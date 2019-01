Ozzy Osbourne pospone su concierto en Barcelona y su gira por problemas de salud

Actualizada 30/01/2019 a las 11:37

Ozzy Osbourne se ha visto obligado a posponer por enfermedad todo el tramo europeo de su gira de despedida 'No More Tours 2' -con Judas Priest como invitados- por orden de sus doctores.



Este anuncio llega unas horas de que el rockero británico de 70 años pospusiera las primeras cuatro fechas de la gira, que tenía que comenzar este miércoles 30 de enero en Dublín, debido a la gripe.



Después de ver a sus médicos de nuevo, Ozzy ha sido diagnosticado con una grave infección respiratoria que podría convertirse en neumonía por las exigencias de los conciertos y la vida en la carretera en el invierno europeo.



Aquellos que tengan entradas compradas pueden guardarlas hasta que se reprogramen las nuevas fechas, aunque también podrán pedir la devolución del dinero en el punto de venta.



Las fechas pospuestas se reubicarán a finales de año, según se indica en el comunicado en la web oficial de Ozzy, en el que además se avanza que el rockero volverá a la carretera el 9 de marzo en Australia.



"Estoy completamente devastado por tener que posponer el tramo europeo de mi gira. Parece que desde octubre todo lo que toco se ha convertido en una mierda. Primero, la infección de estafilococos en mi pulgar y ahora la gripe y la bronquitis", apunta Ozzy Osbourne en comunicado.



Y añade: "Quiero disculparme con todos mis fans que han sido tan leales a lo largo de los años, mi banda, mi tripulación y a Judas Priest por dejar a todos. Sin embargo, prometo que haré la gira con Judas Priest. Está siendo reprogramado todo en este momento para empezar en septiembre. De nuevo, me disculpo con todo el mundo. Dios os bendiga. Los quiero a todos. Ozzy".

