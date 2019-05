Jo & Swiss Knife: la mejor música de raíz americana este viernes en la sala Zentral de Pamplona

Actualizada 09/05/2019 a las 09:30

La banda pamplonesa Jo & Swiss Knife presenta su tercer disco, 'Unwanted', este viernes en la sala Zentral de Pamplona (21.00 horas, 8€+gastos anticipada, 12€ taquilla). Para la puesta de largo de este trabajo, el quinteto contará con Moonshine Wagon como banda invitada.

La andadura de Jo & Swiss Knife comenzó en 2015 con la publicación de su primer largo, 'Music from the Big Pink', un álbum que ya desde su título, homenaje a The Band, dejaba clara su propuesta: música americana de raíz en el sentido más amplio del término. A semejanza de la gran banda americana, los pamploneses no renuncian a ninguno de los géneros que conforman la americana, ya sean country o bluegrass en canciones que cobran toda su dimensión sobre el escenario, el verdadero punto fuerte de un quinteto de multiinstrumentistas. Guitarras, contrabajo, percusión, mandolinas, banjo, fiddle... Instrumentos que dan forma a unas canciones originales que consiguen mantener el pulso del directo en un crescendo que logra lo que persigue: involucrar al público en una fiesta en la que los músicos lo dejan todo sobre el escenario. Con esta propuesta han recorrido durante estos años salas de todo el territorio nacional, y con ese bagaje regresan a Pamplona.

En el concierto de este viernes, la banda, además de presentar los temas de su último trabajo, grabado entre 2018 y 2019 y para el que han contado con la colaboración de David de Ghostnumber and the Tipsy Gypsies, Goiatz Dutto de Moonshine Wagon, Roberto Cubero de Los Hermanos Cubero, así como del joven y virtuoso violinista Iñigo Vidaurre, darán cuenta de sus dos discos anteriores -a los apuntados hay que añadir 'Flea Zirkus' (2017)- para conseguir que, por una noche, la sala pamplonesa se convierta en territorio de la mejor música norteamericana.

Jo & Swiss Knife

Sala Zentral de Pamplona

Viernes 10 de mayo

Apertura de puertas: 20:30 | Comienzo: 21:00

Anticipada: 8€ + gastos | Taquilla: 12€

Venta online: www.zentralpamplona.com

Selección DN+