'El viaje del héroe', el nuevo espectáculo del proyecto educativo 'Crecer con arte'

28/05/2019 a las 13:50

Después de llevar a cabo proyectos como el cortometraje 'La Koz' (una parodia del concurso 'La Voz') o el musical 'To rent or not to rent' (sobre la tentación de dejarse llevar por lo que dictan los demás), el proyecto 'Crecer con arte' centra su quinta edición en la diversidad y la convivencia, partiendo del mestizaje de culturas y realidades que se vive hoy en día en las aulas.



Un centenar de jóvenes de entre 15 y 17 años asistirán este ma

Selección DN+