El festival Holika deja Navarra y se traslada a Calahorra los próximos cuatro años

Actualizada 31/07/2019 a las 18:38

El festival Holika de música joven se celebrará en Calahorra de 2020 a 2023 con una repercusión positiva para la ciudad que podría alcanzar los dos millones de euros en cada edición; así al menos lo han asegurado tanto el Equipo de Gobierno Municipal como el representante de la empresa productora en una rueda de prensa convocada este miércoles.



La alcaldesa, Elisa Garrido, ha dicho que se trata de un festival de gran relevancia dentro del panorama musical español e internacional -"Uno de los más importantes del norte de España"- que últimamente se venía celebrando en Cortes de Navarra.



La última edición, del 27 al 30 del pasado mes de junio, "contó con una asistencia de 20.000 personas que dejaron cerca de dos millones de euros" en la citada localidad.



La próxima edición, según la alcaldesa, tendrá lugar en Calahorra los días 2, 3 y 4 de julio de 2020.



Para Garrido, este festival "coloca a Calahorra en el mapa convirtiéndola en referente de la música joven". La frase de que en Calahorra no hay nada, ya no se podrá repetir".



Por su parte, el concejal socialista, Jesús Mª García, ha dicho que su grupo político llevaba trabajando en este proyecto "desde junio del año pasado porque ya entonces sabíamos que íbamos a ganar las elecciones".



Aunque la alcaldesa ha presentado la llegada del Holika a Calahorra como un mérito exclusivo de su partido, se da la circunstancia de que también el concejal de IU, Óscar Moreno, asegura que ha contactado repetidamente con la productora para traer a Calahorra este festival.



En cualquier caso, y según García, se trata de un acontecimiento con repercusiones positivas para la ciudad no sólo por la asistencia de gran cantidad de público y por la publicidad que puede aportar sino también por su repercusión social y económica, "pues sólo el personal de producción ya ocupará todas las plazas hoteleras de Calahorra y, como es habitual en la organización, todas las necesidades de servicios se cubrirán con empresas locales".



García ha explicado que "el festival producirá beneficios importantes para la ciudad a cambio de cubrir las necesidades técnicas de la organización".



Por tanto, el Ayuntamiento aportará al festival los servicios de seguridad, limpieza y asistencia médica, entre otros.



Además pondrá a disposición del 'Holika' las infraestructuras, siendo la principal el lugar de celebración que será en el campo de fútbol de La Planilla donde se montarán dos escenarios en unas fechas en las que no se prevé que se produzcan partidos de fútbol y "con el compromiso de la productora de dejarlo tras el festival en perfectas condiciones".



Igualmente el Ayuntamiento dispondrá de un espacio , aún por determinar, para la acampada del público. Espacio que estará debidamente delimitado, dotado y con el correspondiente servicio de seguridad, según ha comentado el edil.



Todos estos detalles y muchos otros quedarán plasmados en un convenio que definirá los compromisos de las dos partes.



Por otro lado, para hacer frente a los gastos que acarree la aportación municipal y apoyar la celebración del Holika, el Equipo de Gobierno Local buscará patrocinadores, según ha dicho Elisa Garrido, que esta segura de poder contar con el apoyo económico del Gobierno de La Rioja.

En cuanto a los gastos que generará, García ha asegurado que ya tienen una estimación pero "el balance se realizará una vez acabe el festival".



Por su parte, Mario Cornago, representante de la productora Burcor, que organiza el festival Holika ha agradecido la buena disposición del Ayuntamiento de Calahorra y ha asegurado una asistencia de unas 25.000 personas.



La productora maneja un presupuesto de más de 500.000 euros por evento y promete una edición temática comprometida con la historia de Calahorra y con la actuación de grupos y cantantes punteros de la música juvenil de todos los estilos.



Burcor, que define el Holika como "una experiencia más allá de la música para jóvenes y no tan jóvenes", ha editado ya un vídeo promocional del Holika 2020 en Calahorra.



De esta manera inicia la publicidad con la intención además de comenzar a vender entradas "a precio muy reducido en el entrante mes de agosto a los 'Holikers' que por fidelidad a este festival confían en una cartelera que aún no ha sido elaborada".



En el pasado Holika actuaron por ejemplo Lola Índigo, C.Tangana, Don Patricio, Alfred García o Bad Gyal. En esta línea, volverá a ofrecer en Calahorra un maridaje entre música electrónica, latina, rap y de otros géneros con el objetivo de atraer a entre 30.000 y 50.000 asistentes.

