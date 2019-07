El mundo de la cultura y de la política despide a Arturo Fernández

Actualizada 04/07/2019 a las 11:54

El mundo de la cultura y de la política ha despedido en las redes sociales al actor Arturo Fernández, que ha fallecido este jueves a los 90 años de edad tras una larga trayectoria en el cine, el teatro y la televisión.



El escritor y académico de la RAE Arturo Pérez-Reverte se ha referido al intérprete como su "chatín favorito". "Lamento no haberle dado más abrazos cuando pude. Mis mejores recuerdos, con mi sentimiento", ha dicho.



El actor Luis Merlo ha destacado a Fernández, un "actor intemporal" que sabía sacar "una sonrisa", mientras que Belinda Washington, con quien trabajó en 'La casa de los líos', se ha referido a él como un actor "único e irrepetible". "Siempre así con tu eterna sonrisa y tu generosidad de vida", ha señalado.

También se ha sumado a las condolencias la también actriz y presentadora Juncal Rivero: "Me muero de pena “Chatín” tu que deberías ser eterno... que triste noticia esta mañana".



El humorista Carlos Latre ha confesado: "Siempre le encantó mi imitación y me decía: 'Carlines, no me hagas que me robas las novias, que te caneo".



El actor y humorista Dani Martínez ha destacado que Arturo Fernández era "cariñoso, cercano y único", al tiempo que ha recordado una anécdota en el programa Otra Movida, cuando le dijo que llevaba barba porque era "feo", o en la presentación de la película de animación 'Hotel Transilvania', en la que ambos prestaron sus voces. "Yo iba vestido sin traje. Dijo: "Hemos venido todos para la ocasión y a este le hemos sacado de la cárcel".

LA POLÍTICA DESPIDE AL GALÁN

El mundo de la política también ha reaccionado tras la noticia de la muerte de Arturo Fernández. "Toda una vida dedicada al teatro, el cine y la televisión. Mi cariño y condolencias para su familia y amigos", ha señalado el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.



Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha trasladado su pésame a la familia del actor, "un gran hombre del cine y del teatro, trabajador incansable hasta el último momento en los escenarios, buen embajador de Asturias y orgulloso español".



El presidente de Cs, Albert Rivera, se ha referido a Fernández como "un gran actor, muy querido por los españoles" y "una de las figuras más relevantes" del teatro, cine y televisión de España.



Toni Cantó, compañero de partido de Rivera y también actor, ha destacado que tuvo "la suerte" de trabajar con Arturo Fernández, "una gran persona que pisó las tablas hasta el final" y un "grande del teatro".



El líder de Podemos Pablo Iglesias, ha contado una anécdota en Twitter. Según ha indicado, conoció al actor haciendo de extra en una serie suya, ya que pedían chicos con el pelo largo para hacer de comensales de figuración en un restaurante vegetariano. "Fue amable y muy majo con nosotros que estábamos allí por 5.000 pelas", ha contado.



Por su parte, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también se ha despedido del actor en su cuenta de Twitter. "Hay actores que lo han sido todo, que lo han hecho todo; que se convirtieron, por su trabajo y brillantez, en sinónimo de cultura, en extensión privilegiada de España", ha dicho.

