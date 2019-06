Actualizada 17/06/2019 a las 14:36

La Universidad de Navarra entregará el próximo 28 de junio el doctorado honoris causa a cuatro personalidades del mundo académico: el arquitecto navarro Rafael Moneo, la socióloga inglesa Margaret S. Archer, la filóloga hebrea Ruth Fine y el experto en economía de los medios Robert Picard. El acto, que tendrá lugar a las 11 horas en el Museo del centro académico, será presidido por el Gran Canciller, Fernando Ocáriz.



Desde 1964, la Universidad de Navarra ha concedido esta distinción, por su trayectoria académica y profesional, a 39 personalidades. Las propuestas actuales proceden de la Escuela de Arquitectura, del Instituto Cultura y Sociedad, y de las facultades de Filosofía y Letras, y Comunicación.

Rafael Moneo: Arquitecto navarro de dimensión universal

Rafael Moneo, nacido en Tudela (Navarra) en 1937, es considerado el arquitecto español de mayor proyección internacional. En 1996 fue el primer español en recibir el Premio Pritzker de Arquitectura. Asimismo, ha sido galardonado, entre otros, con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, el Premio Nacional de Arquitectura y el Premio Príncipe de Viana en 1993.

“Es un navarro de dimensión universal”, afirma su padrino, el catedrático Miguel Ángel Alonso del Val, director de la Escuela de Arquitectura. “Se trata del más alto exponente de la arquitectura española actual y el que mejor aúna tres vertientes, las de profesor, teórico y autor de obras relevantes; así como un referente para la Escuela de Arquitectura”, destaca.

Margaret S. Archer: Socióloga pionera

Margaret S. Archer (Reino Unido, 1943) es profesora de Sociología de la Universidad de Warwick, y miembro fundador y presidenta de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales entre abril de 2014 y marzo de 2019. Asimismo, fue la primera mujer que presidió la Asociación Internacional de Sociología. Cualificada representante de la Teoría Social Realista, su tesis central es la autonomía entre cultura, estructura y acción social.

Ana Marta González, coordinadora científica del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) y madrina de Margaret S. Archer, subraya su dilatada actividad y la envergadura de su trabajo intelectual en el ámbito de la teoría social. Asimismo, indica que la académica británica "ha sido pionera en muchos aspectos: fue la primera mujer en presidir la Asociación Internacional de Sociología (1986-1990); es miembro fundador de la Association of Learned Societies in the Social Sciences’ (ALSISS, 1982) y de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales (1994), cuya presidencia ha ostentado desde 2014 hasta marzo de este año".

Ruth Viviana Fine: Diálogo interreligioso e intercultural

Ruth Viviana Fine, nacida en Argentina (1957) y de nacionalidad israelí, es catedrática de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Especializada en teoría literaria y en narrativa del Siglo de Oro español, especialmente en la obra de Cervantes, su trabajo se ha centrado en el diálogo intercultural entre Israel y el mundo hispánico.

Es fundadora y presidenta de la Asociación de Hispanistas de Israel; vicepresidenta de la Asociación Internacional de Hispanistas; y vocal de la Asociación Internacional del Siglo de Oro.

“Es una mujer entregada al estudio e interpretación de la literatura en lengua española, que ha sabido emplearse a fondo en tender puentes de diálogo entre lo judío y lo católico, y entre la cultura hispánica e Israel”, afirmó el catedrático de Literatura Hispanoamericana Javier de Navascués, padrino de la filóloga.

Robert G. Picard: Referente en la economía de los medios

Robert G. Picard nació en 1951 en EE.UU, es profesor en Jönköping International Business School, en Suecia, en Tampere University, en Finlandia, y en el Institute for Media and Entertainment del IESE (Universidad de Navarra) en Nueva York, entre otras. Hasta enero de 2015 fue director de Investigación del Reuters Institute for the Study of Journalism, de la Universidad de Oxford, y uno de los fundadores de la European Media Management Association (EMMA), la primera asociación académica europea de investigadores en este tema.

Según Mercedes Medina, su madrina y profesora de la Facultad de Comunicación, “Picard es seguramente el investigador y académico más reconocido internacionalmente en el área de economía de los medios y gestión de empresas de comunicación. Es difícil encontrar un libro, artículo o comunicación en este campo que no lo cite”. Asimismo, lo define como “un referente en la implantación de políticas para la libertad de prensa”.

