Jeremy Irons recibe el Premio de Honor de Cinematografía Sant Jordi

Actualizada 29/04/2019 a las 17:15

Jeremy Irons, Jorge Sanz, Antonio de la Torre y Elena Trapé son algunos de los actores y directores que reciben este lunes los Premios Sant Jordi de Cinematografía que concede RNE y que este año llegan a su 63 edición.



La entrega de los galardones tendrá lugar en CaixaForum de Barcelona en el transcurso de una gala con las actuaciones del representante de España en Eurovisión 2019, Miki, y el de la pasada edición, Alfred, según ha informado en rueda de prensa el director de RTVE en Catalunya, Carles González.



Jeremy Irons ha acudido a Barcelona para recoger el Premio de Honor, un reconocimiento que ha agradecido, aunque en su opinión "el principal objetivo es un actor es comunicar y hacer que el público se conmueva. Si ese trabajo lleva a un premio, me alegro".



Jorge Sanz también ha viajado a la capital catalana para recoger su Premio a la Trayectoria y se ha comprometido ha intentar decir unas palabras en catalán durante su discurso de esta noche porque "los idiomas son una riqueza".



Elena Trapé es la directora que recibirá el premio a la mejor película por 'Las distancias', "un filme pequeño que ha logrado encontrar su público y su espacio", ha dicho la realizadora.



El jurado ha elegido como mejor película extranjera "Lazzaro feliz", en la que participa el actor Sergi López, que recogerá el galardón y reivindicará este "largometraje transgresor, que conecta con la bondad en una época en la que no está de moda".



El intérprete Antonio de la Torre subirá al escenario para agradecer el premio al mejor actor que le ha sido concedido por su trabajo en "El reino", un largometraje sobre la corrupción en España que "nos interpela a todos", según el actor, "porque nuestra sociedad es porosa a esta lacra".



Bárbara Lennie, que ya fue distinguida en el año 2010 por su interpretación en "Los condenados", de Isaki Lacuesta, ha vuelto a alzarse con el premio a la mejor actriz en película española por sus intervenciones en "La enfermedad del domingo", de Ramón Salazar; "Todos lo saben", de Asghar Farhadi; y "Petra", de Jaime Rosales.



'Campeones' y 'Bohemian Rhapsody' han sido reconocidos con las Rosas de Sant Jordi que se deciden por votación popular, "lo que demuestra que el público ha hecho suyas las películas", según el director Javier Fesser.



El realizador ha asegurado que 'Campeones' le ha dado muchas satisfacciones porque, "no sólo ha conseguido su cometido que era, como todas las películas, emocionar y entretener, sino que además ha participado en la transformación de la mirada sobre las personas con discapacidad".



El premio a la mejor ópera prima ha recaído en 'Viaje al cuarto de una madre', de Celia Rico, que se ha mostrado muy agradecida por haber visto reconocido su trabajo "en un año con tantas películas buenas de directores debutantes".



Por su parte, los responsables de la escuela FX Animación han sido premiados por su contribución al mundo audiovisual, después de más de 12 años de formación a profesionales en 3D y efectos visuales en cine, televisión y entretenimiento.

