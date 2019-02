Elvira Sastre gana Premio Biblioteca Breve con una novela intergeneracional

Actualizada 04/02/2019 a las 14:49

La joven escritora segoviana Elvira Sastre ha ganado este lunes el 61 Premio Biblioteca Breve con 'Días sin ti', una novela intergeneracional en la que relata el vínculo emocional que se establece a través del tiempo entre un artista de la actualidad y su abuela.



El jurado del premio, formado por Rosa Montero, Agustín Fernández Mallo, Pere Gimferrer, Lola Larumbe y la editora Elena Ramírez, ha decidido conceder el galardón a la novela de Elvira Sastre por su "indagación en el dolor de la pérdida" y "la importancia de trazar un vínculo afectivo con el pasado a través de la memoria individual transmitida entre generaciones que han vivido en mundos muy distintos".



"Días sin ti", que se ha impuesto entre los 742 manuscritos presentados, cuenta la historia de complicidad a través del tiempo entre una abuela, que fue maestra en tiempos de la República, y su nieto, un artista en nuestros días.



Crear belleza a partir del dolor es uno de los objetivos creativos, literarios e incluso personales de la autora premiada, que ha escrito una novela que habla de amor y de pérdida, de seres humanos que sufren, caen y se levantan para tomar las riendas de su vida tras plantar cara a la tristeza y al miedo, y sobreponerse a los latigazos del destino.



El vínculo emocional que Gael siente tras rememorar la historia de su abuela será para él catarsis y revulsivo.



La estructura de esta novela se forja en la alternancia de experiencias vitales de dos personajes y de dos épocas muy distintas: Gael es escultor y vive un amor apasionado con la modelo que inspira buena parte de su obra, pero cuando la joven decide romper esa relación, el artista recuerda las enseñanzas de su abuela Dora, maestra republicana, firme en sus convicciones, enamorada de un joven cubano que perdió la vida en la España de la posguerra.



Elvira Sastre se planteó la escritura de su primera novela como "un desafío" para ese cambio de género, con la que quería reivindicar "el respeto a los mayores que a veces se pierde, no sólo a nuestros abuelos, que no dejan de ser nuestro futuro, sino a todos los mayores, que detentan una memoria que hay que tener muy presente".



Para la ganadora "la poesía es algo libre, sin pautas, surge fruto de una necesidad emocional de expresarla, mientras que la novela puede tener tintes de desahogo en ciertos puntos, requiere de mucho más trabajo, una disciplina más férrea, tiempo y constancia".



De sus orígenes líricos, Sastre confiesa que, gracias a la poesía, ha aprendido a vivir con la tristeza de manera sana, porque "en la tristeza están la mayoría de herramientas que necesitamos para salir adelante, y he querido explorar un poco mis fantasmas, conocerles y darles la mano".



A pesar de que la mayoría de sus lectores de poesía son jóvenes, Sastre cree que "la literatura no tiene ni género ni edad, y esta novela tiene una historia de una persona joven y otra historia de una persona mayor, que en un momento se entrecruzan, pero cualquiera puede extraer beneficio de ambas".



El origen de "Días sin ti", que estará en las librerías el próximo 5 de marzo, se encuentra en unos versos intercalados entre los poemas del segundo libro de la autora, "Baluarte", que narran la historia de una pérdida amorosa.



Como en todo lo que escribe, Sastre admite que en la novela hay "una parte autobiográfica" y ha reconocido que "Dora tiene mucho de mi abuela Sote, tanto en ternura, sensibilidad y sabiduría como en su historia de amor, ya que se quedó viuda muy joven".



En cuanto a Gael y Marta, su historia no es la de la autora, que en todo el proceso de escritura también vivió una ruptura y parte de los aprendizajes de los personajes son los suyos.



La presidenta del jurado, Rosa Montero, se ha referido a "Días sin ti" como "una novela de aprendizaje, del amor, del dolor, de la vida", y ha señalado que el libro tiene "una escritura reconocible y, como buena poeta, incluye unos párrafos de una finura y agudeza tremendas".



Tanto Montero como Agustín Fernández Mallo han destacado la habilidad de la ganadora en la descripción del encuentro sexual.

Etiquetas Literatura

