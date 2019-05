Expertos debatirán sobre la gestión cultural la próxima semana en Navarra

Actualizada 19/05/2019 a las 18:36

Kuna, la asociación que agrupa a profesionales de la gestión cultural de Navarra, celebra el próximo 28 de mayo los VI Encuentros Gestionar Cultura con el lema 'De la gestión a la mediación cultural'.



El acto central de los encuentros se celebrará en el Civican de Pamplona. No obstante, este año se suman dos cápsulas, una en Tafalla el 23 de mayo y otra en Ribaforada el 10 de junio.



En esta edición, las jornadas plantean "dar un paso más allá en la gestión cultural para afrontar un nuevo tiempo, un momento en el que los profesionales de este ámbito trabajan para ser catalizadores entre el público, los creadores y las instituciones culturales", según ha explicado la organización en una nota.



El objetivo es "conseguir que el público deje de ser un sujeto pasivo, un mero receptor, y use el arte y la cultura como herramientas de desarrollo personal y social por una parte, y por otra indagar y situar la posición del gestor cultural respecto a los procesos de programación y transmisión cultural para hacer crecer al público, convirtiéndose en un mediador cultural".



Los encuentros se abordan desde un marco teórico y práctico a través de experiencias de distintos perfiles profesionales, en los que los ponentes tratarán la mediación desde su propia experiencia.



La primera actividad programada de los encuentros tendrá lugar el jueves 23 de mayo en Tafalla, en el Centro Cultural, y lleva como título 'Cómo poner en marcha un laboratorio social y ciudadano en los entornos culturales de referencia'. Será impartida por Lorena Ruiz y Eva Calavia, del proyecto Experimenta Distrito de Medialab Prado.



Tras este primer encuentro, el 28 de mayo en Civican se celebrará el acto central de los encuentros, con ponencias y talleres prácticos. La jornada comenzará con el acto inaugural, a cargo de Rebeca Esnaola, presidenta de Kuna, que estará acompañada por la directora general de Cultura del Gobierno de Navarra, Dori López Jurio, y una representación de la Fundación CAN.



La primera ponencia versará sobre 'La mediación desde una perspectiva (realmente) crítica', presentada por Proyecto Educa Thyssen, del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Le seguirá la ponencia 'Cambio de paradigma en las bibliotecas: Ubik, un posible ejemplo', a cargo de Arantxa Mariscal, directora de UBIK, la biblioteca de creación de Tabakalera, especializada en cultura contemporánea. Tras ello, será el turno de la ponencia 'Mediación, participación e interacción cultural', a cargo de Jordi Pardo, director general de la Fundació Pablo Casals, socio fundador de NartexBarcelona y vicepresidente del Cercle de Cultura de Barcelona.



Tras la pausa/café, se reanudarán las sesiones con tres talleres, el primero a cargo de David Lanau, de Pedagogías Invisibles, sobre procesos culturales pensados desde la educación y la transformación social; el segundo a cargo de Sara San Gregorio, de La Regadera, que tratará sobre objetos mediadores y sobre diálogos entre el público y la institución a través de objetos y espacios de experimentación, y el tercero, a cargo de Beatriz Martins Orozco y Susana Galarreta Martínez-Portillo, de Amecum Asociación de Mediadoras de Madrid. Su taller versará sobre 'Pasos comunicantes, gestión y mediación líquidas para públicos sólidos'.



Ya por la tarde, tendrá lugar la parte final de la sesión central de los encuentros, en la que se abordarán las experiencias de la Ópera de Cámara de Navarra, el mural neuronal de Javier Landa y la experiencia de ZUK Performing Arts, por Miguel PG e Itsaso A. Cano.La sesión terminará con la ponencia de Iker Seisdedos, director de Babelia y redactor jefe de Cultura de el diario El País, que abordará su experiencia como mediador entre la cultura y los lectores del periódico y la revista Babelia.



Lo encuentros se prolongarán una sesión más, con una cápsula que se celebrará el 10 de junio en Ribaforada, en la Casa de Cultura. Lluis Bonet, director del programa de Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona, hablará sobre 'Nuevas competencias del gestor cultural: hacia el rol de facilitador y mediador'.

