Una cinta de terror y varias comedias para pasar un verano de cine

Actualizada 25/07/2019 a las 12:29

El final de julio llega a las carteleras españolas cargado de propuestas fresquitas, algunas terroríficas como "Midsommar", otras, de acción como "Venganza bajo cero", con Liam Neeson, y también una larga lista de comedias, como "Super empollonas", el debut de la actriz Olivia Wilde como directora.



"MIDSOMMAR": UN VERANO TERRORÍFICO, PAISAJES SUECOS MEDIANTE



Toda fiesta patronal tiene su cara B y el solsticio de verano sueco, el "Midsommar", no es una excepción, como descubren la joven Dani (Florence Pugh), su novio Christian (Jack Reynor) y el grupo de amigos de este. Pese a la cálida acogida inicial que les brinda el país nórdico, la fiesta pagana pronto se convierte en su peor pesadilla.



El director Ari Aster consiguió con su ópera prima, "Hereditary", dividir al público y la crítica entre la alabanza absoluta y el insulto más grotesco. Con "Midsommar" retoma la intencionalidad de su primer filme: frustrar todas las ideas sobre el género de terror que el espectador pueda tener.



LIAM NEESON LLEVA A CABO UNA "VENGANZA BAJO CERO"



Liam Neeson interpreta a Nels Coxman, un hombre que trabaja como quitanieves en las montañas canadienses y que recibe una terrible noticia: su hijo ha muerto a causa de las drogas. Roto por el dolor, Coxman buscará venganza y, en el camino, acabará metido de lleno en la guerrilla del narcotráfico.



Petter Moland dirige esta "Venganza bajo cero", una nueva versión de su propia cinta "Uno tras otro", estrenada en 2014.



DOS AMIGAS INTENTAN NO SER LAS "SUPER EMPOLLONAS" POR UNA NOCHE



Tras pasar sus años de instituto estudiando para entrar en buenas universidades, dos amigas (Kaitlyn Dever y Beanie Feldstein) deciden concentrar en la noche de su graduación los cuatro años de diversión perdida, en una película cuyo reparto completan Jason Sudeikis ("Cómo acabar con tu jefe") y Lisa Kudrow ("Friends"), en el debut de la actriz Olivia Wilde ("Rush") como directora.



URNAS FUNERARIAS, CARLOS ARECES Y UN VIUDO ARGENTINO EN MARBELLA



Santi Amodeo (¿"Quién mató a Bambi?") dirige en "Yo, mi mujer y mi mujer muerta" a Oscar Martínez ("Toc Toc"), que interpreta a un profesor universitario recién enviudado que debe abandonar su Argentina natal para cumplir el último deseo de su esposa: esparcir las cenizas en Marbella, donde veraneaban anualmente. Completan el reparto Ingrid García Jonsonn y Carlos Areces.



"LA MIRADA DE ORSON WELLES", EL DIBUJANTE TRAS "CIUDADANO KANE"



El director Mark Cousins ("La historia del cine: una odisea") propone con su documental "La mirada de Orson Welles" una particular inmersión en la vida del director de cine y documentalista: conocer la faceta como artista plástico, gracias al acceso a material exclusivo, del mítico director, 34 años después de su fallecimiento.



VINCENT CASSEL, "EL EMPERADOR DE PARÍS" DURANTE EL SIGLO XIX



Eugène-François Vidocq es uno de los personajes más controvertidos de los libros de Historia francesa. Con una vida construida a partir de una biografía de autoría desconocida, un pasado humilde y una vocación delictiva, Vidocq se convirtió en el primer director de la seguridad social.



Basada en su peripecia, "El emperador de París" está dirigida por Jean-François Richet, ("Una semana en Córcega").



LAS "PRIMERAS VACACIONES", PUNTO DE INFLEXIÓN EN UNA RELACIÓN



Marion y Ben (Camille Chamoux y Jonathan Cohen) son dos treinteañeros que se conocen en Tinder, tras lo que deciden iniciar una relación. Para sus primeras vacaciones juntos, escogen Bulgaria, donde vivirán una serie de desastres cómicos que les harán descubrir si son un entretenimiento pasajero o amor verdadero, en esta película de Patrick Cassir.



LOS PELUCHES, "JUGUETES GUARDIANES" DE LA INOCENCIA INFANTIL



En esta cinta de animación dirigida por Shen Yu y Huang Yan, los peluches cuidan de la inocencia de los niños. Por eso, cuando un pequeño tigre ve a su dueña obsesionarse con un videojuego, decide salvarla e introducirse en el mundo digital, donde conocerá a otros personajes entrañables.



NUNCA ES TARDE PARA HUIR EN "QUIEN ME QUIERA, QUE ME SIGA"



El director francés José Alcalá presenta en "Quien me quiera, que me siga" a Simone, una mujer que, harta de la amargura de su esposo jubilado, Gilbert, y triste tras la partida de su amante, decide huir de su casa. Solo entonces Gilbert descubrirá el amor que siente, e iniciará un viaje para recuperar su afecto.



JUVENTUD, AMOR Y AMISTAD A BORDO DE UN MERCEDES "303"



Hans Weingartner ("Los edukadores") dirige "303", una película romántica protagonizada por Jan y Julie, dos jóvenes a bordo de una caravana que cruzan Europa en dirección a la Península Ibérica. El viaje será a la vez un camino de autodescubrimiento, amor y amistad.



YURA, UN NIÑO BUDISTA TOCADO POR LA GRACIA DE "JESÚS"



El primer largometraje del director Hiroshi Okuyama, "Jesús", presenta a Yura, un niño que tras el fallecimiento de su abuelo debe mudarse de ciudad y colegio, un centro cristiano al que, en parte por su formación budista, no termina de adaptarse. Sin embargo, el niño comenzará a rezar a Jesús, y este a concederle pequeños deseos.

Etiquetas Cine

Selección DN+