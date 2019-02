Actualizada 07/02/2019 a las 13:03

El Archivo Real y General de Navarra ha recibido recientemente el fondo profesional y personal del compositor Martín Zalba (Pamplona, 1958), al objeto de ponerlo a disposición de la ciudadanía en el Archivo de la Música y de las Artes Escénicas de Navarra.



La donación comprende, por expresa voluntad del compositor, la integridad de su archivo, por lo que el fondo estará sujeto a futuras incorporaciones que aseguren la pervivencia de la totalidad de su legado. Esta se compone de monografías y ejemplares de música impresa junto con apuntes, trabajos, anotaciones, partituras, correspondencia, reconocimientos, fotografías, programas, prensa, contratos, carteles e invitaciones.

Especial mención, ha informado el Gobierno, merece su legado digital, que incluye diversas publicaciones, biografías, entrevistas, grabaciones, programas, tutoriales, comunicaciones a congresos y jornadas y, lo que es más relevante, ficheros informáticos que abarcan la totalidad de su creación tanto musical como fotográfica.



En conformidad con las especificaciones del acuerdo de donación, además de velar por la conservación y el tratamiento técnico del legado, el Archivo de Navarra adquiere el compromiso de promover su difusión a través de actividades de mediación cultural y pedagógicas e incentivar la investigación científica.

LA COMPOSICIÓN Y LA FOTOGRAFÍA COMO ARTE

Martín Zalba Ibáñez (Pamplona 1558) desarrolla una importante labor como compositor y fotógrafo, a la vez que ejerce como pianista repertorista y profesor de música de Cámara y Repertorio en el Conservatorio Superior de Navarra.

Iniciada su formación en la Escolanía Loyola de Pamplona, primero como escolano y más tarde como acompañante al órgano y al piano en las actuaciones de este conjunto en España y Europa, accede a la condición de miembro de la Federación de Pueri Cantores. Realiza estudios superiores de Solfeo, Piano y Composición en España y Francia. En esta etapa recibe la influencia del jesuita Javier Sagüés, presente a lo largo de toda su obra.

Desde 1983 ejerce como profesor de piano hasta que en 1991 ingresa en el Conservatorio Superior Pablo Sarasate de Pamplona como profesor de Análisis, Contrapunto-Fuga y Composición, ocupación que completa con la de profesor en la Escuela Superior de Música del País Vasco - Musikene.



Como compositor estrena obras de diversos géneros de cámara y orquesta, siendo publicadas éstas en editoriales como Boileau, Alpuerto, Mundimúsica Ediciones, Ediciones Arlu, Real Musical, Grupo Editorial Telecinco, Arpista Ludovico y Harposphére (París).

Se han realizado estrenos y conciertos monográficos dedicados a sus creaciones en Europa y América del Norte y Sur, así como en diferentes festivales, ciclos de música contemporánea, fundaciones y sociedades filarmónicas en España que han sido retransmitidos por diferentes televisiones nacionales y RNE.



Gran parte de su obra de cámara ha sido grabada para el programa Nocturnos de la cadena de televisión Telecinco (entre 2002 y 2006) y también en RNE.

Sus obras más relevantes, como Stabat Mater, Suite Homenaje a J.S.Bach, Cantos del Camino, Suite para dos violoncellos, Quinteto Ludovico, Trío Viajes de Otoño o Cuarteto de cuerda Impresiones de un viaje a Viena han sido registradas en dos CD monográficos. Ha compartido grabaciones con Tomás Marco y Teresa Borras, así como con el Trío B3 Classic Live. Destaca también su participación en el Álbum 'A los cinco vientos' (2003), de la Fundación Ars Incognita, con su Quinteto Azul, junto a compositores como Hilario Extremiana, Juan Carlos Pérez, Jesús Echeverría, Javier Jacinto o Francisco García.

Martín Zalba es singularmente innovador al insertar la fotografía en su creación musical. Como fotógrafo, cultiva las vertientes de la fotografía nocturna de paisajes, fotografía infrarroja, el bodegón y el macro, el paisaje en general y la fotografía urbana, ha añadido el Ejecutivo.



Entre los reconocimientos obtenidos en su desempeño como compositor, destacan las diferentes medallas otorgadas a algunas de sus composiciones más destacadas por los prestigiosos Global Music Awards, como Elegy for Mary, Eastern melodies, In an imaginary country y Epic Overture en 2018, que se suman a las anteriores obtenidas por Clarinet & Piano Sonatine, In an imaginary country VIII (Flute Harp and Orchestra), II Mov Mediterranean Harp Concert o Sonatina Cl & piano

