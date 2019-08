Agotadas las entradas para el espectáculo de Sara Baras en Baluarte

Actualizada 01/08/2019 a las 12:16

La organización del festival Flamenco On Fire ha colgado el cartel de entradas agotadas para el espectáculo de 'Sombras' de Sara Baras en Baluarte.

Para la organización no sorprende el 'sold out' puesto que la artista gaditana, "palíndromo de arte y perfección", presentará en Flamenco On Fire una versión de 'Sombras' "exclusiva e irrepetible, llena de guiños al festival y a una ciudad en la que se siente como en casa".

Tras su estreno hace dos años y su andar por los escenarios más reconocidos "nutriéndose de pasión y sentimiento", 'Sombras' se ha enriquecido con la "impronta del público".

Se trata de un espectáculo que nace "desde la sombra inmensa de la farruca, que ha acompañado a Sara de la mano, creciendo con ella, confundiendo muchas veces la proyección y lo proyectado".

Un concepto vivo que evoluciona continuamente y al que su directora y coreógrafa, Sara Baras, ha dotado de "renovadas lecturas en sus aspectos creativos", apunta la organización del festival.

