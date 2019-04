Bob Dylan comienza este jueves en Pamplona su gira de 8 conciertos por España

Actualizada 24/04/2019 a las 19:12

El legendario músico estadounidense Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura por las letras de sus canciones, inicia este jueves en Pamplona un periplo de 8 conciertos por España, dentro de su gira "Neverending Tour" que comenzó hace más de 30 años y que en esta etapa se anuncia como "Live in person".



El escenario de su primera parada es el Navarra Arena, el recinto multiusos estrenado hace medio año, en el que se podrán escuchar los temas que habitualmente ofrece en los últimos tiempos, pertenecientes al "Gran Cancionero Norteamericano", ha informado la organización.



Este género tradicional estadounidense tiene en el jazz y el rhythm and blues como referente, aunque en boca de Dylan y su banda "suponen una melancólica reivindicación de un tiempo perdido, que coincide con el de su infancia, tal vez con el de sus nostalgias no vividas", añade la nota.



Con más de medio siglo de actividad artística y "con su característica forma de combatir su mito atendiendo solo a sus pasiones y obsesiones personales", subrayan los organizadores, Dylan sigue siendo un icono cultural, agrandado con la recepción en 2016 del Premio Nobel de Literatura, que se suma a otros como el Pulitzer en 2008 o el Príncipe de Asturias en 2007.



Su repertorio ha ido variando a lo largo del tiempo, aunque Dylan en sus actuaciones recorre su extensa discografía sin olvidarse de algunos de sus grandes éxitos.



Tras su actuación en Pamplona, Dylan actuará además en Bilbao (26 de abril), Gijón (28 de abril), Santiago (29 de abril), Sevilla (3 de mayo), Fuengirola (4 de mayo), Murcia (5 de mayo) y Valencia (7 de mayo).

Selección DN+