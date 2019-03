Sexo, traición y celos en el trágico crimen de un policía local en Barcelona

Actualizada 10/03/2019 a las 11:55

Una amalgama de sexo, traición y celos es el hilo argumental de 'Solo tú me tendrás', un relato del periodista Toni Muñoz sobre un caso real, el crimen del agente de la Guardia Urbana de Barcelona Pedro Rodríguez, del que están acusados su compañera y expareja Rosa Peral y el también policía municipal Albert López.



"Si yo me hubiera inventado una novela con estos ingredientes, la gente pensaría que no es real", ha apuntado el periodista de sucesos y tribunales de La Vanguardia Toni Muñoz en una entrevista, donde ha confesado que la inmersión en esta historia ha sido "tan apasionante como trágica".



El libro, a medio camino del relato periodístico y la novela negra, recopila "todos los hechos y pruebas" acerca del homicidio del agente Pedro Rodríguez, cuyo cadáver fue hallado el 4 de mayo de 2017 calcinado en el maletero de su coche, en un camino apartado del pantano de Foix (Barcelona).



Una de las principales hipótesis que baraja la investigación es que el crimen se produjo cuando la víctima descubrió que su pareja, Rosa Peral, de 33 años y también miembro de la policía local barcelonesa, mantenía una relación sentimental a sus espaldas con otro agente, Albert López, ambos acusados de haber cometido el homicidio.



El caso, todavía a la espera de juicio, estuvo rápidamente bajo el foco mediático y consternó a la opinión pública. Ahora, un año y medio más tarde, Toni Muñoz ha dado forma de libro a este drama en "Solo tú me tendrás".



"Toda la historia gira entorno a Rosa Peral", ha señalado el autor, quien ha convertido a la acusada en la protagonista de su relato por ser el "nexo de unión de todas las personas involucradas en el crimen".



"La clave era definir su personalidad, su actitud y su comportamiento para entender cómo todo desembocó en el crimen", ha añadido.



"No la justifico, tampoco la juzgo ni la condeno", ha insistido el periodista, quien ha recordado que las últimas páginas de su libro están dedicadas a una entrevista que él mismo realizó a Rosa Peral, en noviembre de 2018, en la cárcel de Brians.



El autor ha explicado que toda la información de "Solo tú me tendrás" ha sido contrastada con "multitud de fuentes" de la investigación, con el entorno de los acusados y de la propia víctima, así como el sumario judicial de todas las causas abiertas contra los dos implicados.



"Hablar con personas involucradas en una tragedia no es agradable", ha lamentado Muñoz, que nunca ha olvidado que en esta historia hay una víctima, un hombre de 38 años que dejó a un niño de dos años sin padre; pero también hay dos niñas, hijas de Rosa Peral, que tienen a su madre en la cárcel.



El periodista ha reconocido que el caso, que le "persiguió desde el minuto uno", es periodísticamente "apasionante", pero "los hechos son demasiado trágicos" y, al final, se ha sentido atrapado en esta historia, por la que ha sacrificado parte de su día a día.



Pero, a la vez, "todo este sinsentido me ha hecho apreciar más lo que tengo y las pequeñas cosas de mi vida", ha dicho.



En cuanto al crimen, la investigación hace sospechar que en el trasfondo está la voluntad de los dos acusados de volver a estar juntos, deshaciéndose de Pedro Rodríguez, aunque todavía "faltan piezas" por encajar.



Tanto Albert López como Rosa Peral, encarcelados desde hace un año y medio, "solo se culpan mutuamente, pero nadie explica cómo se realizó el homicidio", ha advertido Muñoz, quien se ha atrevido a pronosticar que la acusación "intentará incriminarlos de la misma forma, sea quien sea finalmente el autor material del crimen".



Cuando se celebre el juicio definitivo, el periodista podrá apaciguar sus ansias de saber cómo se justifican los acusados, ver si hay algún giro de los acontecimientos y conocer el final de esta historia y, en definitiva, de su propio libro.

