quedará otra opción cuando su mujer se marcha y les deja solos.



'REMEMBER ME', UN AMOR OCTOGENARIO CAPAZ DE SUPERAR OLVIDOS

Claude (Bruce Dern), un viudo jubilado decide fingir alzheimer e ingresar en la misma residencia de ancianos donde está Lilian (Caroline Silhol), la mujer que fue el amor de su vida y que sí padece la enfermedad en 'Remember me', la cinta del madrileño Juan Pablo Martín Rosete, afincado en EEUU desde hace doce años y autor de uno de los cortos de ficción más premiados, 'Voice over'.



'EL DESPERTAR DE LAS HORMIGAS' Y DE LA REAFIRMACIÓN FEMENINA

El debut cinematográfico de la costarricense Antonella Sudasassi, 'El despertar de las hormigas' cuenta la historia íntima de una madre joven que decide tomar las riendas de su vida y su sexualidad en medio de un ambiente que la induce a comportarse como marcan las normas y no como realmente quiere vivir.



UN 'ROJO' RECORRIDO POR LOS RECUERDOS DE LA DICTADURA ARGENTINA

Ganadora de dos Conchas de Plata en el Festival de San Sebastián, 'Rojo', dirigida por Benjamín Naishtat, cuenta a la particular y atrevida manera del argentino la anuencia de la burguesía argentina con los golpistas los años previos al derrocamiento de la presidenta María Estela Martínez de Perón.

Una mirada escrutadora que llega al espectador a través de la vida de Claudio (espectacular Darío Grandinetti, Concha de Plata por esta interpretación), un abogado de prestigio que transita por el mismo camino de secretos y silencios que la política de entonces.



'ALCANZANDO TU SUEÑO', LA HUIDA HACIA DELANTE DE UNA JOVEN

Max Minghella, conocido por su trabajo en 'El cuento de la criada' e hijo del también director Anthony Minghella ('El lector'), debuta en el largometraje con el musical 'Alcanzando tu sueño', la historia de una joven de Europa del Este que sueña con convertirse en estrella del pop y escapar de su vida, aunque para ello deberá poner su integridad a prueba.



UN ESCRITOR SIN SUERTE VUELVE A SU HOGAR EN 'EL PERAL SALVAJE'

En la cinta 'El peral salvaje' del turco Nuri Bilge Ceylan, un aspirante a escritor, Sinan, decide volver a su ciudad natal para intentar reunir el dinero necesario para publicar su novela, pero las deudas de su padre le atrapan y su vida allí se convierte en una odisea.



'EL GRAN BUSTER', VIDA Y OBRA DE UNO DE LOS CINEASTAS MÁS ICÓNICOS

El maestro del cine mudo cómico Buster Keaton recibe un homenaje a su obra y su vida en la cinta documental 'El Gran Buster' del realizador Peter Bogdanovich, que cuenta con declaraciones de Quentin Tarantino o Werner Herzog sobre la influencia del autor de películas como 'El maquinista de la General' (1927) o 'El moderno Sherlock Holmes' (1924).

Etiquetas Cine

