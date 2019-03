Memorias de un whisky con Hemingway

31/03/2019 a las 06:00

Ernest Hemingway lo invitó a su primer whisky, conoció a poetas que bebían el café a cucharillas y a novelistas que se arropaban con periódicos y, con esa rara mezcla de erudición y bonhomía que le ha caracterizado siempre, José Esteban, editor y escritor, ha publicado sus memorias, 'Ahora que recuerdo'.



En una soberbia edición de Reino de Cordelia que reúne cientos de fotografías, José Esteban -Pepe Esteban para el siglo-, ha levantado un friso de los últimos años de la bohemia, que ya agonizaba en los años cincuenta y sesenta, y sobre el mundo literario, poético y editorial que pervivía en las tertulias de los cafés y en las improvisadas redacciones de las revistas.



Autor de modestos superventas como 'Elogio y vituperio de la errata', de un 'Diccionario de la bohemia' y de anecdotarios como el que dedicó a la Generación del 98, Esteban fue de aquellos poetas precoces que frecuentó la casa de Baroja y Aleixandre y, en la estela de Cansinos Assens, se interesó por los raros y olvidados.



LOS ABAJO FIRMANTES



Ese interés lo llevó a emprender aventuras editoriales para rescatar a autores de la primera mitad del siglo pasado y, sobre todo, del exilio republicano, lo que hizo en pleno franquismo y relacionándose con muchos de ellos, de Max Aub a Ramón J. Sender.



Una labor que compaginó con la recolección de firmas contra la dictadura, ya que trató a todos "los abajo firmantes" y, una vez, remitió al ministro del Interior Manuel Fraga un manifiesto encabezado por las firmas de José Bergamín y Vicente Aleixandre contra la represión de la huelga minera del 62 en Asturias.



Por cosas así se podía acabar en la cárcel, como le pasó a Sánchez Dragó, quien contrajo su primer matrimonio entre rejas y a quien Antonio Ron dedicó unos versos por su endeble desempeño en las tareas carcelarias: "Es siempre pedante hablando, / Fernando, / aunque en mentira lo enganches, / Sánchez, / y un plato nunca fregó, / Fernando Sánchez Dragó".



Unas rimas que competían con los célebres epitafios de Jaime Maestro Aguilera: "Aquí yace Arias-Salgado, / escupitajo frailuno, / enemigo de Unamuno / y desertor del arado", o en el que retrató al autor de "Por quién doblan las campanas", que decía así: "Aquí, en el Hotel Ritz / Pasó Ernesto Hemingway / toda la guerra civil".



BAROJA Y AZORÍN

Con su actividad literaria, sus buenas intenciones y su inclinación a la amistad, Pepe Esteban conoció a la gente más curiosa, como cuando se propuso rescatar la novela 'Cinematógrafo' de Andrés Carranque de Ríos y dio "con una vieja amante de Carranque, que tenía una peletería en Tirso de Molina" y, mientras él indagaba en las aportaciones literarias del autor olvidado, la señora exclamaba: "¡Qué muslos tenía Carranque!"

Carranque quiso llevar al cine una novela de Baroja, y la respuesta del maestro, subraya Esteban, deshizo su fama de tacaño: "Vera de Bidasoa, 25 de agosto de 1932. Amigo Carranque: Recibí su carta. Yo no tengo ningún compromiso cinematográfico con mi novela 'La feria de los discretos'. Está libre. Si hay bravos hombres que quisieran llevarla a la pantalla os doy con gusto mi permiso. Si pagan algo, bien, si no pagan nada porque no pueden bien también".



Si Baroja lo ponía fácil hasta para recibir en alpargatas, Azorín era otra cosa, Esteban lo abordó un día cuando entraba en un cine y el maestro de la concisión lo dejó sin habla sin concesión: "No tengo tiempo para hablar con los jóvenes", le dijo mientras se perdía en la oscuridad de la sala.



UN HOMBRE BUENO



Baroja tenía tiempo para los jóvenes y para dictaminar sobre su generación, de modo que Esteban le escuchó decir: "Azorín siempre estaba en las nubes, pero para el dinero se bajaba en seguida a la tierra", "Unamuno fue sencillamente insoportable", "El viejo Galdós no conoció más que Madrid y su clase media", aunque con Antonio Machado hacía una excepción: "Ese sí fue un hombre bueno".

También fue Esteban habitual de Juan Antonio Gaya Nuño, historiador del arte que, pese a ser represaliado por haber sido capitán republicano, siguió siendo un "comecuras" y jamás consintió en saludar a Dionisio Ridruejo, ni aún en el ascensor, ya que para su desgracia fue su vecino.

A Gaya Nuño le escuchaba historias tremendas de la guerra, cuando no le importaba que se quemara "la horrenda imaginería tan característica de nuestras iglesias", pero si aparecía una virgen románica sacaba la pistola y gritaba "al que la toque, lo mato".



UNA VESPA EN MADRID

Con el título de 'Diario de una loba' publicó sus poemas, llenos de fuerza y coraje, la esposa de Gaya Nuño, Concha de Marco, una de las mujeres más interesantes que salen en estas páginas junto a Aurora de Albornoz, estudiosa de Machado y Unamuno que trabajó con Juan Ramón Jiménez, Juan Rejano y Bergamín, quien la llamaba "la gata" por el brillo de sus ojos verdes.



Poeta inaudito, Esteban siempre rechazó publicar sus versos en libro y quien quiera leerlos habrá de rastrearlos por las desaparecidas revistas de entonces, que lo mismo se confeccionaban en un desván que en un taller mecánico y que eran repartidas por el poeta Gabino-Alejandro Carriedo, con la 'vespa' con la que se saltaba los semáforos de "aquel Madrid entre paleto y algo deslumbrante de los últimos años".

Selección DN+