Un videoclip navarro, premiado en Los Ángeles, Palm Springs y Londres

El director pamplonés Mikel Arraiz ha sido el encargado de plasmar en imágenes la música del grupo de rock navarro Neon Palms en el videoclip de 'Kiss Me Malibu'. Un vídeo que va ganando cada vez más visibilidad y que ya ha conseguido cuatro galardones de renombre, nacionales e internacionales: mejor vídeo musical del American Tracks Music Awards 2019, celebrado en Los Ángeles; mejor película del First Time Filmmaker Sessions, Lift Off 2019, que ha tenido lugar en Londres; mejor cinematografía y edición de bronce del Festival de Cine Internacional Queen Palm 2019, en Palm Springs (California); el premio en la categoría de mejor videoclip nacional del Granajoven en un Clip 2019, en Granada.

El montaje de este último proyecto audiovisual de Arraiz, de 38 años, es considerado una auténtica obra de arte cinematográfica ante los ojos de los expertos.

La plataforma de distribución canadiese FilmFreeway es otra de las grandes responsables del impulso que ha recibido la difusión del videoclip navarro, así como del reconocimiento alcanzado en otros países. La compañía ofrece sus servicios a las productoras con el fin de que estas puedan darse a conocer fácilmente, a través de Internet.

Adrián Barinaga y Garazi Beloki son los modelos que materializan las ideas de Mikel Arraiz y la música de Neon Palms en imágenes. En el videoclip de 'Kiss Me Malibu' les acompaña, una mujer y unas niñas que controlan en todo momento cada gesto y movimiento que ejercen los protagonistas, especialmente los de él.

El sentido profundo del videoclip se traduce en "las inseguridades y un exceso de pensamientos que nos provocan la televisión, religión, cultura y sistemas de creencias sobre la seducción y las relaciones entre hombres y mujeres. El videoclip se ríe de los roles que adoptamos en el proceso de seducción sin entrar en juicios morales", así lo expone la productora Valle del Cielo, en la plataforma digital Vimeo.

