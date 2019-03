Ignacio Lloret imparte este miércoles en la UNED una conferencia sobre mujeres escritoras

Actualizada 06/03/2019 a las 09:49

El escritor Ignacio Lloret impartirá este miércoles, 6 de marzo, a las 18.00 horas en el Aula Magna de la UNED Pamplona una conferencia sobre mujeres escritoras. El acceso es gratuito con previa inscripción a través de este enlace.

La conferencia propone "hacer justicia con Ellas, echar la vista atrás, a los últimos 125 años de historia de la literatura, para extraer unos cuantos ejemplos del nivel cualitativo tan alto que han alcanzado las mujeres cuando se han dedicado a escribir", se indica en el portal web de la UNED.

Los nombres femeninos en la autoría de libros han sido siempre escasos, y "no precisamente porque ellas no escribieran, sino porque no podían o no querían publicar sus libros. Ellas han escrito, escriben y escribirán, pues tienen alma como los hombres", indica Lloret. A pesar de que los tiempos cambian, los hombres continúan teniendo mayor presencia que las mujeres como escritores, editores, premiados y promocionados. "A pesar de que ya hay más lectoras que lectores, que la literatura, a efectos de interés, de aprendizaje y de práctica, se ha convertido en un territorio femenino, sigue habiendo mayor presencia mediática de los hombres", expone el conferenciante.

