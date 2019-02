Joan Baez actuará el 24 de julio en la Zurriola dentro del Jazzaldia de San Sebastián

Actualizada 21/02/2019 a las 13:23

La veterana cantante Joan Baez abrirá las actuaciones del Escenario Verde del 54 Heineken Jazzaldia de San Sebastián, en la playa de la Zurriola, con un concierto de entrada libre y donde está previsto que también actúe ese mismo día el pianista Jamie Cullum, una vez concluido el recital de la intérprete neoyorkina.



Además, las vocalistas de flamenco fusión Silvia Pérez Cruz y Martirio se han incorporado a la programación de esta edición que contará asimismo, entre otros, con la presencia de artistas como Joe Jackson, Atomic, Moppa Elliott, Charles McPherson y Houston Person, además de los ya anunciados anteriormente.



En un comunicado, los organizadores del certamen, que se desarrollará entre el 24 y el 28 de julio, han destacado que la actuación de la cantante de folk Juan Baez (21.00 horas) será "un gran acontecimiento" en la ciudad. En el mismo escenario actuará, el mismo día, como ya fue anunciado, Jamie Cullum, uno de los más populares y aclamados representantes del jazz vocal.



Además, a los artistas ya anunciados para esta edición se suman la catalana Sílvia Pérez Cruz, que junto con el guitarrista y cantante brasileño Toquinho y el contrabajista navarro Javier Colina, cerrará el 28 de julio las sesiones de la plaza de la Trinidad, el escenario más tradicional del Jazzaldia.



Por su parte, los veteranos saxofonistas Houston Person y Charles McPherson actuarán también en este espacio, al frente de sus grupos, los días 27 y 28 de julio. Asimismo, la cantante Martirio y el pianista Chano Domínguez presentarán el disco que acaban de grabar en homenaje a las composiciones del músico cubano Bola de Nieve, en una sesión matinal (12.30 horas) en el teatro Victoria Eugenia-Espacio Skoda.



El británico Joe Jackson, exponente de la new wave, también presentará su último disco en el Auditorio Kursaal-Espacio Kutxabank el 25 de julio a las seis de la tarde dentro de su gira 'Four Decades Tour', con la que celebra sus 40 años sobre los escenarios.



El grupo de jazz escandinavo Atomic, que ofreció tres actuaciones consecutivas en las Terrazas del Kursaal hace aproximadamente una década, incorpora a ocho músicos de la noruega Trondheim Jazz Orchestraben la actuación que ofrecerá el día 26 a las seis de la tarde en el Auditorio Kursaal-Espacio Kutxabank.



Moppa Elliott es el bajista que ha liderado el grupo de jazz Mostly Other People Do the Killing (MOPDtK) desde su creación y ahora llega a San Sebastián con su nueva banda, Unspeakable Garbage, en la que cuenta con, entre otros, el saxofonista Jon Irabagon y el pianista Ron Stabinsky (ambos miembros de MOPDtK). Su concierto será el día 25 a las 17.30 horas en la sala Club del teatro Victoria Eugenia-Espacio Skoda.



Además, John Zorn acompañado de una treintena de músicos protagonizará los 'Bagatelles Marathon' en el Auditorio Kursaal-Espacio Kutxabank los días 27 y 28. En estas sesiones maratonianas tomarán parte 14 bandas, entre cuyos integrantes figuran músicos como Mary Halvorson, Marc Ribot, Julian Lage, Dave Douglas, Joey Baron, Craig Taborn, Peter Evans, John Medeski, Ikue Mori, Erik Friedlander, Mark Feldman, Sylvie Courvoisier, Kenny Wollesen, Trevor Dunn y Kris Davis.



El escenario de la Plaza de la Trinidad también acogerá als actuaciones de Diana Krall el día 27 y Maria Schneider, Donny McCaslin, y Joshua Redman con su grupo Still Dreaming el 25; mientras que Neneh Cherry en el Escenario Verde Heineken son también presencias confirmadas. El Heineken Jazzaldia también contará este año con un ciclo dedicado al jazz japones, con actuaciones de, entre otros, Eri Yamamoto, Ai Kuwabara, Rei y el dúo formado por Yuki Arimasa y Ryo Ogihara.



CARTEL



Por otra parte el 54 Heineken Jazzaldia ha presentado ya su imagen, "optimista" y que "refleja la satisfacción de la creación artística" a través de una fotografía retocada artísticamente por Pedro Párraga acompañada de rotulación de Ángel Caño del estudio de diseño Eurosíntesis.

Para el cartel titulado 'Satisfaction' Párraga ha optado por una imagen de Jahmal Nichols, contrabajista de Gregory Porter, durante el concierto ofrecido en la plaza de la Trinidad en 2017, dentro del 52 Heineken Jazzaldia.



Párraga fue co-autor, junto a Antton Olariaga, de los carteles del Festival de 1986, 1987 y 1988. Empezó a tomar fotos en el Festival a comienzos de los años 80, por lo que posee una importante colección de fotografías históricas. Varias de ellas fueron utilizadas en el libro Jazzaldia 50, cuya portada era una fotografía que Pedro Párraga sacó a Dizzy Gillespie en 1988.



ENTRADAS



Las entradas para el 54 Heineken Jazzaldia donostiarra se ponen a la venta este jueves al mediodía, a través de la página web 'www.heinekenjazzaldia.eus' y de la de Donostia Kultura 'www.donostiakultura.eus/sarrerak'.



Como es habitual, habrá un abono para las sesiones de la plaza de la Trinidad y otro para las del Kursaal-Espacio Kutxabank. Quienes vayan a asistir a las dos sesiones de Bagatelles Marathon y no deseen adquirir el abono para el Auditorio, tendrán a su disposición las entradas para ambos espectáculos con una reducción del 10%. También se podrán adquirir las entradas y abonos en las taquillas del teatro Victoria Eugenia y en FNAC Donostia.

