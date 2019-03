Presentada la programación completa de Punto de Vista, que arranca este lunes

Actualizada 07/03/2019 a las 14:11

La decimotercera edición del Festival Punto de Vista, organizado por primera vez íntegramente desde NICDO, sociedad pública del Gobierno de Navarra, y promovido por el Departamento de Cultura Deporte y Juventud, ha presentado la programación que se desarrollará del 11 al 16 de marzo en Pamplona. El Festival se organizará en siete grandes apartados: la Sección Oficial, que incluirá las películas seleccionadas de entre las más de 1.160 que se inscribieron desde países de todo el mundo; las Retrospectivas, que analizarán figuras imprescindibles de la vanguardia, Marcia Hafif y Jonathan Schwartz; DOKBIZIA, encuentro que reunirá a artistas de diferentes disciplinas para intercambiar su forma de relacionarse con lo real; los Punto de Vista Labs, como espacio para el intercambio de saberes y la creación colectiva; los Focos Contemporáneos, sesiones monográficas a través de las cuales Punto de Vista centra su mirada en algunos de los cineastas más relevantes del panorama internacional; las Sesiones Especiales, con programas como el de X Films, el encuentro de cineastas vasco-navarros Paisaia o un ciclo de filmes en Planetario y, por último, el Programa Educativo, que crece para continuar abriendo el Festival a nuevos públicos.

Las entradas para las proyecciones y eventos que tendrán lugar en el marco del Festival, ya se pueden adquirir online o en la taquilla de Baluarte, sede principal de Punto de Vista.

RETROSPECTIVA SOBRE MARCIA HAFIF

La retrospectiva de Marcia Hafif (1929-2018), nacida en Pomona, California, abordará la obra de una artista plástica reconocida internacionalmente como uno de los principales exponentes de la pintura monocromática de su época. La relación entre las dimensiones visuales y lingüísticas de la obra de Hafif es de divergencia. Su voz a veces se refiere directamente a la trama y explica la imagen en movimiento. Otras veces, la narrativa se aleja de la acción, o teje pasajes en el guión que no guardan relación con lo que está sucediendo en la pantalla. El montaje es la técnica definitoria en las películas de Hafif; en sus primeras películas había sido una observadora silenciosa, grabando coreografías de la vida cotidiana; en las obras que crea a partir de comienzos de la década de 1970, por el contrario, la película se convierte en un medio estructuralista de articulación, que reemplaza el narrativo convencional. La combinación de imagen en movimiento y texto le permite enmarcar una perspectiva subjetiva del mundo que se refleja en su visión de temas como el feminismo (Notes on Bob and Nancy) o la espiritualidad (India Time). También se proyectarán sus obras Clouds y dos versiones de sus Letters to J-C.

ESPACIO PARA LOS ARTISTAS LOCALES

El martes 12 es el día dedicado especialmente a la obra producida por artistas locales. Se celebrará una reunión entre cineastas y programadoras y programadores vasco-navarros y, por otra parte, el público podrá ver los trabajos recientes recogidos en la sesión PAISAIA. En esta edición, la línea temática que une las distintas películas de la muestra es la reflexión en torno al discurrir del tiempo y sus efectos, desde perspectivas y abordajes formales muy diferentes: volviendo sobre hechos del pasado; analizando los cambios que acarrean las transformaciones del paisaje; arrojando luz metafórica sobre nuestra deriva actual; o abordando las diferencias generacionales en la manera de entender las relaciones afectivas en distintas épocas. Ikusleak, de Jesús María Palacios; 592 metroz goiti, de Maddi Barber; Ancora Lucciole, de Maria Elorza; y Amor Siempre, de Maider Fernández Iriarte.

SESIONES ESPECIALES: ÚLTIMAS PELÍCULAS DE JOHN PRICE Y ROBERT BEAVERS

John Price mostrará sus últimas películas, la mayoría nunca vistas hasta ahora. Este cineasta independiente canadiense, que acudirá al festival, comenzó a producir documentales experimentales, películas de danza y diary films en 1986. Su amor por la fotografía analógica lo llevó naturalmente a una extensa experimentación alquímica con diferentes emulsiones de películas y formatos de cámara. Ha recibido el apoyo de la National Film Board, el Consejo de las Artes de Canadá, el Consejo de las Artes de Ontario y The Liaison of Independent Filmmakers de Toronto. Su trabajo se ha exhibido en festivales y galerías internacionales. Proyectará sus obras Detroit 2010-2016, Dispersal area, Rob, Seven y Naissance des étoiles #2.

El programa de Robert Beavers (Massachusetts, 1949) recoge la obra reciente del cineasta experimental estadounidense. Abandonó la Deerfield Academy en 1965 antes de graduarse para mudarse a Nueva York a hacer cine. Vivió en Nueva York hasta 1967 cuando él y su compañero, Gregory Markopoulos, abandonaron Estados Unidos para irse a Europa. En los últimos años, muchas instituciones le dedican retrospectivas: Tate Modern de Londres, Whitney Museum de Nueva York, Art Museum and Pacific Film Archive en Berkeley y Filmmuseum de Viena, entre muchas otras. Mostrará Pitcher of colored light, Among de Eucaplyptuses, Listening to the space in my room, The Suppliant, y Der Klang, die welt.

PUNTO DE VISTA LABS: LUKE FOWLER Y MUSEUM OF CLOUDS

Dentro de Punto de Vista Labs, sección dedicada a la compartición de saberes y a la creación colectiva, Luke Fowler artista, cineasta y músico que vive en Glasgow impartirá una masterclass en la que se abordará las dos áreas que han centrado su trabajo como cineasta: el sonido y los archivos. Por otro, proyectará Enceindre en la Sesión de Clausura. Enceindre es un estudio de cine y sonido de dos ciudades fortificadas del siglo XVI: Berwick en el noreste de Inglaterra y Pamplona, en Navarra. La película aborda las resonancias psicológicas de lo que significa vivir dentro de una ciudad definida por su complejo histórico de murallas y bastiones defensivos.

Los Punto de Vista Labs acogen el proyecto Museum of Clouds, iniciado en octubre de 2018 en la Tate Modern de Londres. Se pensó como un proyecto en proceso, poroso y flexible; un espacio imaginario itinerante que nos ayudará a pensar el paisaje que se ha ido dibujando en los últimos años en cierto tipo de cine. Esta vez, Museum of Clouds viaja a Punto de Vista para atender el trabajo y la práctica curatorial de esas personas que dan forma a ese paisaje, haciendo cine desde la programación. Esta versión del proyecto celebrará varias reuniones entre curadores y presentaciones públicas para compartir y reflexionar juntos cuestiones sobre las diferencias de formas de trabajo entre instituciones de arte y de cine y los festivales, sobre cómo construimos nuestras audiencias y cómo las guiamos a través de nuestra programación, cómo se fortalece una comunidad en torno a una programación y también sobre cuestiones creativas, conceptuales y semánticas a la hora de aproximarnos a un ciclo. Para esta ocasión, el Festival contará con tres grandes profesionales de este oficio: Dennis Lim, director de programación de la Film Society del Lincoln Center de Nueva York; Eva Sangiorgi, directora de la Viennale (Vienna International Film Festival) y Edwin Carels, programador del festival internacional de cine de Róterdam, Mark Peranson, programador de Berlinale. Museum of Clouds está comisariado por Garbiñe Ortega y Andrea Lissoni (Senior Curator, Tate Modern Film).

CABECERA DE PUNTO DE VISTA 2019

En cuanto a la Cabecera del Punto de Vista 2019, será la de un festival de cine sin imágenes. A la vez, nunca habitaron tantas imágenes en una pantalla. Este año la cabecera de Punto de Vista es la combinación del trabajo de varios artistas: el artista sonoro inglés Chris Watson junto con el yoiker Ánde Somby y los realizadores del colectivo Zazpi T’erdi. Siendo la voz uno de los motivos de esta edición, se acerca al universo de los Sámi, comunidad indígena del norte de Europa, que a través de la voz y de este canto ancestral canalizan de forma chamánica personas, animales o elementos de la naturaleza, como un río o una piedra, así como las energías del subsuelo terrestre.

CIFRA RÉCORD DE PROFESIONALES Y ESTUDIANTES ACREDITADOS

El cierre de acreditaciones para el Festival arroja una cifra record en participación de profesionales del ámbito del cine que acuden de todo el mundo. Visitarán Punto de Vista más de 200 profesionales, entre cineastas, profesorado y programadores y programadoras de festivales como la Berlinale, el Festival de Cine de Locarno o la National Gallery of Art de Washington. Igualmente, se ha dado una cifra record en el número de estudiantes con acreditación: 140 estudiantes de escuelas de cine como la ESCAC (Barcelona), la EQZE (Donostia), la ECAM (Madrid), Master LAV (Madrid) o la Universidad Autónoma de Barcelona visitarán el Festival durante toda la semana con su profesorado, haciendo una pausa en sus clases durante esos días para acudir a la cita de Punto de Vista.

COLABORADORES DE PUNTO DE VISTA 2019

En su 13ª edición, Punto de Vista consolida su relación con entidades como el Ayuntamiento de Pamplona, Fundación Caja Navarra, Planetario, Filmoteca Navarra, el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, la Escuela de Cine Elías Querejeta de Donostia o Radio 3; y añade nuevas compañeras y compañeros de viaje como la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Embajada de Canadá en España o las propuestas conjuntas que se están trabajando con escuelas de cine del estado.

Además, la presencia de Dennis Lim y Andrea Lissoni en Punto de Vista es posible gracias al apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) a través de su Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE) en la modalidad de Visitantes.

Selección DN+