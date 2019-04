Juanjo Eslava propone "una experiencia" en su ópera sobre el artista Oteiza

Actualizada 02/04/2019 a las 14:34

El compositor Juanjo Eslava, autor de la ópera 'Oteiza' que se estrenará en Pamplona en mayo, ha intentado con ella "proponer una experiencia" ya no solo musical sino ampliamente artística, con elementos tanto sonoros como visuales y espaciales en los que el espectador "entiende, siente y se hace preguntas".



Así lo ha explicado el propio autor en conferencia de prensa en la presentación de la obra, que se estrenará el 9 de mayo en el Museo Universidad de Navarra (MUN), producida por Ópera de Cámara de Navarra, Colectivo E7.2 y el MUN, bajo la dirección musical de Nacho de Paz, la artística de Pablo Ramos y con el bajo Nicholas Isherwood como única voz sobre el escenario.



Se trata de un espectáculo contemporáneo para todos los públicos "incluidos los niños", con proyecciones y música de instrumentos convencionales y electrónica que, en una hora de duración, ofrece la interpretación personal de Eslava sobre la figura del "carismático, potente, tierno y vivaz" escultor Jorge Oteiza, centrada en su trabajo metafísico y en su concepción del espacio.



Todo ello se hace a través de una ópera en la que todos los elementos -música, escenografía, interpretación e incluso la disposición de los músicos integrados entre el público- ayudan a la intención de Eslava de proponer "una experiencia artística que pasa a través del espacio".



"Fundamentalmente se trata de una interpretación personal que yo hago de la obra de Oteiza. Es un diálogo entre una figura de gran envergadura y un proyecto artístico", ha explicado el autor de música y texto, que entiende a Oteiza "es tanto poeta como escultor" y que con este libreto le hace "en parte un homenaje personal".



Ha reflexionado sobre la obra de Oteiza, tanto en el plano escultórico como en sus escritos, en los que "propone interrogantes, incertidumbre, radicalidad, intensidad. Indaga el espacio, investiga, prueba, ensayo-error, se mete en la aventura. Y al final yo entiendo que lo que él busca es proponer un espacio mítico", ha dicho el músico.



Eslava ha definido al artista ya fallecido, cuyo Museo ubicado en la localidad navarra de Alzuza colabora en esta producción, como "un cazador, que pone trampas apasionadas, trampas al espacio. Esas trampas son vitales, inéditas y son también una mirada hacia atrás que tienen que ver tanto con la historia -no se puede olvidar su discurso sobre la historia de Euskadi, la figura del kromlech o sobre los griegos-como con un retorno a los valores primigenios".



En este último concepto aparece el "respeto por los materiales", que también aparecen en la obra y que son la piedra, el hierro, la madera o las tizas que utilizó Oteiza no tanto como escultura sino como envolvente de las escultura que quería crear y que era el vacío o hueco que contenían esos materiales, ha dicho.



Eslava aborda además en su partitura la "suspensión del tiempo" y el vacío con los que trabajó Oteiza, y que en la obra también se reflejan en una sensación que se consigue con la suma de numerosos elementos, como la luz, el vídeo, los objetos colocados en el escenario y el muro sobre el que se proyectan imágenes, "que son experiencias no son formas".



Preguntado sobre si el espectador asumirá esta obra vanguardista, Eslava ha considerado que "la angustia" de entender o no una obra de arte contemporáneo "es una deformación de nuestra cultura que no tiene mucho interés. Yo lo que quiero y es mi objetivo como artista es proponer una experiencia a través de mi trabajo, que fundamentalmente es de escritura musical".



"Quiero proponer una experiencia", en este caso "una experiencia a través del espacio", y "una experiencia artística que incluye todo lo demás: entiendo, siento, me hago preguntas", ha invitado.



En el acto ha intervenido además el actor y cantante Nicholas Isherwood, quien ha ofrecido una muestra de su interpretación ante las obras de Jorge Oteiza que se exhiben en el Museo de la Universidad de Navarra.

