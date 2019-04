Qué hacer hoy en Navarra: agenda de Viernes Santo

Actualizada 18/04/2019 a las 20:02

Música pop-rock



Tess Parks en concierto. Nebula Bar, Pamplona. 21 horas. Tess Parks nació y creció en Toronto, pero se mudó a Londres a los diecisiete años para dedicarse a la música y estudiar fotografía. Ha tocado en solitario durante los últimos cuatro años. Habiéndose mudado a Toronto en 2012, reunió a su increíble banda de apoyo psicodélico de “músicos sensuales y virtuosos”, The Good People. A principios de 2013, lanzó un popular EP “Work All Day/ Up All Night”.

Márte Bar La Carbonera (c/Olite). Pamplona. 22.30 horas. Concierto. Entrada gratuita.



Música clásica



Obradoiro Vocal a Vila de Pontearas Capilla del Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona. 18 horas. Oficios de Viernes Santo y posterior concierto sacro a cargo de la citada formación coral gallega. Directora: Ruth Barros.

Schola Gregoriana Gaudeamus Parroquia de San Nicolás. Pamplona. 12 horas. Canto del Evangelio de la Pasión. C. Cronista; S. Sinagoga; J. Jesús.

Coral Liguori Abadía de San Salvador de Leyre. 18.30 horas. Meditación musical para un Viernes Santo. Concierto de música sacra, con un programa basado en las obras O Vos Omnes, de Jacob Obrecht; Popule Meus, de Pierluigi Palestrina; Ave Verum, de John Jenkis; Deutsche Messe, de Franz Schubert; y Stabat Mater, de Antonio Caldara. Junto a la coral intervendrán Cristina Sevillano (soprano), Leticia Vergara (contralto), David Echeverría (tenor) y José Antonio Hoyos (barítono). La parte instrumental correrá a cargo de Ana Turkan, Javier Horno, Irati Sanz y Mirari Etxeberría (violines), Cynthia Nieves (viola), Javier Yera (violonchelo), Iñigo Beorlegui y Sergio Vicente (trombones) y Jara Liras (piano). Director: Jesús María Olite. Celebración del XXX aniversario de la Coral Liguori.



Varios



Visitas guiadas en torno a las murallas de Pamplona Viernes 19 de abril a las 19.30 horas (teatralizada) y domingo 21 de abril a las 11 horas (para niños). Las inscripciones pueden realizarse en la Oficina de turismo y cuestan 8 euros. En todo caso, los menores de 13 años participan gratis. Las inscripciones a realizar estas visitas están abiertas y pueden realizarse en la Oficina de Turismo de Pamplona, en la calle San Saturnino, en el teléfono 948 420700 y a través del email oficinaturismo@pamplona.es.



Semana Santa



Procesión del Santo Entierro de Pamplona 19.30 horas. Recorrido. Dormitalería, Bajada de Javier, calle Compañía, Curia, Catedral, Navarrería, calle Mercaderes, Plaza Consistorial, calle San Saturnino, calle Mayor, Paseo del Doctor Arazuri, calle San Antón, Zapatería, Calceteros, calle Mercaderes, Calderería, Bajada Javier y Dormitalería. En caso de suspensión A las 19.30 horas dará comienzo un Vía Crucis en la Catedral. Posteriormente, Sermón de la Soledad para continuar con el traslado de la Dolorosa.

Retorno de la Dolorosa 22.30 horas aproximadamente Recorrido Salida desde la iglesia de San Agustín. La procesión continuará su recorrido por la calle San Agustín, Calderería, calle Curia, Mercaderes, Plaza Consistorial, San Saturnino, calle Mayor, Paseo Doctor Arazuri y concluirá con la llegada del paso a la iglesia de San Lorenzo.

En caso de suspensión de la procesión Si el mal tiempo impide que la procesión del Santo Entierro se pueda celebrar, la Dolorosa saldrá desde la Catedral de Pamplona a las 21.30 horas.



Via Crucis en Andosilla 9.30 horas, rezo de laúdes. 10 horas, inicio Vía Crucis. Recorrido Plaza de los Fueros, calles Felipe Arin, La Paz, La Verdura, calle Mayor y plaza López de Val. El público podrá seguir los diálogos de los personajes bíblicos a través de la megafonía. Gradas portátiles en la plaza López del Val para seguir la Crucifixión (5 € por asiento, el resto gratuito). Mercado hebreo Casco Antiguo, 11.30 horas. Mercado con distintos puestos de productos artesanos.

Procesión barroca de Corella ‘Función de las Siete Palabras’ Iglesia de San Miguel. 12 horas. Con el Orfeón Virgen del Villar, Coral Virgen de la Paz y Capilla de Música. Dirección: Juan José Lacarra. Celebración de ‘La Pasión de Cristo Iglesia de San Miguel. 17 horas. Procesión del ‘Santo Entierro del Señor’ 20 horas, salida desde la iglesia Nuestra Señora del Rosario, recorrido por el casco antiguo y llegada a la plaza del Crucero.

Monasterio de Leyre .17 horas, celebración cantada de La Pasión del Señor a cargo del coro de monjes del monasterio y la Coral Liguori. 18.30 horas, concierto sacro titulado Meditación musical para un Viernes Santo a cargo de la Coral Liguori. 21.10 horas, Vísperas Completas (canto gregoriano). 21.30 horas, Vía Crucis.

