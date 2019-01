Actualizada 23/01/2019 a las 10:37

El divulgador científico Daniel Torregrosa, participante en el Congreso Pamplona Negra que se celebra en la capital navarra hasta el 26 de enero, ha asegurado en una entrevista con Efe que la "ignorancia" científica abre la puerta a la extensión de las pseudociencias.



Torregrosa (Murcia, 1969), experto universitario en toxicología y miembro de la Real Sociedad Española de Química, ha afirmado que, aunque suele ser optimista, no lo es en este tema, ya que "la tecnología está yendo más rápido que el conocimiento que tiene la gente de la ciencia".



Ese desfase, ha lamentado, "da lugar a que lleguen las pseudociencias, a que nos engañen con falsas promesas, con nuevas tecnologías milagrosas".



"Hemos perdido el espíritu crítico de saber de dónde viene todo; hay gente que no sabe lo que es una onda electromagnética, por ejemplo", ha señalado Torregrosa, autor del conocido blog de divulgación científica "esepuntoazulpalido.com".



En ese sentido, ha considerado que "se ha perdido bastante" el conocimiento científico popular, "debido quizás a ese crecimiento vertiginoso de la tecnología, que no nos deja ver lo que hay detrás".



"Parece inconcebible", ha apuntado, "que hay gente que dice que la Tierra es plana; que haya una ignorancia tal sorprende mucho en una época en la que estamos mandando sondas casi a los confines del sistema solar".

Torregrosa ha reconocido que es un entusiasta de todos los temas relacionados con la exploración espacial, sobre todo la búsqueda de indicios de vida fuera de la Tierra.



Si se encuentra vida extraterrestre, "evidentemente no serán calamares, sino vida bacteriana microscópica", ha aseverado Torregrosa, quien ha matizado que, en todo caso, este debate se basa de momento solo en "sospechas", basadas en que "la vida es algo que surge y crece si se dan las condiciones adecuadas".



Se ha mostrado escéptico, no obstante, con la posibilidad de que el hombre vuelva a la Luna, algo que "no tiene ningún interés", o en un viaje a Marte, un proyecto "especulativo" sobre el que "hay mucha propaganda".

Al respecto, ha opinado que China ha enviado una sonda a la cara oculta de la Luna porque aún "no había ido nadie" a ese punto del satélite. "Hay mucha propaganda política en estas hazañas, también la hubo en la exploración del océano", ha dicho.

Sobre los anunciados planes de Donald Trump de enviar hombres a Marte, ha resaltado que "la ciencia ficción es maravillosa".



Trabajar en un proyecto de este tipo, ha admitido, "genera conocimiento y seguro que es interesante", pero "es de tal complejidad que no sabemos si se hará dentro de cientos o miles de años; a corto o medio plazo, no".

"Con Trump hay que pensar lo contrario de lo que dice, hay que hacer psicología inversa", ha bromeado.



El divulgador murciano también ha destacado la importancia de los avances en ciencias genéticas y ha comentado que, en este ámbito, "el límite lo pone la ética", por lo que son necesarios "unos comités que pongan ciertas normas para que no se crucen los límites".



"Hay que ir caso por caso, no podemos prohibir todo, porque hay unos avances en manipulación genética de enfermedades, como el cáncer, y hay que seguir por esa línea", ha declarado.



En su repaso sobre los principales campos de investigación científica, Torregrosa ha aludido asimismo a la inteligencia artificial, sobre la que Stephen Hawking llegó a afirmar que "puede ser el peor error de la humanidad".



A Hawking, ha asegurado, "le gustaba provocar un poco, decir estas cosas para que la gente reflexionara", pero "veo improbable que lleguemos a la situación de 'Terminator' o algo así".



"Sí es cierto que, si un día se consigue el ordenador cuántico, ya veremos lo que pasa. Pueden ser tiempos bastante interesantes", ha sentenciado.

