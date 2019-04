Tres actrices desnudan sus vidas en 'La lengua materna'

10/04/2019 a las 06:00

Hace dos años, la actriz Frantxa Arraiza (Pamplona, 1976), afincada en Madrid desde hace dos décadas, tuvo que afrontar un durísimo golpe. “Mi amatxi había muerto con 99 años. Cuando llegué a Pamplona, a mi madre le había dado un ictus y también murió, pero no pude despedirme porque ella ya estaba en coma”. Mientras le agarraba la mano en la UCI del Hospital de Navarra y le dedicaba unas palabras -”Gracias por la madre que has sido, por haberme dado la vida, por todo lo que me

