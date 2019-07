Actualizada 22/07/2019 a las 09:26

Luedji Luna (25 de mayo de 1987) es hija de militantes de la causa negra y tiene el nombre de una antigua reina bantoue (una tribu que se extiende de Camerún a las Comoras y de Sudán a Sudáfrica). Lo más impactante es que la artista no lucha de manera violenta. No se permite reaccionar a la agresión con la agresión verbal y consigue llamar la atención y difundir su palabra con mucha elegancia y profundidad. Con su música, Luedji adopta acústicas intimistas. El prodigio que ha podido transformar el talento de la brasileña en oro es el musico sueco Sebastian Notini, experto en 'world music'.

Entre samba, jazz y música popular brasileña, Luedji ondea como una voluta de humo. Da la sensación de que no pisa el suelo, lo que le permite tener un estilo aéreo y no utilizar instrumentales brutas. Deja su voz aterciopelada pasear entre los bongos y las guitarras. Su último disco, 'Um Corpo No Mundo', es un himno a la delicadeza y una obra de suave melancolía. Pero no podría ser un álbum de música brasileña sin un toque de locura, que llevan las canciones 'Banho de folhas' con un ritmo más dinámico y 'Lodo + Now fragil' acompañada de cuerdas en carne viva y de un saxo muy desinhibido.

