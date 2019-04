Actualizada 25/04/2019 a las 12:08

Ben Affleck vuelve a ponerse detrás de las cámaras. El responsable de filmes como 'Argo' o 'Adiós pequeña, adiós' dirigirá el drama bélico 'Ghost Army', ambientado en la Segunda Guerra Mundial y que estará basado en el libro 'The Ghost Army of the World War II' de Rick Beyer y Elizabeth Sayles, como también en el documental del mismo nombre producido en 2013.



Según informa Variety, 'Ghot Army' narrará una historia real, la de un escuadrón del ejército estadounidense cuyos miembros provenían de escuelas de arte, agencias de publicidad y otras carreras creativas que tuvieron la complicada misión de engañar a los nazis para que pensaran que el número de militares norteamericanos era mucho mayor.



El libro siguió cómo Bill Blass, diseñador de moda; Elsworth Kelly, pintor; Arthur Singer, artista; Art Kane, fotógrafo, y otros soldados lograron engañar al ejército germano mediante tanques inflables, aviones y efectos de sonido. La película estará producida por Universal Pictures.

REGRESO A LA DIRECCIÓN

Todo indica que Affleck también se hará cargo del guion, que ya tiene un borrador escrito por Nic Pizzolatto ('True Detective'), que estuvo a su vez basado en otro borrador del que se encargó Henry Gayden ('¡Shazam!'). Además, el director de 'Adiós pequeña, adiós' y 'Argo' producirá la cinta junto con Andrew Lazar ('El francotirador').

Con 'Ghost Army', el actor de 'Pearl Harbor' y 'Perdida' vuelve a la dirección, de la que había estado alejado desde que en 2016 dirigió y protagonizó 'Vivir de noche', que fue su primer fracaso como realizador. Además, también tiene pendiente como director 'Testigo de cargo', una nueva adaptación del clásico literario de Agatha Christie.

Affleck, recientemente ha protagonizado el thriller de acción 'Triple frontera' y tiene pendiente de estreno 'The Last Thing We Wanted', que protagoniza junto con Anne Hathaway y que saldrá en la plataforma de Netflix.

Etiquetas Cine

Selección DN+